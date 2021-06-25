Üye Girişi
Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Milletimizin en büyük kazanımı gençlerdir" - Son Dakika

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Milletimizin en büyük kazanımı gençlerdir"

25.06.2021 22:51
Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş:

Son dakika haberler: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bir ülkenin bizim gibi yer altı yer üstünde kaynağının olması, teknolojinin olması, uzay çalışmalarının, topunun tüfeğinin olması güzeldir ama hepsini harekete geçirecek en önemli gücü iyi yetişmiş gençleridir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bir ülkenin bizim gibi yer altı yer üstünde kaynağının olması, teknolojinin olması, uzay çalışmalarının, topunun tüfeğinin olması güzeldir ama hepsini harekete geçirecek en önemli gücü iyi yetişmiş gençleridir. Bir milletin hedeflerini, ülkülerini, geleceğe taşıyan gençlerdir. Milletimizin en büyük kazanımı gençlerdir." dedi.

Kurtulmuş, Edirne'nin Keşan ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Doğa Kampı'nda düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.

Numan Kurtulmuş, hayatı boyunca gençlere, onlarla ilgili çalışmalara ve eğitimlerine büyük önem verdiğini söyledi.

Türkiye'nin her yerinde yaşayan gençleri doğa kamplarında bir araya getiren ve her zaman onların yetişmesinde büyük katkısı olan TÜGVA'ya teşekkür eden Kurtulmuş, Türkiye gibi büyük iddiaları ve büyük geçmişi olan ülkelerin en önemli zenginliğinin gençler olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, "Bir ülkenin bizim gibi yer altı yer üstünde kaynağının olması, teknolojinin olması, uzay çalışmalarının, topunun tüfeğinin olması güzeldir ama hepsini harekete geçirecek en önemli noktası iyi yetişmiş gençleridir. Bir milletin hedeflerini, ülkülerini geleceğe taşıyan gençlerdir. Milletimizin en büyük kazanımı gençlerdir. Onun için biz gençlerimize çok önem veriyoruz, elimizdeki bütün imkanlarla iyi yetişmeleri için çaba sarf ediyoruz" dedi.

"Mescid-i Aksa'nın da bir gün zincirleri kırılacaktır"

"En büyük gücümüz gençlerimizdir bu gençlerimizle iftihar ediyoruz." ifadesini kullanan Kurtulmuş, özellikle gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Türkiye'nin en büyük yatırımının gençler olduğu vurgulayan Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Buna göre iyi yetişeceğiz. Burada bu kampta aldığımız bu güzel ilhamla buradaki gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim Türkiye'mizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerde 5 tane vasfın olmasını isteriz. Türkiye'nin geleceğini taşıyacak olan gençlik idealist olmak zorundadır. İnançlı, ahlaklı, bilgili ve eylem içerisinde olmalıdır. Türkiye doğru yolda gidiyor. Türkiye bu anlamda her alanda ileri adımlar atıyor. Geçen sene söylemiştim, bizim gençliğimizde hayal olan şeyler Allah lütfetti gerçekleşti. Enes Başkan iki tanesini söyledi. Ayasofya açıldı mı? Geçen sene söylemiştim Ayasofya açıldı zincirler kırıldı. Allah'ın izniyle bir gün Kudüs de tam manasıyla özgürleşecek. Mescid-i Aksa'nın da bir gün zincirleri kırılacaktır."

Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığını belirten Kurtulmuş, bu nedenle gençlerinin çok iyi yetişmesi gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, Türkiye'nin dünyayla mücadele ve rekabet eden, yarışan, kimsenin arkasında kalmayı içine sindiremeyen bir ülke olduğunu dile getirdi.

"Daha adil bir dünyada yaşayacaksınız, daha hakkaniyetli bir dünyayı kuracaksınız"

"Dünyaya ait bir hedefiniz olacak. Adil, hakkaniyetli ve güçlü bir dünyanın kurulması için gayret sarf edeceğiz." diyen Kurtulmuş şunları kaydetti:

"Aranızda sosyal bilimlerde okuyacak arkadaşlarınız olacak, mühendisler çıkacak, doktorlar çıkacak. Ne yaparsanız yapı dünyaya ilişkin ortak hedefiniz yeni ve adil bir dünyanın kurulması için çalışmak olmalıdır. Bunu nasıl ifade ediyor Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyor. 'Dünya 5'ten büyüktür.' demek, dünyanın egemenlerine 'Dünya sizden ibaret değildir.' demektir, "7 milyar insanın hakkı hukuku var.' demektir. 7 milyar insanın hakkını hukukunu almak ortak hedefimiz. Belki biz görmeyeceğiz ama sizi temin ederim, şurada bulunan evlatlarımızın çoğu yeni bir dünyanın kurulduğunu göreceklerdir."

