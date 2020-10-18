AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Özcan yeniden seçildi - Son Dakika

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Özcan yeniden seçildi

18.10.2020 17:09
AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Özcan yeniden seçildi, System.String[]

AK Parti Edirne Merkez İlçe Olağan Kongresinde Önder Özcan yeniden başkanlığa seçildiBir düğün salonunda düzenlenen kongre öncesi mehter takımı konser verdi.

AK Parti Edirne Merkez İlçe Olağan Kongresinde Önder Özcan yeniden başkanlığa seçildi

Bir düğün salonunda düzenlenen kongre öncesi mehter takımı konser verdi.

Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden kongre, protokol konuşmalarıyla sürdü.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi Markar Esayan'a Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başladı.

Bugün dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlık yıldönümü olduğunu anımsatan Aksal, şunları kaydetti:

"Ermenistan Dağlık Karabağ'ı 30 yıldır işgal ediyor, orada Azerbaycanlı kardeşlerimize yapmadıkları zülüm kalmadı. Son olarakta sivil yerleşim yerlerine füze yağdırıyorlar.

Ama Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Bütün gücümüzle Azerbaycan'a destek vereceğiz ve inşallah çok güzel haberler alacağız."

AK Parti iktidarında bu ülkede hayal bile edilemeyen bir çok projenin gerçekleştirildiğini anlatan Aksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin çok daha güçlü bir ülke konumuna geldiğini vurguladı.

"Sağlıktan ulaştırmaya, enerjiden savunmaya bu ülkede çok büyük işler yaptık" diyen Aksal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sağlık yatırımları yaptık. Bu geçtiğimiz pandemi sürecinde sağlık yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu herkes görmüş oldu. Şehir hastanelerini yaparken 'o hastaneler boş kalacak' diyenler gidip hastanelerde tedavi oldular. İyi ki şehir hastanelerini yapmışız. Bugün dünyaya örnek olan bir başarı sergiliyoruz sağlıkta. Burada diğer hizmetleri anlatsam herhalde gün yetmez.

Savunmada hem sahada hem de masada artık güçlü bir Türkiye var. Hakkımızı bundan böyle kimseye yedirmeyeceğiz. Kimsenin hakkında gözümüz yok ama bizim olanı da kimseye vermeyeceğiz. Karadeniz'de, Akdeniz'de enerji kaynaklarımız var. Akdeniz'deki enerji kaynaklarımızı bize vermemek için tüm dünya birlik oldu. Ama artık eski Türkiye yok, kimseye fırsat vermeyeceğiz ve bizim olanı alacağız."

Edirne'de Cumhuriyet tarihinin en önemli projesi olan hızlı tren hattının yapımının devam ettiğini hatırlatan Aksal, projenin bitimiyle Edirne-İstanbul arasının 1 saate ineceğini anlattı.

"Şehrimizin gelişmesi noktasında yerelde sayısız hizmetlerde bulunduk"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ise Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırısını kınadı.

Azerbaycan'da hayatını kaybeden sivillere başsağlığı dileyen İba, Türk halkı olarak her zaman dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olunacağını vurguladı.

Edirne'nin sahip olduğu tarihi, kültürel ve ekonomik değerleriyle bir dünya şehri olduğunu belirten İba, şöyle sürdürdü:

"Biz Edirnemize aşığız. Bunun için Edirnemizde hizmet nöbetini devraldığımız günden itibaren milletimizin gönül rızasını kazanmak adına çalışmalarımıza başladık.

Döneminde dünyanın en kudretlisi Osmanlı'ya, başkentlik etmiş bu şehir gerçekten farklıdır, gerçekten benzersizdir.

Edirnemize 18 yıllık AK Parti iktidarlığı dönemimizde şehrimizin gelişmesi noktasında yerelde sayısız hizmetlerde bulunduk."

Türkiye'nin dışa bağımlılıktan kurtulduğunu her alanda tam bağımsız olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini anlatan İba, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye enerjide dışa bağımlılıktan kurtuluyor, her alanda tam bağımsız olma yolunda dev adımlar atıyoruz. Cumhurbaşkanımızın verdiği yeni müjde ile keşfettiğimiz doğal gaz rezervi, 320 milyar metreküpten 405 milyar metreküpe çıktı.

İşte bu yüzden gururla ifade ediyoruz ki, AK Parti hizmettir, ülkemizin kalkınmasıdır. AK Parti Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflediği muasır medeniyetler yolunun günümüzdeki takipçisidir.

Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet ettiğimiz, hizmet yolculuğudur. Milletimize hizmet davasını ileriye taşımak için AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanımız Önder Özcan ve yeni yönetimi ile yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Bu duygularla inandığımız yolda yürüdüğümüz 7. Olağan Kongremizin ülkemize, Edirnemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan da kendisini bu göreve layık gören herkese çok teşekkür ederek kongrelerinin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimlerde Özcan yeniden AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığı'na seçildi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Özcan yeniden seçildi - Son Dakika


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