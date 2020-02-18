AK Parti'li Özhaseki'den trafik kazası açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Özhaseki'den trafik kazası açıklaması Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Özhaseki'den trafik kazası açıklaması Açıklaması

10 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, geçirdiği trafik kazasına ilişkin, "Bu vesileyle gördük ki ülkemiz, sağlık hizmetleri alanında muazzam bir yükselişle üst düzey seviyeye ulaşmıştır.

AK Parti'li Özhaseki'den trafik kazası açıklaması Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, geçirdiği trafik kazasına ilişkin, "Bu vesileyle gördük ki ülkemiz, sağlık hizmetleri alanında muazzam bir yükselişle üst düzey seviyeye ulaşmıştır. Bir kez daha devletimizle gurur duyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, Antalya'nın Serik ilçesinde Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile geçirdikleri trafik kazasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Bir otomobilin, içerisinde bulundukları araca yandan çarpmasının etkisiyle refüje çıkıp ağaca çarptıklarını belirten Özhaseki, "Her birimiz yaralandık. Benim de burnumda kırıklar ve boynumda çatlaklar oluştu. Kazanın meydana gelmesinden çok kısa bir zaman sonra acil servis ve emniyet ekiplerimiz, devletimizin bize tevdi ettiği makamlardan bihaber şekilde yanımıza hızlıca ulaştılar. Bu vesileyle gördük ki ülkemiz, sağlık hizmetleri alanında muazzam bir yükselişle üst düzey seviyeye ulaşmıştır. Bir kez daha devletimizle gurur duyduk." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıklarını, ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildiğini, burnundan bir operasyon geçirdiğini ve son tetkiklerin ardından sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Olay yerine ivedilikle ulaşan 112 Acil Servis ekiplerine teşekkür eden Özhaseki, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ameliyatımızı başarıyla tamamlayıp sonrasında da bizi evimizde gibi rahat hissettiren başta Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Plastik Cerrah Prof. Dr. Ömer Özcan, Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hürür olmak üzere, beraberindeki sağlık görevlilerimize ve hizmetli personelimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Kazada hafif yaralanan eşim Neşe Hanım'a, Samsun Milletvekilimiz Yusuf Ziya Yılmaz ve eşi Semiha Hanım'a, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'e, şoför kardeşimize ve diğer araçtaki kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Gerek ziyaretimize gelerek gerekse telefon ve sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten ve dualarını esirgemeyen tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Rabbim cümlemizi kaza ve beladan muhafaza eylesin."

Mehmet Özhaseki, AK Parti, serik, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:32 Kaynak: AA
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