AK Parti\'den Gazze\'de İnsani Yardım Çalıştayı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, " Gazze'deki ateşkeste, ateşkes sonrasında beklenen ilerlemenin kaydedilemediğinin altını çizmek, bu ilerlemenin nasıl sağlanabileceğini, insani yardımın Gazze'de nasıl daha fazla artırılabileceğini, bu konuyla ilgili tecrübesi olan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ele almak, değerlendirmek ve dünya kamuoyunun önüne koymak istiyoruz." dedi.

Yalçın, AK Parti Genel Merkez Fuaye Salonu'nda düzenlenen "Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı"nda konuştu.

Bunun, insani yardım kuruluşlarıyla farklı temalar çerçevesinde yaptıkları üçüncü toplantı olduğunu belirten Yalçın, insani yardım kuruluşlarının yaklaşımları, bilgi ve becerilerinin AK Parti'nin konuya bakışını ciddi anlamda etkilediğini söyledi.

Yalçın, Türkiye'nin dış politikasında en önemli meselelerden birinin "insani yardım" olduğunu anlatarak, "İnsani yardım kuruluşlarımızın başarısı, Türkiye'nin özellikle bu tür krizli bölgelerde yaptığı hizmetler herkesin malumu. Belki de maalesef önümüzdeki dönemde çok daha fazla ihtiyacını hissedeceğimiz bir durum gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde bir soykırım suçu işlendiğini hatırlatan Yalçın, "Birleşmiş Milletler'den diğer uluslararası kuruluşlara kadar hepsinin bu tür süreçlerde maalesef yeterli etkiyi gösteremediğini, insanlık barışını sağlamak şöyle bir kenara dursun, insanların en doğal hakkı olan yaşam hakkını savunma cesaretini bile gösteremediğini gördük." diye konuştu.

"Gazze'de ateşkesten beklenen sonuçlar elde edilebilmiş değil"

Yalçın, Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşün Türk insanının meseleye bakışını, insanı merkeze alan tavrını çok net bir şekilde dünyaya gösterdiğini aktardı.

"Gazze'de ateşkesten beklenen sonuçlar elde edilebilmiş değil." diyen Yalçın, Gazze'de günlük en az 600 tırlık insani yardıma ihtiyaç olduğunu söyledi.

İsrail'in barış arayışı değil, dinlenme, yeniden yüklenmek için bir fırsat arayışı içerisinde olduğunu herkesin bildiğini kaydeden Yalçın, şöyle devam etti:

"Ama bir taraftan da Gazze'de insanların yaşadığı zulmün bir şekilde hafifletilmesi gerekiyor. Tam da öylesi bir dönemdeyiz. Bu ateşkes, umarız ki sürdürülebilir bir hale gelsin, insanların acil ihtiyaçları karşılanabilir bir hale gelsin. Bugün burada toplanmamızın tam da sebebi bu. Gazze'deki ateşkeste, ateşkes sonrasında beklenen ilerlemenin kaydedilemediğinin altını çizmek, bu ilerlemenin nasıl sağlanabileceğini, insani yardımın Gazze'de nasıl daha fazla artırılabileceğini, bu konuyla ilgili tecrübesi olan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ele almak, değerlendirmek ve dünya kamuoyunun önüne koymak istiyoruz."

"İnsani yardım kuruluşlarımızın hangi konularda daha hazırlıklı olması gerektiği meselesini de ele alacağız"

Gazze'nin insanların gündeminin dışına çıkabilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz AK Parti olarak Gazze'ye yönelik hassasiyetimizi, hiçbir zaman başka meselelerin arkasına koyacak değiliz. Cumhurbaşkanı'mızın ilk günden bu yana meseleye gösterdiği yaklaşım, bizim de temel yaklaşımımızdır. Herkes Gazze'yi unutsa da biz Gazze'yi asla unutmayacağız. Herkes Gazze'de insani durumun düzeldiği gibi bir yanlış anlayışa kapılsa da biz o yanlış anlayışın yanlış olduğunu ortaya koyup, insani olarak neler yapabileceğimizi sürekli göz önünde bulunduracağız."

