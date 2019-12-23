AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bingöl'de - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin 2019 yılı ihracatının 180 milyar doların üzerinde gerçekleşeceğini söyledi.

Bingöl'de bulunan Yılmaz, Bingöl ve Hacettepe üniversiteleri arasında imzalanan iş birliği protokolünün tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 2019 yılında çok önemli gelişmelerin yaşandığını belirtti.

Geçen yıl yüzde 20'nin üzerine çıkan enflasyonun bu yıl yüzde 12'inin altına ineceğini işaret eden Yılmaz, "Finansal göstergelerimizin önemli oranda iyileştiği, istikrarın güçlendiğini bir yıl yaşadık. Faiz anlamında ciddi olarak gerilemeler oldu. Son dönemlerde Merkez Bankası çeşitli zamanlarda yaptığı indirimlerle politika faizini düşürdü ve önemli bir değişim oldu. İnşallah önümüzdeki yıl gerek enflasyonda gerekse de faizde tek haneleri yeniden göreceğiz." dedi.

Bu yıl özellikle ihracat ve turizmde Türkiye'nin önemli gelişme kat ettiğini aktaran Yılmaz, "İhracatımız bu yıl 180 milyar doları aşacak. Diğer taraftan Türkiye turizmde tarihi bir rekor kırdı. 50 milyonun üzerinde turist ile bu seneyi kapatmış olacağız." ifadesini kullandı.

Terör örgütleri DAEŞ, FETÖ ve PKK ile kararlı şekilde mücadele sürdürüldüğünü vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Huzur ve güven ortamının çok ciddi anlamda değiştiği bir yıl yaşadık. Bölgemiz başta olmak üzere tüm ülkemizde terör konularında çok rahat bir noktadayız ama hiçbir zaman rehavete kapılmıyoruz. Aralıksız bir şekilde yaz-kış demeden bu mücadeleyi kararlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra 365 bin Suriyeli kardeşimiz memleketine geri döndü. Barış Pınarı Harekatı gerçekleştirildi ve ardından ABD ve Rusya ile çeşitli mutabakatlar yapıldı. Türkiye artık geniş bir coğrafyada etkili bir şekilde varlığını ortaya koymuş durumda."

"Türkiye oradaki oyunu da bozmuş oldu"

Türkiye- Libya arasında son günlerde gerçekleştirilen anlaşmalara değinen Yılmaz, "Bu anlaşmalar aslında Doğu Akdeniz'deki oyunları bozmuş oldu. Türkiye'yi ve KKTC'yi dışlamaya çalışan farklı bir ittifak oluştu ve Doğu Akdeniz'deki kaynakları belirli bir yere kullanmaya dönük bir çaba gördük. Türkiye oradaki oyunu da bozmuş oldu. Hem Libya'nın hem de Türkiye'nin çıkarları açısından çok önemli bir adım atılmış oldu." diye konuştu.

Programa, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak katıldı.