Ağrı spor turizminde vites yükseltti: Uluslararası organizasyon geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı spor turizminde vites yükseltti: Uluslararası organizasyon geliyor

Ağrı spor turizminde vites yükseltti: Uluslararası organizasyon geliyor
05.05.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı, Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası’na ilk kez ev sahipliği yaparak spor turizminde önemli bir adım atıyor. 3-5 Temmuz’da düzenlenecek organizasyon, hem doğa hem de spor tutkunlarını buluştururken kentin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayacak.

Ağrı, spor turizmi alanında dikkat çeken bir organizasyona hazırlanıyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2026 yılı yarış takviminde yer alan Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, ilk kez Ağrı’da düzenlenecek. 3-4-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik, hem sporcuları hem de doğa tutkunlarını bir araya getirecek.

Ağrı spor turizminde vites yükseltti: Uluslararası organizasyon geliyor

AĞRI SPOR TURİZMİNDE YENİ BİR MERKEZ OLMAYA HAZIRLANIYOR

Ağrı Valiliği ve ilgili kurumların iş birliğiyle düzenlenen organizasyonun tanıtım toplantısı, geniş katılımla gerçekleştirildi. Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, bu organizasyonla kentin spor turizminde güçlü bir marka haline gelmesini hedeflediklerini belirtti.

Vali Bozkurt, yarışların farklı etaplarda gerçekleştirileceğini ifade ederek, Ağrı’nın doğal güzelliklerinin ve coğrafi zenginliğinin bu organizasyon sayesinde daha geniş kitlelere ulaşacağını vurguladı. Aynı zamanda organizasyonun yerel ekonomiye ve gençlerin spora yönlendirilmesine önemli katkılar sunacağı ifade edildi.

Ağrı spor turizminde vites yükseltti: Uluslararası organizasyon geliyor

ULUSLARARASI MOTORSPORLARI MERKEZİ MÜJDESİ VERİLDİ

Toplantıda dikkat çeken en önemli başlıklardan biri de Ağrı’ya kazandırılması planlanan Uluslararası Motorsporları Merkezi oldu. Vali Bozkurt, kamp ve karavan alanlarını da kapsayan büyük bir projenin hayata geçirileceğini duyurdu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu yetkilileri ise organizasyonun sadece bir yarış olmadığını, Doğu Anadolu’da spor turizmi adına önemli bir başlangıç olduğunu belirtti. Uzun vadede bu etkinliğin uluslararası boyuta taşınarak Ağrı’nın dünya çapında tanıtılması hedefleniyor.

DOĞU ANADOLU’DA SPOR TURİZMİ İÇİN STRATEJİK ADIM

Federasyon yetkilileri, spor turizminin dünya genelinde büyük bir ekonomik paya sahip olduğuna dikkat çekerek Türkiye’nin bu alanda daha fazla pay alması gerektiğini vurguladı. Ağrı’da atılan bu adımın, spor turizminin Anadolu’nun farklı bölgelerine yayılması açısından kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da düzenlenecek benzer organizasyonlarla bölgesel kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Ağrı spor turizminde vites yükseltti: Uluslararası organizasyon geliyor

ENDURO TUTKUNLARI 3.200 RAKIMA KADAR YARIŞACAK

Şampiyona kapsamında yaklaşık 100 profesyonel sporcu, zorlu parkurlarda mücadele edecek. Yarışlar Ağrı Merkez, Diyadin Kanyonu, Tendürek Dağı ve Ağrı Dağı eteklerinde gerçekleştirilecek etaplarla sporculara unutulmaz bir deneyim sunacak.

Sporcular, 3.200 metre rakıma ulaşarak hem fiziksel hem de teknik açıdan zorlu bir sınav verecek. Bu heyecan dolu organizasyonun, adrenalin tutkunları için büyük bir çekim merkezi olması bekleniyor.

Haber: Servet Arslan

Yerel Haberler, Yerel, Spor, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ağrı Ağrı spor turizminde vites yükseltti: Uluslararası organizasyon geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BAE’de petrol tesisine İHA saldırısı BAE'de petrol tesisine İHA saldırısı
İBB, Halk Ekmek’e yüzde 25 zam yaptı İBB, Halk Ekmek'e yüzde 25 zam yaptı
Vitor Pereira’nın Nottinham Forest’ı Chelsea’yi deplasmanda paramparça etti Vitor Pereira'nın Nottinham Forest'ı Chelsea'yi deplasmanda paramparça etti
Şanlıurfa’nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara
İzmir’de mayısta kar manzarası İzmir'de mayısta kar manzarası
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan enflasyon rakamlarına ilk yorum Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Beşiktaş’a kupa maçı öncesi şok Yıldız isim sezonu kapattı Beşiktaş'a kupa maçı öncesi şok! Yıldız isim sezonu kapattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan evlilik kredisinde hibe müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evlilik kredisinde hibe müjdesi
Brezilya’da uçak apartmana çarptı: 4 yaralı Brezilya'da uçak apartmana çarptı: 4 yaralı
Bursa’da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı 500 dekar alan dronla görüntülendi Bursa'da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı; 500 dekar alan dronla görüntülendi

16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
16:20
Süper Lig ekibi, Amedspor’u tebrik paylaşımını kaldırdı
Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı
15:45
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
15:44
Arda Turan’dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri
Arda Turan'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
14:40
Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti
Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti
14:36
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
14:36
Eylem Tok “Aile ile anlaştık“ dedi, acılı babadan jet hızında yanıt geldi
Eylem Tok "Aile ile anlaştık" dedi, acılı babadan jet hızında yanıt geldi
14:27
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı Kapakları 3 kişi kör etti
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 16:55:59. #7.12#
SON DAKİKA: Ağrı spor turizminde vites yükseltti: Uluslararası organizasyon geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.