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Adıyaman'da 12 yaşındaki kız çocuğu silahla oynarken hayatını kaybetti - Son Dakika

Adıyaman'da 12 yaşındaki kız çocuğu silahla oynarken hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 12 yaşındaki Sercan Demir isimli kız çocuğu, babasına ait olduğu belirtilen tabanca ile oynarken kazara kendini vurdu. Ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da 12 yaşındaki kız çocuğu silahla oynarken hayatını kaybetti
02.12.2023 - 01:26,
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 12 yaşındaki kız silahla oynarken kazara kendini vurdu. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Ortaca Köyünde yaşayan 12 yaşındaki Sercan Demir isimli kız çocuğu, iddialara göre babasına ait olduğu belirtilen tabanca ile oyun oynadığı sırada tabanca kazara ateş aldı. Silahtan çıkan merminin vücuduna isabet alması sonucu ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sercan Demir, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun cansız bedeni tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Ölüm, Soruşturma, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da 12 yaşındaki kız çocuğu silahla oynarken hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da 12 yaşındaki kız çocuğu silahla oynarken hayatını kaybetti - Son Dakika
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