Ağaç Kavunundan Yeni Hidrojel Üretimi

18.01.2026 11:29
OMÜ öğrencileri ağaç kavunu kabuklarından hidrojel geliştirdi, ilaç taşıyıcı ve süper emici hedefleniyor.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencileri Duygu Haspolat ve Zeynep Güney, yeni nesil bir malzeme olan hidrojel yapıyı halk arasında ağaç kavunu olarak bilinen citrus maxima meyvesinin kabuklarından sentezledi. Geliştirilen hidrojelin yara bantlarında ilaç taşıyıcı ve bariyer malzeme olarak, bebek ve hasta bezlerinde ise süper emici olarak kullanılması hedefleniyor. Projenin danışmanlığını yürüten Prof. Dr. Feza Geyikçi, "Laboratuvar çalışmalarını tamamladıktan sonra ilaç taşıma sistemleri kapsamında bu malzemenin kullanımı değerlendirilebilir" dedi.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü lisans öğrencilerinin hazırladığı 'İlaç Taşıyıcı Sistemler İçin Citrus Maxima'dan Hidrojel Üretimi ve Karakterizasyonu' başlıklı proje, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından lisans öğrencisi projelerini destekleme kapsamında kabul edildi. Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencileri Duygu Haspolat ve Zeynep Güney, danışmanlığını Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feza Geyikçi'nin yürüttüğü projede, dünyada ilk kez, halk arasında ağaç kavunu olarak bilinen citrus maxima meyvesinin kabuklarından yeni nesil bir malzeme olan hidrojel yapıyı sentezledi. Geliştirilen hidrojelin yara bantlarında ilaç taşıyıcı ve bariyer malzeme olarak, bebek ve hasta bezlerinde ise süper emici olarak kullanılması hedeflenirken, farklı kullanım alanlarına yönelik geliştirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Projedeki çalışma hakkında konuşan Prof. Dr. Feza Geyikçi, "Bu çalışma kapsamında, yeni nesil malzemeler arasında yer alan hidrojellerin sentezine odaklandık ve bu süreci doğal tarımsal atıklardan yararlanarak gerçekleştirmeyi amaçladık" diye konuştu.

'SÜPER EMİCİ VE NEM TUTUCU BİR MADDE OLARAK KULLANILABİLMESİ MÜMKÜN'

Ağaç kavunu kabuğundan ilk kez bir hidrojel yapı ortaya çıkardıklarını söyleyen Prof. Dr. Geyikçi, "Ülkemizin güney bölgesinde de yetişen ve halk arasında ağaç kavunu olarak bilinen citrus maxima meyvesinin kabuklarını kullanarak, yüksek hidrofilik özelliğe sahip, süper emici nitelikte yeni hidrojeller sentezlemeye çalıştık. Proje kapsamında bu sentez koşullarının belirlenmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Hidrojellerin yeni nesil bir malzeme olması, ilaç taşıyıcı olarak kullanılabilmesi, özellikle yara bantları ve bebek bezlerinde süper emicilik özelliği göstermesi, ayrıca biyo-bozunur ve biyo-uyumlu yapıları sayesinde farklı alanlarda kullanılabilme potansiyeli, bu projedeki en önemli motivasyon kaynağımız oldu. Tarımsal atık olarak değerlendirilen citrus maxima kabuklarının, bir sektörde süper emici ve nem tutucu bir madde olarak kullanılabilmesi mümkün. İlerleyen aşamalarda, öncelikle laboratuvar çalışmalarını tamamladıktan sonra, uzun soluklu bir süreç gerektirse de ilaç taşıma sistemleri kapsamında bu malzemenin kullanımı da değerlendirilebilir. Ayrıca hidrojellerin yapısına farklı katkılar eklenerek yara bandı olarak kullanılması da gündeme gelebilir. Buradaki temel amacımız, ham maddeyi en uygun şekilde sentezlemek ya da kullanım alanına göre sentez koşullarını değiştirerek farklı hidrojeller elde etmek, bu ürünlerin testlerini gerçekleştirerek üretime kazandırmaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Teknoloji, Güncel, Çevre, Son Dakika

