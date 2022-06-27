AFAD ekipleri, Batı Karadeniz'de teyakkuzda - Son Dakika
Üye Girişi

AFAD ekipleri, Batı Karadeniz'de teyakkuzda

27.06.2022 12:37
AFAD ekipleri, Batı Karadeniz'de teyakkuzda

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'de şiddetli yağış nedeniyle 'kırmızı' renkli uyarı verilen 6 ilde, 2 bin 552 personel ile 826 araç/ekipmanın görevlendirildiğini duyurdu.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'de şiddetli yağış nedeniyle 'kırmızı' renkli uyarı verilen 6 ilde, 2 bin 552 personel ile 826 araç/ekipmanın görevlendirildiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada; Batı Karadeniz'de halen yerel kuvvetli olarak devam eden sağanağın etkisini artıracağı ve bugün 23.59'a kadar Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce'de çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı belirtilerek, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bölgedeki ilgili birimler ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden görevlendirilen bir temsilcinin de AFAD Merkezi'nde çalışmalara başladığı kaydedildi.

'TÜM ERKEN UYARI SİSTEMLERİ BİLGİLENDİRİLDİ'Yoğun yağış beklenen illerde gerekli önlemlerin alındığı ifade edilerek, "Türk Kızılay, 35 personel, 50 gönüllü ve 18 araç ile kırmızı uyarı verilen 6 ilde görev yapmaktadır. Toplam 335 kişiye beslenme hizmeti verilmiştir. Meteorolojik uyarı verilen illere, sınır ve yakın bütün iller teyakkuza geçirilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda bölgedeki vatandaşlarımız, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı CMAS hücresel yayını, SMS ve sosyal medya gibi tüm erken uyarı sistemleri aracılığıyla bilgilendirilmiştir" denildi. '13 İLDEN PERSONEL GÖREVLENDİRİLMİŞTİR'

Riskli bölgeler için uyarıların yeniden tekrar edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Bugün yağışların şiddetlenmesi ve riskin artması üzerine yeniden CMAS bildirimi yapılarak riskli bölgelerdeki vatandaşlarımız tekrar uyarılmıştır. Ayrıca yerel ses sistemleri ile sesli anonslar yapılarak bölgedeki vatandaşlarımızın riskli alanlardan uzak durması konusunda gerekli uyarılar yapılmaya devam edilmektedir. Kastamonu İnebolu'daki çalışmaları yerinde koordine etmek üzere Başkanımız Sayın Yunus Sezer bölgeye ulaşmıştır. Başkanlığımızdan; Batı Karadeniz bölgesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başkan yardımcısı, daire başkanı ve il müdürü düzeyinde görevlendirmeler yapılmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda 'kırmızı' uyarı verilen 6 ile destek vermek amacıyla başkanlığımız tarafından 13 ilden personel ve araç görevlendirmesi yapılmıştır. Kırmızı uyarı verilen Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce illerinde görevlendirilen ve teyakkuz halinde bekletilen toplam 2 bin 552 personel ile 826 araç/ekipman bulunmaktadır" ifadelerini kullanıldı.


YORUMLAR
500
AFAD'dan Batı Karadeniz içim önemli uyarı! 15 ilçede taşkın riski tehlikeli boyutlara ulaştı AFAD'dan Batı Karadeniz içim önemli uyarı! 15 ilçede taşkın riski tehlikeli boyutlara ulaştı İnebolu'da sele teslim oldu! Vatandaşlara 'Dükkan açmayın, üst katlara çıkın' uyarısı yapıldı İnebolu'da sele teslim oldu! Vatandaşlara 'Dükkan açmayın, üst katlara çıkın' uyarısı yapıldı
Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Tragger, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD ekipleri, Batı Karadeniz'de teyakkuzda - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:28 AFAD'dan Batı Karadeniz içim önemli uyarı! 15 ilçede taşkın riski tehlikeli boyutlara ulaştı
12:09 Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:20 Başka kimse kalmadı! Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor
11:18 Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
11:15 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 986 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 Gülşen'in konserinde LGBT bayrağı açması alkış topladı! Bazı dinleyiciler ise rahatsız olup konserden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 12:40:29. #1.11#
SON DAKİKA: AFAD ekipleri, Batı Karadeniz'de teyakkuzda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement