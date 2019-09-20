Ajda Pekkan Türkiye turnesine çıkıyor
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Seslendirdiği şarkılarla müzikseverlerin gönlünde taht kurmuş, yıllardır müzik sektörüne yön vermiş, Türk müziğinin Süper Star'ı Ajda Pekkan Türkiye turnesine çıkıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:43 Kaynak: Bültenler
Ajda Pekkan, Gişe Organizasyon'un düzenlediği konser serisi kapsamında 23 Eylül'de Denizli'de, 25 Eylül'de Antalya'da,8 Ekim'de Bursa'da,10 Ekim'de İzmir'de, 19 Ekim'de Gaziantep'te, 17 Kasım'da Ankara'da, 19 Kasım'da Konya'da olacak.
Ajda Pekkan'ın bu turnede nasıl bir repertuvar ve sahne şovlarıyla müzikseverlerin karşısında olacağı merak konusu…
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