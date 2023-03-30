AK Parti'li Eroğlu: Hangi minare daha yüksek olacak diye yarışılıyor - Son Dakika
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AK Parti'li Eroğlu: Hangi minare daha yüksek olacak diye yarışılıyor

30.03.2023 19:01
AK Parti'li Eroğlu: Hangi minare daha yüksek olacak diye yarışılıyor

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, camilerin bazen mimari ve estetik açıdan uygun yapılmadığını belirterek, "Bunları denetlemekte fayda var diye düşünüyorum, hem teknik açıdan hem de mimari açıdan.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, camilerin bazen mimari ve estetik açıdan uygun yapılmadığını belirterek, "Bunları denetlemekte fayda var diye düşünüyorum, hem teknik açıdan hem de mimari açıdan. Yani bakıyorsunuz, bilhassa Karadeniz'de var. Hangi minare daha yüksek olacak diye yarışılıyor" dedi.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. Komisyonu'nun bugün gerçekleşen toplantısında, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç sunum yaptı. Dinç, tespiti yapılmış yıkılan cami sayısının 303, hasarlı cami sayısının ise 3 bin 498 olduğunu açıkladı. Komisyonda sunumunu yapan Dinç'ten sonra Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu ve komisyonda bulunan diğer milletvekilleri yıkılan minarelerin sayısal fazlalığına dikkat çekerek, özellikle minare inşasında bazı standartların getirilmesi konusunda görüş bildirdi.

Komisyon Başkanı Eroğlu, inşa edilen camilerin bazen mimari ve estetik açıdan uygun yapılmadığını söyleyerek, "Bunları denetlemekte fayda var diye düşünüyorum, hem teknik açıdan hem de mimari açıdan. Yani bakıyorsunuz, bilhassa Karadeniz'de var. Hangi minare daha yüksek olacak diye yarışılıyor ama tabii, estetik açıdan baktığımız zaman 'altın oran' diye bir oran var biliyorsunuz, o oran uygulanmadığı zaman mimari açıdan göze çirkin gözüküyor. O bakımdan bu konuda bir çalışma yapılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Ardından, minarelerdeki yıkılmaların sayısal fazlalığına dikkat çeken Eroğlu, "Bu minarelerin artık fen ve sanat kaidelerine uygun şekilde yapılması için gerekli birtakım şartnameler hazırlanmasını mütalaa ediyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla bir çalışma yapılırsa en azından. Bu konuda 'minare statiği' diye üniversitelerimizi de devreye sokabiliriz, bu konuda gerekli çalışmaları yaparsanız sevinirim" diye konuştu.'CAMİLERLE İLGİLİ DÜZENLEME GEREK'AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır da depremin etkilediği 11 ilde minarelerin devrilmesinden kaynaklı camilerin büyük zarar gördüğünü aktararak, "Şimdi, aslında bu camilerle ilgili de bir düzenlemenin olması gerektiğini düşünüyorum. Dernekler yapıyor, vatandaşların katkılarıyla yapılıyor ama bunların belirli bir standartlarının olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.'DEPREM BÖLGELERİNDE DAHA KISA TİP MİNARELER YAPILABİLİR'Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de, deprem bölgelerinde daha kısa tip minarelerin inşa edilebileceğini söyleyerek, "Ben de Necip Bey'in önerisine katılıyorum. Haddimi de aşmak istemem, dini olarak o minarenin belli bir yüksekliği olması gerekir mi bilmiyorum ama özellikle deprem bölgelerinde belki daha kısa tip minareler yapılabilir. Mesela, biz Adana'da çok sayıda insanın yaşamını da riske atan minare yıkılma olaylarıyla karşılaştık" dedi.'SIVILAŞMA İHTİMALİ OLAN BİR YERDE MİNARE YÜKSEKLİĞİNİN BELİRLENEBİLMESİ LAZIM'CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek de meydana gelen depremlerde minarelerin başka evlerin üzerine yıkılması dolayısıyla hasarların meydana geldiğini ifade ederek, "Buralarla ilgili, bütün ülke açısından söylemiyorum ama bu özellikleri dikkate alarak birbirinden bağımsız ama kuralları kesin olarak konmuş bazı kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir yumuşak zemin üzerinde, sıvılaşma ihtimali olan bir yerde minare yüksekliğinin belirlenebilmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç de konu hakkında ilave birtakım tedbirleri çalışmaların içerisine dahil edeceklerini söyledi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel AK Parti'li Eroğlu: Hangi minare daha yüksek olacak diye yarışılıyor - Son Dakika


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