Ajda Pekkan Türkiye turnesine çıkıyor

Ajda Pekkan, Gişe Organizasyon'un düzenlediği konser serisi kapsamında 23 Eylül'de Denizli'de, 25 Eylül'de Antalya'da,8 Ekim'de Bursa'da,10 Ekim'de İzmir'de, 19 Ekim'de Gaziantep'te, 17 Kasım'da Ankara'da, 19 Kasım'da Konya'da olacak.

Ajda Pekkan'ın bu turnede nasıl bir repertuvar ve sahne şovlarıyla müzikseverlerin karşısında olacağı merak konusu…