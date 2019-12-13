AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan ABD Senatosunun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Amerika'nın kendi tarihini görmezden gelerek, bu kadar katlettiği insanları hiç hesaba katmayıp Türkiye hakkında sözde Ermeni soykırımıyla ilgili bir tasarıyı kabul etmesinin bizim için geçerliliği, hükmü yok." dedi.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesine ilişkin kararını değerlendirdi.

Kararın hiçbir geçerliliğinin bulunmadığını, yok hükmünde olduğunu ifade eden Usta, "Çünkü gerçek olmayan, kendi kafalarındaki iddialarını senatolarından geçirdiler." diye konuştu.

Gerek Osmanlı gerek Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman sömürgecilik ve soykırım bulunmadığını vurgulayan Usta, Türkiye'nin gerçeklerin araştırılması için arşivlerini açarak tarihçileri davet ettiğini ancak buna yanaşılmadığını söyledi.

Senatonun bu kararıyla Türkiye üzerinde baskı kurulmaya çalışıldığını belirten Usta, "Ellerinde bir sopa olarak bunu kullanmaya çalışıyorlar ama doğruların ne olduğu er ya da geç ortaya çıkacaktır. Dönüp bir kendi tarihlerine baksınlar istiyoruz." ifadesini kullandı.

Amerika'nın soykırım tarihine bakılması gerektiğini dile getiren Usta, "En büyük katliamları yapan ülke aslında ABD." dedi.

Dünyanın böyle acı bir tarihi bulunduğunu, 70 milyona yakın Kızılderelinin katledildiğini anımsatan Usta, öte yandan Afrika'daki köleleştirme faaliyetleri kapsamında Amerika Kıtasına götürülerek köleleştirilen, katledilen 35 milyon insan olduğunu anlattı.

Usta, ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı atom bombalarıyla 350 bin sivilin hayatını kaybettiğini, bu bombaların etkisiyle pek çok insanın da engelli hale geldiğini hatırlattı.

Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya Dresden'i bombalayarak 200 bin insanın öldürülmesinden de sorumlu olduğunu belirten Usta, Kore Savaşı'nda da 4 milyona yakın masum insanın katledildiği bilgisinin olduğunu söyledi.

Usta, "Amerika'nın kendi tarihini görmezden gelerek, bu kadar katlettiği insanları hiç hesaba katmayıp Türkiye hakkında sözde Ermeni soykırımıyla ilgili bir tasarıyı kabul etmesinin bizim için geçerliliği, hükmü yok. Ama ilginç bir tutum. Dünyanın, Amerika'nın insan hakları konusunda insana, insanın değerli olduğunu gösterme noktasında çifte standardın olduğunu açıkça gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

-"Amerika'nın tarihinde pek çok katliam, sömürge girişimi var"

Amerika'nın tarihinde pek çok katliam, pek çok sömürge girişimi olduğunu dile getiren Usta, şu bilgileri verdi:

"Guatemala'yı işgal ediyor ve 200 bin sivili katlediyor. İran darbesinde 10 binlerce İranlı infaz ediliyor. Küba katliamında 60 bin kişi katlediliyor. Kongo katliamı -çok uzak tarihler değil bunlar 1960'lardan söz ediyoruz- 3 milyona yakın insanın ölümünden bahsediliyor. Endonezya'da 500 bin ile 1 milyon arasında sivilin katledildiği bilgisi var. Kamboçya'da 1 milyon kişi. Vietnam Savaşı da çok iyi bilinir, burada da 3 milyon Vietnamlının Amerika'nın işgali sırasında katledilmesi var. Biraz daha yakın tarihimize gelirsek, Irak, İran Savaşı, sonrasında Suriye'de başlatılan Arap Baharıyla beraber hala yaşadığımız Suriye'deki dramlar ve katliamlar var."

Soykırımların bugün de yaşandığını ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Burnumuzun dibinde, sınırımızda yaşanan, film sahneleri değil gerçek sahneleri birebir izlediğimiz bir katliamdan bahsediyoruz, Suriye'deki katliamdan. Suriye'de şu ana kadar 6 milyonun üzerinde Suriyeli'nin kendi evini barkını terkederek bir göçe zorlandığını biliyoruz. 1 milyon, 1 milyon 700 binin üzerinde sivilin öldüğüne dair rakamlar var. Ancak her gün katliamlar devam ettiği için tam net sayı veremiyoruz. Bu da tarih ilerledikçe, 5 sene, 10 sene sonra maalesef 'Suriye'de de şu kadar insan katledildi' diye Amerika'nın tarihine, aslında sadece Amerika'nın tarihine değil, bugün o bölgede binlerce kilometre uzaktan gelen Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, hepsinin sömürgecilik ve soykırım tarihlerine eklenecek bir utanç tablosu."