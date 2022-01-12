Üye Girişi
ADNAN MENDERES DEMOKRASİ MÜZESİ AÇILIŞA HAZIR - Son Dakika

ADNAN MENDERES DEMOKRASİ MÜZESİ AÇILIŞA HAZIR

12.01.2022 18:33

BAŞBAKAN Adnan Menderes'in adını taşıyan, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapımı tamamlanan Demokrasi Müzesi, 15 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

BAŞBAKAN Adnan Menderes'in adını taşıyan, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapımı tamamlanan Demokrasi Müzesi, 15 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Adnan Menderes'in memleketi olan Çakırbeyli Mahallesi girişinde 11 Mart 2019 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla temeli atılan ve yaklaşık 2 yılda yapımı tamamlanan Demokrasi Müzesi, 15 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacak.

Aydın- Muğla Karayolu Çine Çayı kenarında 90 dönüm arazi üzerinde 700 metrekare içerisinde 3 katlı olarak inşa edilen müzenin giriş kapısının önüne Menderes'in 1954'te çiftliğinde kullandığı traktör ile 1950- 1960 yıllarında kullandığı makam aracı konuldu. Binanın girişinde ziyaretçileri, Menderes'in İstiklal Madalyası'nın sergilendiği bölüm karşılayacak. Adnan Menderes'in çalışma masası, özel eşyaları, köylülere bağışladığı arazilere ait tapu belgeleri, 1960 darbesi dönemine ait gazeteler giriş bölümüne yerleştirildi. Ziyaretçiler burada, Menderes'in milletvekili seçildiği günün radyo bültenini de dinleyebilecek. Binanın araştırmacılara ayrılan bodrum katında, dijital kütüphane yer alacak ve Menderes dönemini anlatan eserler sergilenecek. Ayrıca burada mahkeme salonu şeklinde dizayn edilen ve sinevizyon ekipmanlarının olduğu bir salon da yer alıyor. Müzenin çevresinde ise ziyaretçilerin doğayla baş başa olabilecekleri yaşam alanı oluşturuldu. Ayrıca Çine Çayı'nın kenarında ahşap 2 katlı restoran bulunuyor. Burada yöresel ürünlerin satışı da yapılacak. Müzenin yanında bir de cami inşa edildi. Müzenin açılışının, 15 Ocak'ta Aydın'a ziyareti planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı bildirildi.

'MENDERES'İN MAHALLESİNİN MUHTARI OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM'

Çakırbeyli Mahallesi Muhtarı Özer Orcan, Müzenin açılışına sayılı günler kaldı çok heyecanlıyız. Açılışı Cumhurbaşkanımız yapacağı için çok mutluyuz. Adnan Menderes'in mahallesinin muhtarıyım ve bundan da büyük onur duyuyorum. 'Adnan Menderes ne yaptı' diyenler için tarih içeride yazıyor. 65 yaş üstü insanlar Menderes'in kim olduğunu iyi biliyor ama gençlerin özellikle burayı gelip, görmelerini istiyorum. Babam, Menderes'e 'Aydın'a ne zaman hizmet edeceksin' diye sormuş. Menderes ise 'Aydın'a en son hizmet yapacağım. Önce kendi memleketine hizmet yapıyor 'diye dedikodu ederler diye yanıt vermiş. Ne yazık ki onu da yapamadı, engellediler dedi.

'O YILLARIN RUHUNU YAŞAYACAKLAR'

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise Burası öyle anlamlı ve önemli bir yer ki demokrasi şehidi Adnan Menderes'in cezaevindeyken, Çine Çayı kenarındaki söğütlerin altında yaslansaydık keşke bizim burada ne işimiz var dediği yerdir. Burası sadece müze diyerek geçiştirilebilecek bir alan değil. Burayı ziyaret edecek insanlar 1960'lı yılların ruhunu yaşayacaklar. Herkesin bu müzeyi gezmesini ve incelemesini tavsiye ediyorum diye konuştu.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ

-Müzenin dron görüntüsü

-Adnan Menderes'in otomobil ve traktörünün görüntüsü

-Çakırbeyli Muhtarı Özer Orcan ile röp.

-Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA)

ADNAN MENDERES DEMOKRASİ MÜZESİ AÇILIŞA HAZIR
ADNAN MENDERES DEMOKRASİ MÜZESİ AÇILIŞA HAZIR
ADNAN MENDERES DEMOKRASİ MÜZESİ AÇILIŞA HAZIR
ADNAN MENDERES DEMOKRASİ MÜZESİ AÇILIŞA HAZIR
ADNAN MENDERES DEMOKRASİ MÜZESİ AÇILIŞA HAZIR
ADNAN MENDERES DEMOKRASİ MÜZESİ AÇILIŞA HAZIR
ADNAN MENDERES DEMOKRASİ MÜZESİ AÇILIŞA HAZIR
ADNAN MENDERES DEMOKRASİ MÜZESİ AÇILIŞA HAZIR
ADNAN MENDERES DEMOKRASİ MÜZESİ AÇILIŞA HAZIR
ADNAN MENDERES DEMOKRASİ MÜZESİ AÇILIŞA HAZIR
ADNAN MENDERES DEMOKRASİ MÜZESİ AÇILIŞA HAZIR
ADNAN MENDERES DEMOKRASİ MÜZESİ AÇILIŞA HAZIR
ADNAN MENDERES DEMOKRASİ MÜZESİ AÇILIŞA HAZIR
ADNAN MENDERES DEMOKRASİ MÜZESİ AÇILIŞA HAZIR

YORUMLAR
500

Adnan Menderes, Koçarlı, Aydın, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADNAN MENDERES DEMOKRASİ MÜZESİ AÇILIŞA HAZIR - Son Dakika


Meclis'te vekiller birbirinin üzerine yürüdü, oturuma ara verildi Meclis'te vekiller birbirinin üzerine yürüdü, oturuma ara verildi         
18:43
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Aracın üzerinden geçtiği anlar kamerada Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Aracın üzerinden geçtiği anlar kamerada         
17:56
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi?         
13:14
Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı         
12:14
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46

Son Dakika Haberleri
18:43 Meclis'te vekiller birbirinin üzerine yürüdü, oturuma ara verildi
18:21 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
18:17 Markete maskesiz giren grup ile kasiyer arasında tartışma çıktı
18:13 İBB meclisinde meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüyünce oturuma ara verildi
18:09 Ali Koç ve yönetimi dikkat kesildi! Aziz Yıldırım'dan ortalığı ayağa kaldıran mesaj
17:57 Televizyon programında oğluna şeytan ismini verdiğini açıklayan anneye tepki yağıyor
17:47 Leman Sam'ın attığı tweet sosyal medyayı ayağa kaldırdı, tepki üstüne tepki geldi
17:45 İsveç'te elektrik zammından etkilenenlere aylık 220 dolar destek yapılacak
17:36 Koronavirüs geçiren genç adamın cinsel organı 2.54 cm küçüldü
17:27 Ali Babacan, Enes Kara'nın intiharının ardından yurtlarla ilgili tartışmalara karşı çıktı: Kapatmaktan başka bir şey bilmiyor musunuz?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 19:01:43. #1.13#
SON DAKİKA: ADNAN MENDERES DEMOKRASİ MÜZESİ AÇILIŞA HAZIR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement