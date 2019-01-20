Son Dakika Haberleri: Adıyaman CHP'li Ağbaba Kimsenin Ekmeğiyle Oynamayacağız

Adıyaman CHP'li Ağbaba Kimsenin Ekmeğiyle Oynamayacağız

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesi ve bağlı belde başkan adayları CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın katıldığı toplantıyla tanıtıldı.

Adıyaman CHP'li Ağbaba Kimsenin Ekmeğiyle Oynamayacağız, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesi ve bağlı belde başkan adayları CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın katıldığı toplantıyla tanıtıldı. Toplantıda konuşan Ağbaba, Eğer belediyeyi alırsak hiçbir yakınımızı ihtiyacı olmadığı halde işe almayacağız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız dedi.

CHP Besni teşkilatı tarafından organize edilen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, ilçe, belde ve köylerden gelen partililer ile adaylar katıldı.

Aday tanıtım toplantısında konuşan Veli Ağbaba, AK Partili milletvekillerinin Adıyaman için çalışmadığını iddia ederek, şunları söyledi

Adıyaman'ın kaç milletvekili var 5. Kaçı AKP'den 4'ü. Geldik milletvekili arkadaşlarımızla birlikte eylem yaptık. Tütün pazarına gittik, Çelikhan'a gittik, Malatya'ya gittik, Doğanşehir'e gittik. 'Tütünü yasaklarsan, bu tedbirleri alırsan, bu yasayı geçirirsen Adıyamanlı aç kalır' dedik. Mecliste her dediklerini yapıyorlar. Eğer belediyeyi alırsak hiçbir yakınımızı ihtiyacı olmadığı halde işe almayacağız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız.

Konuşmaların ardından başkan adayları tanıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:29 Kaynak: DHA

Besni, Veli Ağbaba, Cumhuriyet Halk Partisi, Adıyaman, Güncel
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