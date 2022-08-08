Törene, Balık'ın yakınlarının yanı sıra Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal , Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Çay Kaymakam Vekili Murat Demirbilek , ilçe protokolü, askeri erkan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da vefat eden gazi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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