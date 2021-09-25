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AK Parti Bursa 51. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Bursa 51. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi yapıldı

25.09.2021 18:47
AK Parti Bursa 51. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi yapıldı, System.String[]

AK Parti Bursa 51. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya'nın divan başkanlığında gerçekleştirildi.

AK Parti Bursa 51. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya'nın divan başkanlığında gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlen toplantıda, geçmişte Türkiye'de siyasetin, adeta Ankara'ya sıkıştığını söyledi.

Dünyadan bakıldığında Türkiye'nin sınırları dışına çıkamayan ülke görünümünde olduğunu aktaran Ala, şöyle konuştu:

"Onun için CHP, iktidarı koridorda aradı. Statükonun, vesayet makamlarının koridorlarında aradı iktidarı. Bizim bir diğer büyük başarımız da ülkenin ana muhalefet partisine iktidarın yolunun sandıktan geçtiğini öğretmek olmuştur. 'İktidarı Genelkurmay koridorlarında aramayacaksın, milletin önündeki sandıkta arayacaksın.' dedik. Onun için en önemli projelerimizden biri de CHP'ye sandığın yolunu öğretmiş olmamızdır."

Türkiye'nin Somali'den Libya'ya her yerde, inisiyatif aldığını belirten Ala, şöyle devam etti:

"Muhalefet politika üretemeyince kuyu kazıyor, çelme takmaya çalışıyor. İktidarı muhalefet alaşağı edemez. İktidar kendisi eğer milletinin hizmetinde, ihtiyaçlarını karşılıyor, politika üretiyorsa millet onun arkasında durur. Biz kendimize bakacağız ama onlara da sözümüz var. Bizim ayağımıza çelme takan bir muhalefet yerine bizimle yarışan bir muhalefet olsa."

"11 milyonluk teşkilatımızla gönüllüler ordusuyuz"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, makam ve mevkilerin önemli olmadığını, "milletin bağrından çıkan AK Parti'nin neferleri" olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, AK Parti'nin geçmişinin çok derinlerde olan yüce bir çınar gibi olduğunu belirterek, "Biz sadece bir siyasi parti değiliz. Aynı zamanda Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine oturmak üzere bu sütuna omuz vermiş neferleriz. 11 milyonluk teşkilatımızla gönüllüler ordusuyuz." dedi.

Son dönemde yalanlarla AK Parti hizmetlerinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Her türlü yalan konuşuluyor. O zaman bizim yapmamız gereken hakikat güneşiyle onlara cevabını vermeye çalışmak. At izi, it izine karışmış durumda. Karşımızda cephelenen ittifak, 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin, ülke ne olursa olsun' noktasına savrulmuş durumda. Kendi kitlelerini Erdoğan nefretiyle adeta hipnoz etmiş durumdalar. O zaman bizi uyanık olmamız lazım. O zaman bizim diri olmamız, hakikatin peşinden koşmamız lazım. Milletimizin sinir uçlarına dokunarak adeta bir dalgalanma yaratmak istiyorlar. Daha 3-4 gün gönce Etimesgut İlçe Başkanı, 'Bunların kökünü kazıyacağız' dedi. Kim 'Bunlar' dedikleri? Biziz, biz. Bu milletin evlatları. Adamın zihniyeti bu. Bu zihniyet hiç değişmeyecek."

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin her karış toprağında izi olan bir partinin mensupları olmaktan gurur duyduklarını kaydeden Dalkılıç, "20 yıldır bu ülkeye verdiğimiz sözleri bir bir tutmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'ya kazandırdıkları projelere ilişkin bilgi vererek, AK Parti'nin eser siyasetiyle örnek alınan bir parti olduğunu söyledi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, istişare kültürünün AK Parti'nin başarısında önemli olduğunu vurguladı.

Bu arada "interaktif" olarak düzenlenen danışma meclisine katılan partililer, cep telefonlarındaki uygulamayla talep ve beklentilerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Bursa İl Koordinatörü AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya'nın divan başkanlığını yaptığı toplantıya, AK Parti Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Bursa 51. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Bursa 51. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi yapıldı - Son Dakika
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