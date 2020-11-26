AK Parti'li Şahin: Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir - Son Dakika

AK Parti'li Şahin: Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir

26.11.2020 13:36
AK Parti'li Şahin: Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir, System.String[]

AK Parti'li Şahin: Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştirAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Akıncı Üssü darbe girişimi davasında kararın açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir.

AK Parti'li Şahin: Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Akıncı Üssü darbe girişimi davasında kararın açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir. Bunu herkesin, bugün açıklanan kararlarla bir kez daha en iyi şekilde anlamasını istiyorum" dedi.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın karar duruşmasının ardından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde açıklamalarda bulundu. AK Parti'li Usta, darbe girişiminde bombalandığı sırada Meclis'te bulunan milletvekilleri olarak müdahil dilekçelerle davayı yakından takip ettiklerini ve şikayetlerini mahkeme heyetine bildirdiklerini, bugünkü karar duruşmasında da tarihi ana şahitlik ettiklerini belirtti. Akıncı Üssü davasının, darbe girişiminin ana davalarından biri olduğunu ve 3 yılı aşkın süredir devam ettiğini söyleyen Usta, "Hepimiz salonda davayı takip ettik, son kararları dinledik. Gazilerimiz, şehit yakınlarımız bizlerle birlikte salondalardı. Onlar da bu karar anına şahitlik ettiler. Defalarca tekrarlanan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını dinledik. Türkiye bir hukuk devleti ve darbe girişimi dahi olsa bu sanıkların savunma haklarına hiçbir müdahale yapılmaksızın sonuna kadar tüm sözlerinin dinlenmesine müsaade edildiği ve çok büyük 475 sanıklı bir dava olduğu için 3,5 yıllık bir süreçten geçti" dedi.

'DARBE SÜREÇLERİ BİTTİ'AK Parti'li Usta, darbe girişimine kalkışanların aldıkları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının ardından bundan sonra kimsenin ülkede darbe girişimine kalkışamayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Hem o gece inanılmaz bir direniş, birlik ve beraberlik gösteren milletimiz hem de bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesi, kararlı duruşu, milletiyle birlik ve beraberlik içinde kendisini de ortaya koyarak vermiş olduğu kararlı tutumla Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir. Bunu herkesin, bu vesileyle bugün açıklanan kararlarla bir kez daha en iyi şekilde anlamasını istiyorum. Bir kez daha hiç kimsenin Türkiye'de darbe üzerinden, vesayet odakları üzerinden bir girişimde bulunamayacağının altını çizmek istiyoruz."Bugün açıklanan kararla şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını ve gazilerin haklarının hesabının sorulduğunu dile getiren Usta, "O yüzden gönlümüz rahat. Bir daha böyle bir darbe girişiminin Türkiye'de ve dünyada, hiçbir yerde yaşanmamasını temenni ediyoruz. İster FETÖ ister PKK ister DHKP-C ister DEAŞ olsun, ne olursa olsun terörle mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla devam edecek. Yeni Türkiye'de yeni açılımlarla hedeflerimize ilerlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Genel Başkanı Ufuk Yeğin ise "Türkiye, o gece Ankara'yı kana bulayan pilotların vahşetine tanık oldu. Bugün, o pilotlarla diğer unsurların yargılandığı dava görüldü. Bu dava bugün çok şükür sonuçlandı. Tüm FETÖ'cü teröristlere gerekli cezaların verildiğine şahit olduk. Devleti bu 3 yıllık dava sürecinde tehdit eden kişilere şahit olduk. Bir kişiye biat edip devlete meydan okuma haddini kendinde görenlerin, bugün devletin ne olduğunu anladıklarını düşünüyoruz. Salon çok sessizdi ama biraz gergindi" diye konuştu.

15 Temmuz'da kendisinin gazi, babasının ise şehit olduğunu belirten Birgül Biçinci de "Mutluyuz, adalete güveniyoruz. Şehitlerimizin kanı biraz da olsa yerde kalmadı" dedi.

AK Parti'li Şahin: Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir
AK Parti'li Şahin: Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir
AK Parti'li Şahin: Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir

Darbe Girişimi, AK Parti, Türkiye, Darbe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Şahin: Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir - Son Dakika


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