Afyonkarahisar'da vefat eden gazi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da vefat eden gazi son yolculuğuna uğurlandı

08.08.2022 15:13
Afyonkarahisar'da vefat eden gazi son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar'da tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında vefat eden gazi Bilal Balık'ın cenazesi toprağa verildi.

Afyonkarahisar'da tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında vefat eden gazi Bilal Balık'ın cenazesi toprağa verildi.

Balık'ın cenazesi, tedavi gördüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesinin morgundan alındıktan sonra Türk bayrağına sarılı tabutu Çay ilçesine bağlı Karacaören beldesindeki Ulu Cami'ye getirildi.

Burada kılınan cenaze namazın ardından Balık'ın naaşı, bir süre gazilerin omuzlarında taşındıktan sonra belde mezarlığında defnedildi.

Törene, Balık'ın yakınlarının yanı sıra Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Çay Kaymakam Vekili Murat Demirbilek, ilçe protokolü, askeri erkan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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Afyonkarahisarlı gazi son yolculuğuna uğurlandı Afyonkarahisarlı gazi son yolculuğuna uğurlandı İçerisinde 4 gencin bulunduğu otomobil şarampole girdi: 2 ölü İçerisinde 4 gencin bulunduğu otomobil şarampole girdi: 2 ölü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da vefat eden gazi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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