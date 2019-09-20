Son Dakika Haberleri: Ajda Pekkan Türkiye turnesine çıkıyor
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Ajda Pekkan Türkiye turnesine çıkıyor

12 dakika önce

Seslendirdiği şarkılarla müzikseverlerin gönlünde taht kurmuş, yıllardır müzik sektörüne yön vermiş, Türk müziğinin Süper Star'ı Ajda Pekkan Türkiye turnesine çıkıyor.

Ajda Pekkan Türkiye turnesine çıkıyor, System.String[]

Ajda Pekkan, Gişe Organizasyon'un düzenlediği konser serisi kapsamında 23 Eylül'de Denizli'de, 25 Eylül'de Antalya'da,8 Ekim'de Bursa'da,10 Ekim'de İzmir'de, 19 Ekim'de Gaziantep'te, 17 Kasım'da Ankara'da, 19 Kasım'da Konya'da olacak.

Ajda Pekkan'ın bu turnede nasıl bir repertuvar ve sahne şovlarıyla müzikseverlerin karşısında olacağı merak konusu…

Ajda Pekkan, Denizli, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:43 Kaynak: Bültenler
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