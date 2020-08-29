AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin oldu - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde AK Parti'nin 7. olağan ilçe kongresi yapıldı.
AK Parti İlçe Başkanlığı binasında yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kongrede, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.
Divanın oluşturulmasının ardından yapılan seçimde, tek aday olan Zeki Derin, ilçe başkanlığına seçildi.
Kongreye, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari eski AK Parti Milletvekili Mutalip Özbek, Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan, Büyükçiftlik Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbas Büyüksu, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, kanat önderleri, vatandaşlar ve partililer katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 15:03 - Kaynak: AA
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