Son dönemde yaşanan bu gerilimlerin gelecek yıllarda başka coğrafyalara yayılma ihtimalinin de olduğunu dile getiren Yalçın, "Bugünkü toplantımızın temel meselesi Gazze olmasına rağmen, insani yardım kuruluşlarımızın temel meseleleri, hangi konularda daha hazırlıklı olması gerektiği gibi meseleleri de ele almayı düşünüyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, bu toplantıda insani yardım kuruluşlarının temsilcilerini dinleyerek hazırlayacakları raporu AK Parti'nin yetkili kurulları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşacaklarını bildirdi.

"Barış anlaşmasına taraf alan aktörlerin, baskılarını artırmasını ümit ediyoruz"

Yalçın açıklamasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Bir basın mensubunun, İsrail'in saldırılarını devam ettirdiğini hatırlatarak, insani yardım sürecinin daha etkin işletilmesi için neler yapılabileceğine ilişkin sorusuna Yalçın, "İsrail'in saldırganlığı meselesini hepimiz zihnimizin bir kenarında tutmalıyız." diyerek yanıt verdi.

İsrail'in bir barış arayışında olmadığını yineleyen Yalçın, "Özellikle ABD başta olmak üzere bu barış anlaşmasına taraf alan aktörlerin, İsrail'e yönelik bu anlaşmada ortaya koyulan prensipleri yerine getirmesi yönünde baskılarını artırmasını ümit ediyoruz. Orada özellikle istikrarlaştırıcı bir gücün oluşturulması gibi bir madde var. Bu ve benzeri maddelerin bir şekilde İsrail'in uygulamak zorunda olacağı maddeler haline getirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde İsrail bir yolunu bulup, çeşitli bahaneler üreterek bu anlaşmayı bozup, saldırganlığını sürdürmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çatışma riski varsa, insani yardımları sürdürmenin de çok mümkün olmadığının altını çizen Yalçın, "Çatışmaların durması ve orada belli bir istikrarlı düzenin oluşturulması gerekiyor. Ama gördüğümüz kadarıyla İsrail bunu zamana yayarak, sadece belli oranda insani yardım geçişine müsaade ederek, hala aslında bir çeşit ablukayı devam ettiriyor." dedi.

Yalçın, bugün öncelikli amaçlarının insani olarak Gazze'ye neler yapılabileceğini ve sivil toplumu dünyanın dört bir tarafında harekete geçirmek için neler yapılabileceğini konuşmak olduğunu söyledi.

"Özel'in sarf ettiği sözler, kendi destekçileri tarafından bile hüsnükabul görmedi"

Venezuela'da son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmesi sorulan Yalçın, "İnsanlık tarihi açısından son derece kritik bir dönem içerisindeyiz. Birçok riskin, belirsizliğin hüküm sürdüğü bir dönem bu." diye konuştu.

"Herkesin gücüne dayanarak iş bitirmeye çalıştığı bir dönemde hiçbirimiz güvende değiliz." ifadesini kullanan Yalçın, o nedenle bugün barışa, adalete her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirtti.

Yalçın, Türkiye'nin bu tür konulara yaklaşımının gayet net olduğunu, gerçeklikten uzaklaşmayan fakat aynı zamanda da ilkeli bir dış politikayı Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde takip ettiklerini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Venezuela'da yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamasına dikkati çeken Yalçın, "Özgür Özel'in son derece aceleci, düşüncesiz bir şekilde sarf ettiği sözler, anlayabiliyorum ki kendi destekçileri tarafından bile hüsnükabul görmedi." ifadesini kullandı.

Yalçın, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı'nın meselesinin Türkiye'nin ulusal bütünlüğü, bütünlüklü dış politikası olmadığını hepimiz çok net bir şekilde görebiliyoruz. Maalesef 'Gelen gideni aratır' deyimi burada da kendisini gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu bile çok daha makul bir açıklama ortaya koyarken, CHP Genel Başkanı yine son derece ergen bir tavır içerisinde, son derece tutarsız bir tavır içerisinde. Kendisini Türk milletinin vicdanına sevk ediyoruz. Türk milletinin bu tür karmaşık bir dönemde, var olma, varlığını sürdürme, güçlenme mücadelesi verdiği bir dönemde, ana muhalefet partisinin Genel Başkanı'nın sorumsuzluğu muhtemelen milletimizin de dikkatini çekiyordur. Benim karşılaştığım CHP destekçileri bile Özgür Özel'in bu tavrından son derece rahatsız. İnşallah kendisine en kısa süre içerisinde bir çekidüzen verir."