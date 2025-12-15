Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı: Telefon detayı bomba - Son Dakika
Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı: Telefon detayı bomba

Ahmet Çakar\'ın ifadesi ortaya çıktı: Telefon detayı bomba
15.12.2025 16:15
Ahmet Çakar\'ın ifadesi ortaya çıktı: Telefon detayı bomba
Haber Videosu

Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Çakar ifadesinde, ''Hayatım boyunca da hiç yasa dışı bahis oynamadım. Oynayacak olsam yasal bahis sitelerine üyeliğim olmazdı. Yasal bahis siteleri haricinde bahis oynamadım'' dedi. Çakar'ın telefonunun kırık olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında eski Adanademir spor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Balcı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi isimlerin de bulunduğu, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerden spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kalp rahatsızlığı gerekçesiyle kaldırılmıştı ve Çakar'ın, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için emniyete talimat verilmişti. Çakar, hastanedeki tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti. İfadesinin ardından Çakar, 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı.

"HAYATIM BOYUNCA YASA DIŞI BAHİS OYNAMADIM"

Öte yandan Çakar'ın Savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Çakar ifadesinde, 1980-1998 yılları arasında hakem olarak görev yaptığını ve 1992-1998 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olduğunu söyleyerek, "Benim yasal bahis sitelerine, bir sitede üyeliğim bulunmaktadır. Bunun haricinde tam tarihini hatırlamamakla birlikte diğer yasal bahis sitelerinde üyeliğim olmuş olabilir. Bu hesaplarda çok cüzi miktarda ve uzun süre önce oynadığım için hangi bahis sitelerinde üyeliğim olduğunu şu an hatırlayamıyorum. Benim yasa dışı bahis hesabım yoktur. Hayatım boyunca da hiç yasa dışı bahis oynamadım. Oynayacak olsam yasal bahis sitelerine üyeliğim olmazdı" dedi.

Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı: Telefon detayı bomba

"BAZI MAÇLARDAN İŞKİLLENİYORUM"

Savcılık bahis yaptığı maçlara ilişkin daha önceden duyum veya bilgisinin olup olmadığını sordu: "Bazı maçlardan tabiri caizse işkillenince yorum olarak bazı şeylerin anormal olduğunu spor programlarında bahsettim"

Savcılıkça kendisine bahis yaptığı maçlara ilişkin daha önceden duyum veya bilgisinin olup olmadığı sorulan Çakar, "Ben kesinlikle şikeye karşı bir insanım. Nitekim televizyonlarda geçmiş dönemlerde yani 1993 yılında bana gelen şike teklifini hep anlattım. Bahis oynadığım maçlar genellikle yurt dışı maçıdır. Bu bahis oynadığım maçlarda, maç sonucundan ziyade alt üst gol olacak şeklinde oynarım. Genelde Avrupa takımlarına ve Avrupa maçlarına bahis yaparım. Ülkemizde oynanan liglere minimum düzeyde bahis oynamışımdır. Ben şike veya maça bahis yapıldığına ilişkin doğruca bilgim yoktur. Sadece bazı maçlardan tabiri caizse işkillenince yorum olarak bazı şeylerin anormal olduğunu spor programlarında bahsettim ancak bunlara ilişkin doğruca gözlemim ve bilgim yoktur." şeklinde yanıtladı.

Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı: Telefon detayı bomba

"AVUKATIM, CEP TELEFONUMU KIRIK HALDE BULMUŞ"

Cep telefonu kırık halde bulundu: "Ben gözaltındayken avukatım kıyafet temin etmek amacıyla evime girdiğinde arabamın yanında cep telefonumu kırık halde bulmuş"

Yapılan arama çalışmalarında cep telefonunun bulunamadığını, sonrasında kırık halde ele geçirildiğini ifadesinin devamında anlatan Çakar, "Gözaltına alınmadan 1 gün önce dışarıda yemekteydim. Eve gece saat 1'de geldim. Sabah polisler gelince telefonumun nerede olduğunu bilmediğimi onlara söyledim. Hatta polislere arabamda olabileceğini belirttim. Arabamı kabaca kontrol ettiğimde telefonun olmadığını gördüm. Bu sırada polisler yanımdaydı. Ben gözaltındayken avukatım kıyafet temin etmek amacıyla evime girdiğinde arabamın yanında cep telefonumu kırık halde bulmuş. Avukatım telefonu açmış. Telefon 20 dakika boyunca açık kalmış. Daha sonra telefon kendiliğinden kapanmış. Avukatımın anlattığına göre kullanılamaz haldeymiş. Telefonun akıbeti hakkında herhangi bir bilgim yoktur. ya hastanede kalmıştır ya da kaybolmuştur. Şu an kız kardeşimin bana vermiş olduğu telefonu kullanıyorum. O telefon da şu an yanımda değil. Ben yasal bahis siteleri haricinde bahis oynamadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ahmet Çakar, Gözaltı, Futbol, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı: Telefon detayı bomba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali Karagedik Ali Karagedik:
    kırık bulunmuş!!! Yemedik haa bilgin olsun 14 0 Yanıtla
  • kara7522 kara7522:
    ulaaa ahmet çakall yani Bahis oynadin, heeee,yaziklar olsun 10 0 Yanıtla
  • Kudret Balaban Kudret Balaban:
    Telefonu Avukatin bulmus 20 dakika aciktutmus sonra kapanmis ondan sonra diyorsun ki kullanilmaz Halde deymis ozaman avukat o telefonu nasil acmis? 7 0 Yanıtla
  • Çakır hakkının torunu Çakır hakkının torunu:
    Yalanını s!2yim 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı: Telefon detayı bomba - Son Dakika
