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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde

15.09.2021 13:22

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ katıldığı canlı yayında gündemdeki konularla ilgili değerlendirmeler yaptı. Erken seçim iddialarının gölgesinde son yapılan anketlere de değinen ve Cumhur İttifakı'nın oy oranıyla ilgili de konuşan Dağ, "Bugün itibarıyla yüzde 50'yi geçen bir durumumuz var. Allah'ın izniyle 2023 seçimlerinde 2018'den daha fazla oyla ipi göğüsleyen yine Cumhur İttifakı olacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk ekranlarına konuk oldu. Gündemde olan konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Dağ, Cumhur İttifakı'nın 2018'deki genel seçimden daha yüksek bir oy alacağını söyledi.

"BUGÜN İTİBARİYLE YÜZDE 50'Yİ GEÇEN BİR DURUMUMUZ VAR"

Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP'nin oylarını artırmak için çalışmaların yapıldığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, şu anki oy oranını da açıkladı. Hamza Dağ, Cumhur İttifakı'nın oyunun bugün itibariyle yüzde 50'yi geçtiğini belirtti.

"15 TEMMUZ'DA GÖRDÜK, İLK SOKAĞA İNENLER GENÇLERDİ"

"Muhalefet 2-3 yıldır Z kuşağı noktasından kavramsallaştırma yapıyor. CHP, şu ana kadar kendisinden emin olmadığı için hep başkalarından medet umuyor" diyen Dağ, AK Parti'nin Z kuşağı stratejisi hakkında da şunları söyledi;

"2013'lü yıllara kadar CHP vesayetten medet umdu. 2013'ten sonra FETÖ girdi devreye, ondan medet ummaya başladı. CHP ısrarla bir kavramsallaştırma... Gençler bu ülkenin milli değerleri, aile noktasında farklı düşünür gibi bir mantık içinde hareket ediyor. Ben buna inanmıyorum. Biz bunu 15 Temmuz'da gördük, ilk sokağa inenler gençlerdi. Biz bunu orman yangınlarında da gördük. CHP'nin vaatlerine bakın. Gençlerin bireysel ve maddi taleplerine göre vaatler. bugüne kadar CHP genel başkanı hep vaatler verdi. Belediye ile ilgili talepleri de oldu. 2019 seçimlerinden önce bir kişi işten atılmayacak dedi. Ama bugün İBB'de 14 bin kişi işten atıldı ve namus sözü demişti."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde

"BARAJ KONUSUNDA YÜZDE 7'DE MUTABIK KALINMIŞ VAZİYETTE"

Muhalefetin uzun zamandır "Seçim yasaları ile oynanıyor" gibi haksız ifadelerini olduğunu belirten AK Partili Dağ, "Bizim bu konuda yapmış olduğumuz çalışmada daha demokrat bir hale nasıl getirebiliriz. Baraj konusunda yüzde 7'de mutabık kalınmış vaziyette. Bizim de daha temsili ne yapabiliriz Meclis'te ona bakıyoruz. Meclis'in bu anlamdaki pozisyonunu daha da nasıl güçlendirebiliriz işin doğru ona bakıyoruz. Bir takım şeyler yasa bile yapılması gereken şeyler. Yasa ile yapılması gerekenleri inşallah seçim barajı noktasında bir adım önümüzdeki süreçte atacağız. Bu konuda iki liderin de açıklamaları kamuoyunda netleşti Bu çerçevede bir şeyler olacak. Dar bölge, daraltılmış bölge gündemde yok. Siyasi partiler yasası Ekim'de netleşir" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde - Son Dakika
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