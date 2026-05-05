Ağrı spor turizminde vites yükseltti: Uluslararası organizasyon geliyor

Ağrı, spor turizmi alanında dikkat çeken bir organizasyona hazırlanıyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2026 yılı yarış takviminde yer alan Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, ilk kez Ağrı’da düzenlenecek. 3-4-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik, hem sporcuları hem de doğa tutkunlarını bir araya getirecek.

AĞRI SPOR TURİZMİNDE YENİ BİR MERKEZ OLMAYA HAZIRLANIYOR

Ağrı Valiliği ve ilgili kurumların iş birliğiyle düzenlenen organizasyonun tanıtım toplantısı, geniş katılımla gerçekleştirildi. Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, bu organizasyonla kentin spor turizminde güçlü bir marka haline gelmesini hedeflediklerini belirtti.

Vali Bozkurt, yarışların farklı etaplarda gerçekleştirileceğini ifade ederek, Ağrı’nın doğal güzelliklerinin ve coğrafi zenginliğinin bu organizasyon sayesinde daha geniş kitlelere ulaşacağını vurguladı. Aynı zamanda organizasyonun yerel ekonomiye ve gençlerin spora yönlendirilmesine önemli katkılar sunacağı ifade edildi.

ULUSLARARASI MOTORSPORLARI MERKEZİ MÜJDESİ VERİLDİ

Toplantıda dikkat çeken en önemli başlıklardan biri de Ağrı’ya kazandırılması planlanan Uluslararası Motorsporları Merkezi oldu. Vali Bozkurt, kamp ve karavan alanlarını da kapsayan büyük bir projenin hayata geçirileceğini duyurdu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu yetkilileri ise organizasyonun sadece bir yarış olmadığını, Doğu Anadolu’da spor turizmi adına önemli bir başlangıç olduğunu belirtti. Uzun vadede bu etkinliğin uluslararası boyuta taşınarak Ağrı’nın dünya çapında tanıtılması hedefleniyor.

DOĞU ANADOLU’DA SPOR TURİZMİ İÇİN STRATEJİK ADIM

Federasyon yetkilileri, spor turizminin dünya genelinde büyük bir ekonomik paya sahip olduğuna dikkat çekerek Türkiye’nin bu alanda daha fazla pay alması gerektiğini vurguladı. Ağrı’da atılan bu adımın, spor turizminin Anadolu’nun farklı bölgelerine yayılması açısından kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da düzenlenecek benzer organizasyonlarla bölgesel kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

ENDURO TUTKUNLARI 3.200 RAKIMA KADAR YARIŞACAK

Şampiyona kapsamında yaklaşık 100 profesyonel sporcu, zorlu parkurlarda mücadele edecek. Yarışlar Ağrı Merkez, Diyadin Kanyonu, Tendürek Dağı ve Ağrı Dağı eteklerinde gerçekleştirilecek etaplarla sporculara unutulmaz bir deneyim sunacak.

Sporcular, 3.200 metre rakıma ulaşarak hem fiziksel hem de teknik açıdan zorlu bir sınav verecek. Bu heyecan dolu organizasyonun, adrenalin tutkunları için büyük bir çekim merkezi olması bekleniyor.

Haber: Servet Arslan