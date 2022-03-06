Afrikalı büyükelçiler Türk turizmine hayran kaldı - Son Dakika
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Afrikalı büyükelçiler Türk turizmine hayran kaldı

06.03.2022 11:04
Afrikalı büyükelçiler Türk turizmine hayran kaldı

Antalya'da tatil yapma ve tesisleri inceleme fırsatı bulan bazı Afrika ülkelerinin büyükelçileri, Türk turizmine hayran kaldı.

Antalya'da tatil yapma ve tesisleri inceleme fırsatı bulan bazı Afrika ülkelerinin büyükelçileri, Türk turizmine hayran kaldı.

Bir turizmcinin davetiyle bir hafta önce Antalya'ya gelen Güney Afrika, Gana, Cezayir, Kamerun'un da aralarında olduğu 31 ülkenin büyükelçisi, turizm tesislerini inceleme fırsatı buldu.

Denizi, kumu, güneşi, lüks tesisleriyle öne çıkan Belek Turizm Merkezi'nde yeni yapılan yatırımları, otelleri, villaları gezen büyükelçiler, sunulan turizm hizmetinden etkilendi. Bölgede üç günlük programa katılan büyükelçiler, Türkiye'ye daha fazla Afrikalı turistin gelmesi için otel yöneticileriyle iş birliği anlaşmaları yaptı.

Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong, AA muhabirine, Türkiye'nin çok güzel bir turizm ülkesi ve insanlarının misafirperver olduğunu söyledi.

Antalya'nın da dünyadaki en önemli turizm merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Guandong, "Türk insanının Afrika'yı, Afrikalıları sevdiğini biliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Afrika kıtasına yönelik çok güzel projeler yürütülüyor. Afrika Birliği ve Türkiye arasında önemli bir ortaklık var. Bunun daha da gelişmesi için çalışıyoruz." diye konuştu.

"Antalya'nın güzelliklerini halkıma anlatacağım"

Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Mohamed Hassan Kaisamba da Antalya'ya daha önce diplomasi forumu için geldiğini ifade etti.

Antalyalıların samimiyetine yakından tanıklık ettiğini anlatan Kaisamba, "Sadece burada değil, Türkiye'nin genelinde bir Afrika sevgisi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gayretli çalışmalarıyla da bunu daha iyi anladık. Ülkemdeki herkesi, Antalya'ya gelmelerini ve bu harika yerleri görmelerini, güzel lezzetleri tatmalarını istiyorum. Bunun için çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba ise Antalya'ya gelen turist sayısına şaşırdığını ifade etti.

Kentin turizmdeki kalitesinden, gücünden etkilendiğini vurgulayan Letsatsi-Duba, "İtiraf etmeliyim ki Güney Afrika'da çok az kişi Antalya'yı biliyor. Buraları gördükten sonra görevim, Antalya'yı halkıma anlatmak ve bu güzellikleri görmeleri için onları teşvik etmek olacak." dedi.

"Antalya'da ciddi bir turizm dersi aldım"

Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Stephen Mubiru ise Antalya'da bulunmaktan ve tecrübeleri paylaşmaktan mutlu olduğunu kaydetti.

Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka da turizmin bir şehri nasıl geliştirdiğine şahit olduklarını vurguladı.

Antalya'yı geçen sene Kovid-19 salgınına rağmen 9 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiğini duyunca şaşırdığını ifade eden Mutiwazuka, "Zimbabve'de canlı bir turizm sektörü var ancak Antalya'da ciddi bir turizm dersi aldım ve bunu ülkemde aktarmak istiyorum. İyi bir turizm sektörünüz varsa ekonominizi de koruma altına alırsınız." diye konuştu.

"Dünyanın her bölgesinden turist ağırlamak istiyoruz"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da Afrika ülkelerinde de deniz, kum, güneş olduğunu ancak Antalya'nın turizmi dünyada en iyi yapan şehirlerden olduğunu söyledi.

Büyükelçilerin Antalya'daki turizm faaliyetlerinden etkilendiğini vurgulayan Yazıcı, "Hayran kaldıklarını ifade ettiler. Biz de 'bu güzelliği ülkenizde duyurun' dedik. Akdeniz çanağından bu kadar kaliteli hizmet üreten başka bir ülke yok. Dünyanın her bölgesinden turist ağırlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükelçileri Antalya'ya davet eden turizmci iş insanı Hacı Osman Üçdan ise "Afrikalıların ikinci evinin Antalya olacağını" belirterek, yeni pazarlar yaratmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

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Togo Cumhuriyeti, Antalya, Turizm, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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