AK Parti'li Hamza Dağ: "Kılıçdaroğlu'nun yoldaşları, Atatürk'ün askerlerini sindirmiş vaziyette" - Son Dakika

AK Parti'li Hamza Dağ: "Kılıçdaroğlu'nun yoldaşları, Atatürk'ün askerlerini sindirmiş vaziyette"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile alakalı tartışmalara ilişkin, "CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoldaşları, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerini sindirmiş vaziyettedir.

AK Parti'li Hamza Dağ:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile alakalı tartışmalara ilişkin, "CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoldaşları, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerini sindirmiş vaziyettedir." dedi.

Dağ, AK Parti AR-GE Başkanlığınca düzenlenen Siyaset Akademisi'nin 19'uncu dönem sertifika törenine katılmak için geldiği Amasya'da, partisinin İl Başkanlığı'nda teşkilatla bir araya geldi.

Partililere seslenen Dağ, ülke için önemli işlerle uğraştıklarını, en yakın rakipleri CHP'nin ise tartışmalarla gündemde olduğunu ifade etti.

Kaftancıoğlu ile ilgili tartışmalara işaret eden Dağ, şöyle konuştu:

"Bir il başkanı çıktı önce, 'Ben Mustafa Kemal'in askerleriyiz lafını sevmiyorum, yoldaşlarıyız diyelim.' dedi. Daha sonra bir toplantıda Mustafa Kemal ismini özellikle kullandığını, Atatürk ismini kullanmadığını ifade etti. CHP'de İzmir milletvekillerinden bir kısmı biraz tepki koydular. Eğer birkaç gündür kamuoyunda yapılan tartışmada o İstanbul İl Başkanı'nın söylemiş olduğu sözü, bugün bırakın AK Parti İstanbul İl Başkanı, herhangi bir ilçe başkanı, ilçedeki bir yönetici söylemiş olsaydı CHP Genel Başkanı'na kadar herkes, bu konuda açıklama yaparlardı. Bu konuda hiçbir açıklama yapmıyorlar, yapamıyorlar. Bu şunu gösteriyor, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoldaşları, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerini sindirmiş vaziyettedir. Durum bu. Artık kendileri bir karar verirler. Biz kendi adımıza dışarıdan bir gözle bunu söyler, bunu ifade eder, ülkenin milli konularında bir sıkıntı söz konusu olduğunda da milletimize şikayet etmeye devam ederiz."

"CHP'de aşama aşama değişim noktasında çalışma yapılıyor"

Dağ, CHP'de değişim olduğunu ifade ederek, "CHP'de 2010 yılında kaset kumpasıyla beraber aşama aşama değişim noktasında çalışma yapılıyor. Ben AR-GE biriminin başındayım. Yaptığım araştırmalar şunu çok net gösteriyor; bugün CHP'de oy verenlerle yönetenler arasında zihniyet farklılığı doğmuş durumdadır. Ama bir zihniyet CHP'yi bir yere doğru götürüyor. O onların iç meselesi midir? Bu anlamdaki konu belki iç meselesidir. Ama ülkenin ikbali, ülkedeki milli hususlar noktasındaki duruş açısından tavanla taban arasındaki farklılık tabii ki ülke açısından bizi önemli şekilde ilgilendirir." dedi.

" Doğu Akdeniz'de hem masadayız hem sahadayız"

Dağ, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinerek bölgedeki doğal gaz rezervinin diğer ülkelerin iştahını kabarttığını vurguladı.

Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'nin hem masada hem sahada olduğunun altını çizen Dağ, şunları kaydetti:

"Eğer orada fiilen sahada var olmasak, sadece Avrupa Birliği'nde, Birleşmiş Milletler toplantılarında sözle ifade ediyor olsak bu kadar fırtına kopmaz. Şimdi de Doğu Akdeniz'de kendi imal ettiğimiz 3 tane sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemisiyle sahada olunca nasıl muhatap alır noktaya geldiklerini görüyoruz. Yani masada da olacağız, sahada da olacağız. Başka çaremiz yok. Biz şimdi Allah'a hamdolsun hem masadayız hem sahadayız."

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Hamza Dağ, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 17:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Hamza Dağ: 'Kılıçdaroğlu'nun yoldaşları, Atatürk'ün askerlerini sindirmiş vaziyette' - Son Dakika


Son Dakika

"Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı Komşusunu döven Halil Sezai'nin İzmit konseri iptal edildi Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Son Dakika: Bilimsel gelişmelere atıf yapan Bakan Koca, salgının sonunun geldiğini söyledi Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti
Yasin Obuz, yeni şarkısını yayınladı! Kısa sürede 500 binin üzerinde izlendi Yasin Obuz, yeni şarkısını yayınladı! Kısa sürede 500 binin üzerinde izlendi         
23:35
Engelli kadına tecavüz eden 4 kişiden 1'i tutuklandı, diğerlerine ev hapsi cezası verildi Engelli kadına tecavüz eden 4 kişiden 1'i tutuklandı, diğerlerine ev hapsi cezası verildi         
22:48
İspanya'daki bir kasabada, koronavirüs nedeniyle ölenleri toprağa verecek yer kalmadı İspanya'daki bir kasabada, koronavirüs nedeniyle ölenleri toprağa verecek yer kalmadı         
22:13
Ev karantinasını ihlal eden kadın, terminalde bilet alırken yakalandı Ev karantinasını ihlal eden kadın, terminalde bilet alırken yakalandı         
21:57
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten Fransa'nın amacını madde madde sıraladı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten Fransa'nın amacını madde madde sıraladı         
21:43
Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü         
20:39
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı         
19:46
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 23:46:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Hamza Dağ: "Kılıçdaroğlu'nun yoldaşları, Atatürk'ün askerlerini sindirmiş vaziyette" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei