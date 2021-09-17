Ak Partililer Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarları başında andı - Son Dakika

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından eski Başbakan Adnan Menderes , eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilmelerinin 60. yılı dolayısıyla anma töreni ve basın açıklaması düzenledi. AK Parti İstanbul İl İnsan Hakları Başkanlığı üyeleri ve partililer Fatih'te bulunan anıt mezarda toplandı.

AK Parti İstanbul İnsan Hakları'ndan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yıldız Konal Süslü anma programında basın açıklaması yaptı. Süslü açıklamasında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde toplumsal ve siyasi unsurlarıyla birlikte ilk darbe 27 Mayıs 1960 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu dönem, Türkiye'de darbelerin başlangıcı olarak tarihin tozlu sayfalarında yerini almıştır. 27 Mayıs Askeri Darbesi ile Anadolu'nun yetiştirdiği çok sayıda vatan evladı yine vatanı için bedel ödemek durumunda bırakılmıştır. Her bir vatandaşımızın gönlünde yer edinen, hamuru vatan sevgisi ile yoğrulmuş milletin evlatları hukukun vesayet altına alındığı dönemlerde işkenceler görmüş, idam sehpalarında şehit edilmiştir. Darbelerle birlikte meydana gelen vesayet hegemonyası hem bu ülkenin geleceğini hem de milletimizin demokrasi, ekonomi, moral ve motivasyonunu öğütmüştür. 1950 yılında iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldırmış, Türkiye'ye çağ atlatmış, milletin milli, manevi değerlerini iade i itibar etmişlerdir. Tek parti rejiminin ülkemize yaşattığı en büyük zulüm olan Türkçe Ezanı özüne döndürerek, Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini gidermişlerdir" dedi.

"ÜLKEMİZİ HER ÇEŞİT SALDIRIYA KARŞI MÜDAFAA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"