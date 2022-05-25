AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki

25.05.2022 17:17
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki gösterdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki gösterdi.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletine ve ülkesinin aydınlığına, gelişmişliğine meydan okuyup karanlık şarkısı söyleyenlere, bize meydan okuyanlara sesleniyorum. İşte meydan. Hadi, çıkın karşımıza. Hodri meydan." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki - Son Dakika
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