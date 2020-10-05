AK Parti Bursa'da ilçe kongrelerini tamamladı - Son Dakika

AK Parti Bursa'da ilçe kongrelerini tamamladı

AK Parti Bursa'da Mart ayında başlayan ve salgın sebebiyle ara verilen 17 ilçesinin kongrelerini tamamladı.

AK Parti Bursa'da ilçe kongrelerini tamamladı, System.String[]

AK Parti Bursa'da Mart ayında başlayan ve salgın sebebiyle ara verilen 17 ilçesinin kongrelerini tamamladı.

AK Parti Bursa'da 17 ilçenin ilçe başkanları belirlendi. Korona virüs tedbirlerine uygun şekilde önlemlerin alındığı kongrelerin sonunda konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, "Salgın sebebiyle ilçe kongrelerimize ara vermek durumunda kalmıştık. Salgından önce Karacabey, Mustafakemalpaşa, İznik ve Yenişehir ilçelerimizin Kongrelerini gerçekleştirmiştik. Kalan 13 ilçemizin kongrelerine 11 Eylül'de başladık ve tamamladık. Her biri birbirinden değerli ilçe başkanlarımızla ve ilçe yönetimleriyle Bursa'mızda daha güçlü AK kadrolarla 2023 hedeflerine ilerliyoruz. Tüm ilçelerimize tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi rütbeler, makamlar ve payeler gelip geçer. Esas olan milletin gözünde ve Allah'ın nezdinde makam ve rütbelerdir. AK Parti'nin şahısların değil milletin partisidir. Milletimizin bize emanet ettiği davayı sahiplenmek ve en yükseğe çıkarmak için üstlendiğimiz görevlerde en iyisini yapmanın gayreti içerisindeyiz. Partimize gönül vermiş, emek vermiş, eskilerin dediği gibi teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşlarımızla ve bugünün yeni ve dinamik kadrolarıyla 2023 hedeflerimize azimle ilerliyoruz" dedi.

Seçimlerin ardından AK Parti ilçe başkanları şu şekilde oldu:

"Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni, Harmancık İlçe Başkanı Yakup Bayram, Büyükorhan İlçe Başkanı Kamil Turhan, Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan, Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem, Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Şamil Yiğit, Gürsu İlçe Başkanı Zekeriya Hacıoğlu, Kestel İlçe Başkanı İlçe Başkanı Sinan Aktaş, Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü, İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve Yıldırım İlçe Başkanı ise Ali Erbay." - BURSA

AK Parti Bursa'da ilçe kongrelerini tamamladı
AK Parti Bursa'da ilçe kongrelerini tamamladı
AK Parti Bursa'da ilçe kongrelerini tamamladı
AK Parti Bursa'da ilçe kongrelerini tamamladı

Karacabey, AK Parti, Bursa, Mart, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Bursa'da ilçe kongrelerini tamamladı - Son Dakika


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