Adres Ankara Evleri'nin ikinci etabında teslim heyecanı yaşanıyor - Son Dakika
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Adres Ankara Evleri'nin ikinci etabında teslim heyecanı yaşanıyor

Adres Ankara Evleri\'nin ikinci etabında teslim heyecanı yaşanıyor
27.06.2026 13:55
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Bayraktar İnşaat’ın Ankara Yenimahalle’de yükselen projesi Adres Ankara Evleri'nde ikinci etap teslimleri başlıyor. Üç etap halinde geliştirilen projede ilk etapta yaşam sürerken, üçüncü etapta inşaat çalışmalarına start verildi.

İnşaat sektöründe yarım asrı geride bırakan Bayraktar İnşaat’ın Ankara Yenimahalle'de hayata geçirdiği Adres Ankara Evleri projesinde ikinci etapta teslim heyecanı yaşanıyor. Üç etap halinde geliştirilen projede, ilk etapta teslim edilen konutlarda yaşam devam ederken, ikinci etapta daire teslimleri bugün yapılacak olan törenle başlıyor. Aynı zamanda üçüncü etapta inşaat çalışmalarına başlanarak projenin yeni fazı da hayata geçiriliyor. Yaklaşık 3 bin konut, cadde çarşısı, sosyal donatı alanları ve geniş peyzajıyla Ankara'nın yeni yaşam merkezlerinden biri olarak tasarlanan Adres Ankara Evleri, giderek büyüyen bir yaşam alanına dönüşüyor.

Adres Ankara Evleri'nin ikinci etabında teslim heyecanı yaşanıyor

1.Etapta Yaşam başladı

44 bin 187 metrekare arsa üzerine yükselen ilk fazda yer alan 950 konut ve 89 ticari alanda teslim süreci devam ederken, oturum ve yaşam başladı. Yerleşimin her geçen gün arttığı projede site yaşamı da tüm canlılığıyla sürüyor.

2. Etapta teslimler başlıyor

99 bin 97 metrekare arsa üzerinde yükselen ikinci etapta 1.536 konut ve 17 ticari alan yer alıyor. İnşaatın yüzde 85 seviyesine ulaştığı etapta daire teslimleri bugün yapılacak olan törenle başlarken, kooperatif ortaklarına ait bağımsız bölümlerin büyük bölümü oturuma hazır hale getirildi. Kalan imalatlar ise planlanan takvim doğrultusunda sürdürülüyor.

Adres Ankara Evleri'nin ikinci etabında teslim heyecanı yaşanıyor

3.Etapta inşaat çalışmaları başladı

Adres Ankara Evleri'nin üçüncü etabında da inşaat çalışmaları başladı. 22 bin 187 metrekare alanda hayata geçirilecek etapta 445 konut, 39 cadde dükkanı ve 135 ofis yer alacak

SOSYAL VE TİCARİ YAŞAM GÜÇLENİYOR

Adres Ankara Evleri, konut, ticaret, eğitim, ibadet ve sosyal yaşam alanlarını bir araya getiren bütüncül bir yaşam merkezi olarak tasarlandı. 74 bin metrekareyi aşan peyzaj alanları, spor alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve zengin sosyal donatılara yer verilen Adres Ankara Evleri, sakinlerine yaşamın tüm ihtiyaçlarını bir arada karşılayan modern bir mahalle kültürü sunuyor. Bu kapsamda projede yer alan cami hizmete açıldı, okul ise geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başladı. Market hizmet vermeye devam ederken, cadde çarşısındaki ticari alanlarda mağazaların imalat ve hazırlık çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Yeni işletmelerin faaliyete geçmesi ve bölge nüfusunun artmasıyla birlikte sosyal ve ticari hareketlilik de her geçen gün güçleniyor.

Adres Ankara Evleri'nin ikinci etabında teslim heyecanı yaşanıyor

"ADRES ANKARA EVLERİ PROJESİ TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ YAŞAM PROJELERİNDEN BİRİ"

Kaliteli ve güvenli yapı üretimini temel prensip olarak benimseyen Bayraktar İnşaat, Adres Ankara Evleri'ni sağlam mühendislik çözümleri, yüksek kalite standartları ve insan odaklı şehircilik anlayışıyla hayata geçirdi. Projede uygulanan yapı sistemi, sakinlerine uzun yıllar güvenli ve konforlu bir yaşam sunacak şekilde planlandı. İlk etapta ailelerin yeni yuvalarına kavuşması, çocukların park ve oyun alanlarında güvenle vakit geçirmesi, projede hedeflenen yaşam kültürünün hayata geçtiğini gösteriyor. Yaklaşık 3 bin konuttan oluşacak Adres Ankara Evleri, güçlü sosyal donatıları, yeşil alanları ve modern mahalle anlayışıyla Ankara'nın örnek yaşam projelerinden biri haline geliyor. 

Adres Ankara Evleri'nin ikinci etabında teslim heyecanı yaşanıyor
Adres Ankara Evleri'nin ikinci etabında teslim heyecanı yaşanıyor

İnşaat, Ankara, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak Adres Ankara Evleri'nin ikinci etabında teslim heyecanı yaşanıyor - Son Dakika

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