AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Şehir Müzesi çalışmalarını inceledi - Son Dakika

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Şehir Müzesi çalışmalarını inceledi

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından şehre kazandırılan ve çalışmaları devam eden "Hatay Şehir Müzesi"nde incelemelerde bulundu.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından şehre kazandırılan ve çalışmaları devam eden "Hatay Şehir Müzesi"nde incelemelerde bulundu.

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Yayman, yaptığı yazılı açıklamada, Antik zamanlardan başlayıp Roma dönemini de kapsayan buluntuların Hatay'ın tarihi zenginliğini tartışılmaz bir noktaya taşıdığı belirtti.

1932 yılından bu yana özellikle Antakya, Harbiye, Narlıca, Güzelburç, Samandağ ve çevresindeki kazılarda çok önemli koleksiyon mozaiklerin bulunduğunu kaydeden Yayman, "Şehrimizde bulunan eserler bugün dünyanın yaklaşık 20 müzesinde yer alıyor. Hatay'daki eski Arkeoloji Müzesi binasının, kıymetli eserlerin yeteri kadar sunulamaması nedeniyle çok büyük mali kaynak kullanılarak yeni müze yapıldı. Eserler yeni binaya taşındı ve biz eski binayı, restore ederek Hatay Şehir Müzesi olarak halkımızın hizmete sunacağız. Antakya'daki eski müzenin Hatay Şehir Müzesi'ne dönüştürülmesi için hazırlanan teşhir tanzim, rölöve ve restorasyon projeleri, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Bakanlığımız yaklaşık 10 milyon liralık bir bütçe ayırarak, Hatay Şehir Müzesi'nin restorasyonun tamamlanmasını sağladı. Ülkemizin en güzel şehir müzelerinden birini Hatay'a kazandırmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Müzenin iç düzenlemesinin yapıldığını duyuran Yayman, açılışın kısa bir süre sonra gerçekleşeceğini aktardı.

Yayman, yeni müzede büyük bir sergi salonunun, Hatay'ı kültürel yönüyle anlatan bir bölümün ve farklı dinlere inanan insanların kentte bir arada yaşama kültürünü anlatan bölümlerin bulunduğunu kaydetti.

Hatay'ı müzeler şehri yapacaklarının altını çizerken Yayman, yeni müzeyi Hatay'a kazandıran başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'ya teşekkür etti.

Hüseyin Yayman, Milletvekili, AK Parti, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:53 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Şehir Müzesi çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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