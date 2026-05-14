AİÇÜ bilişim teknolojileri fuarında yerini aldı

14.05.2026 13:50
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Kuşadası’nda düzenlenen Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Fuarı’na katılarak dijital dönüşüm, büyük veri ve yerli teknolojiler alanındaki gelişmeleri yakından takip etti. Organizasyonda üniversiteler, kamu kurumları ve sektör temsilcileri önemli iş birlikleri için bir araya geldi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), bilişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip etmek ve sektörel iş birliklerini güçlendirmek amacıyla Kuşadası’nda düzenlenen Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda üniversiteyi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yakup Karataş ile Bilgi İşlem Daire Başkanı Öğr. Gör. Ömer Okucu temsil etti. Fuarda dijital dönüşüm süreçlerinden büyük veri teknolojilerine kadar birçok önemli başlık ele alındı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YERLİ TEKNOLOJİLER MASAYA YATIRILDI

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın destekleriyle düzenlenen fuarda, bilgi yönetimi, bilişim sistemleri, bulut teknolojileri ve yerli-milli yazılım projeleri gibi konular detaylı şekilde değerlendirildi. Üniversitelerde kullanılan bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların da gündemde olduğu organizasyonda, dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunacak projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

AİÇÜ yetkilileri, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek üniversitenin dijital altyapısını daha güçlü hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Özellikle yükseköğretim kurumlarında kullanılan bilişim sistemlerinin modernizasyonu ve veri yönetimi süreçlerinin geliştirilmesi adına gerçekleştirilen temasların önemli kazanımlar sağlayacağı belirtildi.

ÜNİVERSİTELER VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ AYNI PLATFORMDA BULUŞTU

Kamu kurumları, üniversiteler ve teknoloji sektörünün temsilcilerini bir araya getiren fuar, bilişim alanındaki güncel gelişmelerin paylaşılması açısından dikkat çekti. Organizasyon kapsamında üniversiteler arası iş birlikleri, teknoloji yatırımları ve dijital dönüşüm süreçlerinde uygulanabilecek yeni modeller ele alındı.

AİÇÜ heyeti de fuar boyunca farklı kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirerek bilişim teknolojileri alanında yapılabilecek ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Üniversitenin teknoloji alanındaki vizyonunu güçlendirmeyi hedefleyen temaslarda, özellikle büyük veri yönetimi, bulut tabanlı sistemler ve yerli yazılım projeleri öne çıktı.

AİÇÜ TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALANINDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin bilişim ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunmayı hedeflediği belirtildi. Üniversite yönetimi, akademik ve idari altyapının teknolojik gelişmelere uyum sağlaması adına yeni projeler üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Fuarda gerçekleştirilen temasların, üniversitenin teknoloji alanındaki iş birliklerini artırmasının yanı sıra öğrenci ve akademisyenlere yönelik yeni fırsatlar oluşturması bekleniyor. AİÇÜ’nün, bilişim teknolojileri alanında yenilikçi uygulamalar ve dijital dönüşüm projeleriyle çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği kaydedildi.

Haber: Servet Arslan

