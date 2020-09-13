AK Parti'li Hamza Dağ, Bornova 7. Olağan İlçe Kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin yaptığı en önemli icraatın demokrasinin gelişmesi ve özgürlüklerin büyümesi olduğunu söyledi.

Hamza Dağ, partisinin bir düğün salonunda düzenlediği AK Parti Bornova 7. Olağan İlçe Kongresine katıldı.

Dağ, burada yaptığı konuşmada, AK Parti aleyhine geçmişte açılmış kapatma davasını, o dönemdeki vesayet ve darbe söylemlerini hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak zorundayız." şeklindeki söylemini hatırlatan Dağ, şöyle devam etti:

"Ona 'Günaydın' demek lazım. Biz taçlandırdık zaten. Siz yıllarca cumhuriyetin demokrasi ile taçlanmaması için her 10 yılda yapılan darbeye destek verdiniz. O sol ideoloji destek verdi. Bu ülkenin değerleri ile mücadele etme gereksinimi hissettiniz. AK Parti, 18 yıldır iktidar. Bu sürede birçok hizmetler yaptık. En önemli yaptığımız iş demokrasinin gelişmesi, özgürlüğün büyümesi oldu."

Doğu Akdeniz

Konuşmasında Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Dağ, bölgedeki doğal gaz rezervinin diğer ülkelerin iştahını kabarttığını vurguladı.

Dağ, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'de en büyük avantajımız, biz kendi sondaj gemimiz ve güçlü donanmamızla oradayız. Başkalarının sondaj gemisiyle orada yer almıyoruz. 3 sondaj, 2 sismik gemiyi son 4 yılda envantere kazandırmış olmanın imkanını yaşıyoruz. Bu iş sadece bugünün meselesi değil, bundan 10-20 yıl sonra da bu ülkenin faydalanacağı bir hareket. Onun için Doğu Akdeniz'de ve Libya'da varız. Onun için Suriye'de varız, terör devletini engellemek için. Birileri 'Niye varız?' dese de biz olmaya devam edeceğiz."

Tunç Soyer'in mal beyanı

Dağ, 2019'daki yerel seçimde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanlarının değiştiğini ancak sorunların çözümü konusunda zihniyette bir değişim olmadığını söyledi.

Yerel yönetimin gündeminde, İzmir'in sorunlarının bulunmadığını kaydeden Dağ, şöyle dedi:

"Apayrı bir dünyada, fanusta yaşayan hem İzmir Büyükşehir hem de ilçe belediyeler görüyoruz. Bir tarafta belediye başkanlığı değil mafyalık yapanlar, bir tarafta eşini onursal bilmem ne yapan başkan, eşlerin belediyeyi yönettiği belediye başkanlıkları, yolsuzluğun olduğu belediye başkanlıkları... Mal beyanında Seferihisar'daki 21,5 dönümlük zeytinlik alanın değerini 100 bin gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın (Tunç Soyer) yerinin değeri milyonlarca lira. Hiç sesi çıkmıyor bu konuda. Sessizlikle sonuç alamazsınız. Bir açıklama yaparak kamuoyunu tatmin edecek bir husus ortaya koymanız lazım."

"Taş üstüne taş koymayacaklar"

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de yerel yönetimi eleştirerek "Asla taş üstüne taş koymayacaklar. Laf üstüne laf koymaya devam edecekler. Kalıcı tek probleme el atmayacaklar." dedi.

AK Parti'nin hiçbir işi yarım bırakmadığını ifade eden Zeybekci, "2023'te AK Parti İzmir'de birinci parti olacak. İzmir'i AK Parti'nin hizmet bayrağı ile tanıştıracağız. İzmirsiz Türkiye eksiktir. İzmir, şu andaki halini hak etmiyor. Kadim problemlerini çözerse AK Parti çözer. Körfezi biz kurtarırız, yağmur suyu, su, kanalizasyon, ulaşım problemini biz çözeriz." diye konuştu.

Diğer konuşmacılar

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da AK Parti'nin kuru kuruya bir siyasi parti değil, bir gönül hareketi olduğunu söyledi.

Kırkpınar, milletin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yerli otomobil, savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 15'lerden 80'lere çıkarılması, yeraltı kaynaklarının çıkarılıp hizmete sunulması, Ayasofya'nın ibadete açılması gibi hayallerinin tamamının AK Parti tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de imam hatiplerin 69 yıl önce kurulmuş çok büyük bir eğitim atağı olduğunu, çok alim, vatansever yetiştirdiğini belirterek bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle Erol Mütercimler'i kınadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil, Erdoğan'la" dediğini aktaran Sürekli, "Ey Fransa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimsesizlerin kimsesi, mazlumların gür sesi, dünya lideridir. Türkiye Erdoğan'ın arkasındadır. Ey Macron bunu bil, ona göre konuş." ifadelerini kullandı.

Kongreye AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır da katıldı.

Divan Başkanlığını AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'ın yaptığı kongrede, mevcut başkan Hasan Ali Karaman, yeniden görev seçildi.