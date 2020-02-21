AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: Avrupa'nın siyaseti zehirleniyor (2) - Son Dakika

KURTULMUŞ: TÜRKİYE İLELEBET PAYİDAR OLACAKTIR

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenecek 'Kurtuluşunun 100'üncü Yılında Uluslararası Kültür ve Tarih Festivali' için bir otelde düzenlenen lansman toplantısına katıldı. 3 gün sürecek etkinlik için düzenlenen toplantıya Kurtulmuş'un yanı sıra AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Ahmet Eşref Fakıbaba, Gülender Açanal, Halil Özcan, Ahmet Akay, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız da katıldı.

Lansman toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 2023 yılında 100'üncü yaşını kutlayacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olacağını ve kıyamete kadar yaşayacağını belirtti.

'BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE UYANIK OLARAK GELECEĞE HAZIRLANACAĞIZ'

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, kültürlerin ve medeniyetlerin başkenti Şanlıurfa'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"İnşallah 2023'de de yeni cumhuriyetimizin kuruluşunu 1923'ün 100'üncü yıl dönümünü hep beraber büyük şenliklerle kutlayacağız. Onun için bu kurtuluş ve kuruluş silsilesinin önemli halkalarından birisi de Urfa'yı Şanlı yapan bu kurtuluş mücadelesinin en iyi şekilde hatırlanması, kutlanması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır. Biz sadece geçmişte 100 yıl evvel kalmış olan bir kahramanlık destanını yeniden gündeme taşımak genç nesillerimize aktarmak için bu çalışmaları yapmayacağız kuşkusuz. Bu vesileyle 100 sene evvel oynanan oyunu bu günlerde de nasıl tekrar edilmekte olduğunu görerek, tedbirlerimizi alarak birlik ve beraberlik içinde olarak uyanık bir şekilde geleceğe hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Osmanlı cihan devleti 600 yıl devam etti, ondan sonra dağıldı, parçalandı, yıkıldı. Oradaki emperyalist süreçleri, Şanlıurfa'yı işgal eden o emperyalist zihniyetin ne olduğun bir kere daha hatırlayacağız."

'BİRİLERİ DİYOR YA 'LİBYA'DA NE İŞİNİZ VAR?' LİBYA OSMANLI TOPRAĞIDIR'

Kurtulmuş, konuşmasında 1'inci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası Osmanlı Devleti 'nin topraklarını gösteren haritaları göstererek, "Birileri diyor ya ' Libya 'da ne işiniz var", Libya'nın tamamı Osmanlı toprağıdır. Bugün Libya'daki paralı asker olarak tutulmuş olan Hafter diyor ki, 'Türk ordusu burada olmamalıdır' biz orada laf olsun diye bulunmuyoruz. Oradaki kardeşlerimiz, Libya halkının esenliğini korumak için orada olmak zorundayız. Ecdadımızın ayak izlerinin olduğu yerlerdir."

Şanlıurfa'nın kurtuluşunun hayırlı olmasını dileyen Kurtulmuş, Allah'tan ülkenin kurtuluş savaşına sahne olacak düşmanlarla karşılaştırmamasını temenni etti.

VALİ ERİN DESTANSI BİR MÜCADELE VERİLDİ

Toplantıda konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise kentin tarih boyunca ana ticaret yolları üzerinde olması nedeniyle stratejik bir konuma sahip olduğunu belirtti. Binlerce yıllık tarihi ve kültürel birikime sahip olan Şanlıurfa'nın bu özelliğiyle öne çıktığını aktaran Erin, kentin genel bütçeden en fazla yatırım alan illerin başında geldiğini söyledi.

Erin, kentin Kurtuluş Savaşı döneminde birlik ve beraberlikle hareket ettiğini aktararak, işgal güçlerini bir yıl içinde şehirden kovduğunu ve destansı bir mücadele verdiğini kaydetti.

BAŞKAN BEYAZGÜL MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ ŞANLIURFADIR

Toplantıda söz alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de birlik ve beraberlik anlayışıyla insanlığa dair önemli değerler barındıran Şanlıurfa'nın medeniyetin beşiği olmaya devam ettiğini söyledi.

Urfa halkının Kurtuluş Savaşı'nda büyür bir destan yazdığını belirten Beyazgül, "Urfa'nın Kurtuluşu'nun 100'üncü Yılı ve Uluslararası Kültür, Tarih Festivali' Büyükşehir Belediyemizin organizasyonunda 04 Aralık 2019 tarihli yetki belgesi ile T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınmış, 'Tarihin Şanlı 100'ü Şanlıurfa' sloganı ve logosu ile yıl sathına yayılan etkinlikler ve çalışmalar gerçekleştirilecektir" dedi.