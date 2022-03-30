Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan İyilik Treni'nin dördüncüsü törenle uğurlandı - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan dördüncü "İyilik Treni" törenle Ankara'dan Afganistan'a uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, AFAD koordinasyonunda bir araya gelen 25 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlenen "Afganistan İyilik Treni Projesi" kapsamında beslenme, giyinme ve sağlık malzemesi taşıyan dördüncü iyilik seferlerinin ilk treni için tarihi Ankara Garı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, dördüncü İyilik Treni seferlerinin 3 trenle devam edeceğini ve 1478 ton yardım malzemesini Afganistan'a ulaştıracağını söyledi.

Afganistan'ın uzun süre boyunca savaş, iç karışıklık, kuraklık, açlık ve sefalet yaşadığını belirten Çataklı, "Afganistan gönül coğrafyamızın bir parçası. 3,5 milyon insan yerinden edilmiş durumda, 25 milyona yakın insan da temel insani yardıma muhtaç. Temel gıdaya erişimi sıkıntılı 13,5 milyon civarında da çocuk var." dedi.

Çataklı, Türk milletinin tarihin her döneminde mazlumların yanında durduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bunu yaparken dinine ve mezhebine bakmadı. Gözünün, saçının ve teninin rengine bakmadı. Hangi coğrafyada olduğuna bakmadı. Biz atalarımızdan bu anlayışı miras aldık. Bugün o anlayışı sürdürüyoruz ve inşallah bu emaneti evlatlarımıza aktaracağız."

"Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşmış olacak"

AFAD Başkanı Yunus Sezer ise Türkiye'nin, Ukrayna, Afganistan ve Lübnan gibi ülkelerde zorluk yaşayan insanlara yardım elini uzattığını vurgulayarak, "Tren seferlerimiz ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşmış olacak. Bu anlamda da çok değerli, çok kıymetli bir yardım trenini uğurlamış olacağız." diye konuştu.

Sezer, "Başı hayır olan işin, sonu da hayır olur. Hayır için bir arada bulunuyoruz. Dolayısıyla bütün zorlukların bu çerçevede kolaylaştığını da hep beraber müşahede etmiş durumdayız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, ocak ve şubat aylarında 3 sefer halinde, 7 trenle toplam 2 bin 663 ton insani yardım malzemesinin Afganistan'a ulaştırılmasını sağlayan İyilik Treni Projesinin dördüncü seferinin ilk treni Afganistan'a uğurlandı.