Adıyaman'da Azerbaycan'a destek konvoyu - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesince, "Gardaşlık zamanı" sloganıyla Azerbaycan'a destek için araçlarla konvoy oluşturularak şehir turu atıldı.

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek isteyen vatandaşlar, organize edilen etkinliğe katılmak için Yeni Otogar Yolu'nda toplandı.

Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'na kadar tur atan vatandaşlar, Azerbaycan ve Türk bayrakları açtı, "Karabağ Azerbaycan'ındır" sloganları attı.

İHH Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Halil Tekbaş, gazetecilere, her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyledi.

Azerbaycan'a yönelik saldırgan tutumun son bulmasını isteyen Tekbaş, "Ermenistan, son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha tüm dünyaya gösterdi. Bizler her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Konvoya, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile çok sayıda vatandaş katıldı.