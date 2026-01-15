Aile Okulu'na 257 Bin Veli Katıldı - Son Dakika
Aile Okulu'na 257 Bin Veli Katıldı

Aile Okulu\'na 257 Bin Veli Katıldı
15.01.2026 12:10
'Aile Okulu' projesi ile ebeveynlere eğitim verilerek, aile içi iletişim ve çocuk gelişimi destekleniyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, ailelerin günün değişen sosyal ve dijital koşullarına daha bilinçli ve donanımlı bir şekilde uyum sağlayabilmesini desteklemek amacıyla başlatılan 'Aile Okulu' kurs programlarıyla 1 yılda 257 binden fazla veliye eğitim verildi.

MEB, '2025 Aile Yılı' kapsamında, ebeveynler ve çocuklarını akademik, sosyal ve duygusal açıdan destekleme becerilerini geliştirmeyi, aile içi iletişimi güçlendirmeyi ve bilinçli bir ebeveynlik kültürü oluşturmayı amaçlayan 'Aile Okulu' projesini başlattı. 2025 yılı başında başlayan proje kapsamında 81 ilde hem sadece velilerin, hem de veli ve öğrencilerin birlikte katıldığı kurslar açıldı. 8 bin 860 kurstan şimdiye kadar 257 bin 26 veli faydalandı. Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin ebeveynleri için açılan 'Aile Okulu 1' kursları, aile-çocuk iletişimi, oyun ve nitelikli zaman, sosyal-duygusal gelişim, ahlaki değerler, sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite, ev kazalarından korunma, teknoloji kullanımı ve çevre bilinci gibi temel konuları içerirken, ortaokul ve lise öğrencilerinin ebeveynleri için açılan 'Aile Okulu 2' kurslarında iletişim becerileri, çatışma çözme, stres yönetimi, akran ilişkileri, bağımlılıkla mücadele, aile-okul iş birliği ve kaynaştırma eğitimi gibi daha kapsamlı içeriklere odaklanıldı. Tüm ebeveynleri kapsayan 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu' da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda; kültürel değerlerin aktarımı, akademik başarıya destek, dijital dünyanın etkileri, gelişim raporlarını yorumlama ve beceri-değer bütünlüğünü esas alan modern ebeveynlik yaklaşımı üzerinde duruldu.

'VELİLER MUTLU, ÇOCUKLAR MUTLU'

Ankara'da eylül ayında açılan kursa da veliler yoğun ilgi gösterdi. Aile Okulu Eğitmeni Sefa Pişkin, "Bu projeyle, aile içi iletişim güçleniyor, çocuk gelişimi konusunda ebeveyn farkındalığı artırılıyor, milli manevi ve kültürel değerlerin sağlıklı şekilde yeni nesillere aktarılıyor, dijitalleşmenin getirdiği risklere karşı aileler bilinçlendiriliyor, aile-okul iş birliği güçlendiriliyor, toplumsal bütünlük ve aile yapısı destekleniyor. Konuları modül modül anlatıyoruz. Velilerimiz mutlu, bizler mutluyuz, çocuklarımız mutlu. Önemli olan bu. Bu eğitimlerle çok büyük farkındalık oluşuyor. Öncelikle velilerimiz kendini tanıyor. Burada birebir etkinliklerimizde bir farkındalık oluşuyor. Kendini tanıyor velilerimiz. Kendini tanıdığı zaman da çocukla olan bağı güçleniyor. Ondan sonra zaten toplumumuz daha da güzelleşecek, ailemiz daha da güzelleşecek. Genelde aile içi iletişimle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Doğaçlama, spontan oyunlar oynuyoruz. Aile okulu bünyesinde zaten bakanlığımızın, genel müdürlüğümüzün etkinlikleri var. Onlardan faydalanıyoruz, onun üzerine çalışmalar yapıyoruz" dedi.

'DOĞRU BİLDİĞİM YANLIŞLARI FARK ETTİM'

Eğitime katılanlardan ev kadını Melek Gören, "Daha öncesinde doğru bildiğim doğruların kendimce yanlış olduğunun kanaatine vardım. Buradaki aldığım eğitimlerle hayatıma çok güzel, olumlu katkılar sağladım. Evde özellikle çocuğumla herhangi bir iletişim sıkıntısı esnasında, buradaki aldığım eğitimlerle beraber ona nasıl yaklaşabileceğimi, onunla nasıl bir iletişim kurabileceğim konusunda kendime çok güzel artı yönler sağladım. Bununla beraber de çevremdeki insanların da herhangi bir sıkıntısı olduğunda, onların da herhangi bir konu esnasında çocuklarıyla nasıl iletişim kurabileceğini, problemleri düzeltebileceği konusunda onlara fayda sağladığımı düşünüyorum. Çocuğumla özellikle iletişimim çok güçlendi. Evet öncesinde de çok güzeldi ama iyi ki bu eğitime gelmişim, bu eğitime katılmışım, bu eğitimi bize sunmuşlar" dedi.

'BABALAR DA EĞİTİME KATILMALI'

Jeofizik mühendisi İsmail Elcan ise, bu eğitimlerde babaların azınlıkta olduğunu belirterek, "Onların da buraya katılım sağlaması daha önemli olacaktır. Sadece anneler üstünden değil de babaların da bizlere buradaki insanlara destek olması daha bu iletişimin kaliteli olacağını, çocukların eğitiminin daha güzel olacağını kanısında ve düşüncesindeyim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Çocuk, Son Dakika

Güncel, Çocuk, Son Dakika

SON DAKİKA: Aile Okulu'na 257 Bin Veli Katıldı - Son Dakika