BM'nin yapısına dikkati çeken Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Şu Birleşmiş Milletler (BM) falan diyoruz ya, bu BM'nin yapısının tamamen değiştiğini Allah'ın izniyle göreceksiniz, daha adil bir dünyada yaşayacaksınız, daha hakkaniyetli bir dünyayı kuracaksınız. Bunun için çalışacaksınız, bu size düşüyor. Milli hedefiniz yeniden büyük güçlü Türkiye'yi kurmaktır. Ele güne muhtaç olmayan, 'Gavur ne der?' diye onun ağzına bakmayan, başkalarının arkasından gitmeyen güçlü, her alanda muktedir bir Türkiye'yi kurmak için mücadele edeceksiniz. Nerede bulunursanız bulunun, hangi işle uğraşırsanız uğraşın mutlaka 'yeniden güçlü Türkiye' ideali etrafından kenetleneceksiniz. 'Yeni bir dünya kuruyorum.' diyenin, 'Güçlü bir Türkiye kuruyorum.' diyenin eğer kendisi güçsüz olur, bu sözlerini güçlü bir şekilde sürdürme imkanına sahip olmazsa, söylediği sözlerin önemi vardır ama söylediği sözlerin o kadar da tesirli olduğu düşünülemez. Bugün Türkiye bu imkanlara sahip olmasaydı, 'Dünya 5'ten büyüktür.' desen ne olur demesen ne olur. Ama bugün güçlü bir Türkiye bunu söylüyor, Allah'ın izniyle de çok sayıda ülke tarafından ilgiyle etkiyle izleniyor."

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Türkiye'nin en büyük gücünün gençler olduğunu, gençlerine çok güvendiğini söyledi.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ise ülkenin geleceği ve daha güçlü bir Türkiye için gençlerin canla başla çalışması gerektiğini belirtti.

Programa, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Emrullah Şanlan ve öğrenciler katıldı.

AK Parti, Türkiye, Edirne, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Milletimizin en büyük kazanımı gençlerdir' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kahreden tablo! Ay-Yıldızlılar, EURO 2020'nin en kötü takımı oldu 22:28 Kahreden tablo! Ay-Yıldızlılar, EURO 2020'nin en kötü takımı oldu Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti 22:03 Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti Dilenci, topladığı paraları zabıtaya yakalatmamak için toprağa gömdü 21:20 Dilenci, topladığı paraları zabıtaya yakalatmamak için toprağa gömdü
Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su 21:00 Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su Temel atma törenine saatler kala Kanal İstanbul'un internet sitesi açıldı 20:35 Temel atma törenine saatler kala Kanal İstanbul'un internet sitesi açıldı Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı 20:05 Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı
Üyelik aidatlarına yapılan zam sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı 18:14 Üyelik aidatlarına yapılan zam sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı 17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı

Son Dakika Haberleri
18:03 Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
17:55 3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular
17:46 Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
17:43 Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı
17:34 Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023
17:31 İngiliz Bakan Hancock'tan, evli danışmanıyla eşini aldattığı görüntülerle ilgili açıklama: Sosyal mesafe kuralını çiğnediğimi kabul ediyorum
17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı
17:07 İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum
17:01 Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor
16:38 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2019 ve 2020 yılları için ibra edildi
Bakan Ersoy, müzik saati kısıtlamasıyla ilgili konuştu: Salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek Bakan Ersoy, müzik saati kısıtlamasıyla ilgili konuştu: Salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek         
22:31
Bingöl'deki deprem sonrası Vali ve İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Olumsuz ihbar yok Bingöl'deki deprem sonrası Vali ve İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Olumsuz ihbar yok         
22:06
Son Dakika: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:33
Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak         
21:14
PKK'dan kaçmaya çalıştığı için öldürülen teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu PKK'dan kaçmaya çalıştığı için öldürülen teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu         
20:51
Son Dakika: Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı Son Dakika: Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı         
20:12
Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz         
19:20
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın         
18:04
Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı verdi         
17:05
Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak         
16:17
AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi         
15:53
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 23:15:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Milletimizin en büyük kazanımı gençlerdir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement