AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Diyarbakır'da temaslarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bizim birlik dirlik, beraberlik içinde aşamayacağımız engel yok. Birlik içinde daha güçlü bir Türkiye'yi beraber kuracağız." dedi.

Kurtulmuş, Batman'daki temaslarının ardından beraberinde AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ile Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bağlı kırsal Arıkgöl Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Kurtulmuş, uzun süredir sadece Türkiye'de değil, bölgede çatışma, silah ve bombalardan bahsedildiğini belirtti.

"Bütün bu coğrafyada neredeyse dilleri, kültürleri, dinleri, gelenekleri bir olan insanların arasına fitne sokmaya çalıştılar. Türk'ü Kürt'ten, Kürt'ü Arap'tan, Arap'ı da Acem'den ayırt etmeye gayret ettiler. Bir asır evvel toprakları, sınırları cetvellerle çizilmiş olan bu coğrafyada insanların gönüllerini bölemediler ama şimdi bir asır sonra gönüllerini bölmeye gayret ettiler." diyen Kurtulmuş, aynı oyunların bu bölgede de oynanmaya çalışıldığını kaydetti.

Kurtulmuş, son 20 yıldır bu bölgedeki insanların bir kısmının çocuklarını kandırıp, ellerine silah verdiklerini ifade ederek, dünyanın en güzel topraklarına sahip bu coğrafyada hep birlikte buna fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.

"Onların bir planı varsa bizim milletimizin de bir planı var. Onların aklı varsa bizim halklarımızın da aklı var." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, bu ülkenin evlatlarını birlikten, kardeşlikten, barıştan, adaletten yana tavır aldıkları için tebrik ettiğini belirtti.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bizim lügatımızda zaten insanları etnik yapılarına, aile kimliklerine göre ayırt etmek yazmaz. İnsanlar yaradılışta eşittir. Müslümanlar da dinde kardeştir. Bunun dışında laf söyleyen bizi ayırmak içen laf söylüyor demektir. Bunların hiçbirisine fırsat vermeden birliğimizi, dirliğimizi daim kılacağız. Bizim birlik, dirlik, beraberlik içinde aşamayacağımız engel yoktur. Hiçbir ülkenin hiçbir emperyalist gücün bu memleket üzerindeki planlarına pabuç bırakmayacağız. Birlik içinde daha güçlü bir Türkiye'yi beraber kuracağız. Bu topraklar bereketli topraklar. İnşallah manevi bereketi maddi bereket ile buluşturacağız, bu ülkeyi hep beraber çok daha ileriye götüreceğiz."

Numan Kurtulmuş daha sonra Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesini ziyaret etti, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile görüştü, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyarette, Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da yer aldı.