AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki gösterdi.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletine ve ülkesinin aydınlığına, gelişmişliğine meydan okuyup karanlık şarkısı söyleyenlere, bize meydan okuyanlara sesleniyorum. İşte meydan. Hadi, çıkın karşımıza. Hodri meydan." ifadelerini kullandı.