Son Dakika Haberleri: Aihm: "Uçak Kazasıyla İlgili Rusya'ya Yönelik 380 Şikayet Dilekçesi Aldık"

Aihm: "Uçak Kazasıyla İlgili Rusya'ya Yönelik 380 Şikayet Dilekçesi Aldık"

53 dakika önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), uçak kazasında ölenlerin aileleri tarafından Rusya'ya yönelik yazılmış 380 şikayet dilekçesi aldığını açıkladı.

Aihm:
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), uçak kazasında ölenlerin aileleri tarafından Rusya'ya yönelik yazılmış 380 şikayet dilekçesi aldığını açıkladı.

AİHM tarafından Rusya Federasyonu'na verilen doküman, uçak kazasında hayatını kaybedenlerin akrabaları tarafından Avusturya, Belçika, Kanada, Almanya, Hollanda, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong, Endonezya, İsrail, Malezya, Filipinler ve Vietnam'dan yazılmış toplam 380 şikayet dilekçesine dair bilgiler içeriyor.

Boeing 777 tipindeki MH17 sefer sayılı Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağı, 2014 yılında Donbas Bölgesi'nde uçuş halindeyken füzeyle düşürülmüş ve uçakta bulunan 298 yolcudan kurtulan olmamıştı. Farklı ülkelerden yetkililerin oluşturduğu komisyon tarafından yapılan araştırmalar sonucu uçağın, Rusya Silahlı Kuvvetleri 53. Hava Savunma Tugay Birliği'ne ait BUK füzesiyle düşürüldüğü tespit edilmiş ve düşürülen yolcu uçağının uluslararası arenadaki sorumluluğu Rusya Federasyonu'na yüklenmişti. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:56 Kaynak: İHA

Avrupa, Rusya Federasyonu, Güncel
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