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Ak Partililer Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarları başında andı - Son Dakika

Ak Partililer Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarları başında andı

17.09.2021 11:19
Ak Partililer Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarları başında andı, System.String[]

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından eski Başbakan Adnan Menderes, eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilmelerinin 60.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından eski Başbakan Adnan Menderes, eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilmelerinin 60. yılı dolayısıyla anma töreni ve basın açıklaması düzenledi. AK Parti İstanbul İl İnsan Hakları Başkanlığı üyeleri ve partililer Fatih'te bulunan anıt mezarda toplandı.

AK Parti İstanbul İnsan Hakları'ndan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yıldız Konal Süslü anma programında basın açıklaması yaptı. Süslü açıklamasında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde toplumsal ve siyasi unsurlarıyla birlikte ilk darbe 27 Mayıs 1960 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu dönem, Türkiye'de darbelerin başlangıcı olarak tarihin tozlu sayfalarında yerini almıştır. 27 Mayıs Askeri Darbesi ile Anadolu'nun yetiştirdiği çok sayıda vatan evladı yine vatanı için bedel ödemek durumunda bırakılmıştır. Her bir vatandaşımızın gönlünde yer edinen, hamuru vatan sevgisi ile yoğrulmuş milletin evlatları hukukun vesayet altına alındığı dönemlerde işkenceler görmüş, idam sehpalarında şehit edilmiştir. Darbelerle birlikte meydana gelen vesayet hegemonyası hem bu ülkenin geleceğini hem de milletimizin demokrasi, ekonomi, moral ve motivasyonunu öğütmüştür. 1950 yılında iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldırmış, Türkiye'ye çağ atlatmış, milletin milli, manevi değerlerini iade i itibar etmişlerdir. Tek parti rejiminin ülkemize yaşattığı en büyük zulüm olan Türkçe Ezanı özüne döndürerek, Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini gidermişlerdir" dedi.

"ÜLKEMİZİ HER ÇEŞİT SALDIRIYA KARŞI MÜDAFAA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Süslü, "Takvimler 27 Mayıs 1960'ı gösterdiğinde, milli iradenin yüksek teveccühü ile dönemin tek parti zihniyetini geride bırakarak iktidara gelen Demokrat Parti, darbeci, vesayetçi zihniyet tarafından alaşağı edilmiştir. 1961 Eylül'ünde ise Adnan Menderes ve arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan mizansen yargılamalar sonucu idam sehpasına çıkarılmış, aileleriyle helalleşmelerine dahi izin verilmeyen milletin evlatları, idam sehpasında bile milletimizin saadetini düşünerek hayata veda etmişlerdir. 27 Mayıs'ta başlayan darbeler 12 Eylül, 12 Mart, 28 Şubat ile devam etmiş ve milletimize büyük zararlar vermiştir. Yalnızca milletin evlatları değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk Milleti karanlığa gömülmek istenmiştir. 27 Nisan E-Muhtırası, 15 Temmuz Darbe Girişimi ile uyandırılmaya çalışılan bu karanlık odaklar, Aziz Milletimizin 15 Temmuz Gecesi gösterdiği kararlılık ile sekteye uğratılmış ve ilelebet engellenmiştir. Türkiye'de darbeler tarihi bir daha açılmamak üzere 16 Temmuz sabahı itibariyle kapanmıştır. Sahneye koyulmak istenilen oyunlara, Türkiye'ye diz çöktürmek istenen her eyleme karşı milletine ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Kişiler değişse de asırlardır süregelen oyunların farkında olan bizler halkımız ile birlikte Hak mücadelemizi sürdürmeye, ülkemizi her çeşit saldırıya karşı müdafaa etmeye devam edeceğiz.17 Eylül karanlık gecesinin 60'ıncı yılında, surda bir gedik açarak nesillere yol veren, daha demokratik ve özgür bir ülkede yaşayabilmemiz için canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.

- İstanbul
Ak Partililer Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarları başında andı
Ak Partililer Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarları başında andı
Ak Partililer Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarları başında andı
Ak Partililer Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarları başında andı
Ak Partililer Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarları başında andı
Ak Partililer Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarları başında andı
Ak Partililer Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarları başında andı
Ak Partililer Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarları başında andı
Ak Partililer Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarları başında andı
Ak Partililer Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarları başında andı
Ak Partililer Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarları başında andı
Ak Partililer Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarları başında andı
Ak Partililer Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarları başında andı
Ak Partililer Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarları başında andı
Ak Partililer Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarları başında andı
Ak Partililer Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarları başında andı
Ak Partililer Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarları başında andı
Ak Partililer Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarları başında andı
Ak Partililer Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarları başında andı

Hasan Polatkan, Adnan Menderes, Antalya, Eylül, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ak Partililer Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarları başında andı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ak Partililer Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı mezarları başında andı - Son Dakika
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