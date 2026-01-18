Uygur, CHP'yi Eleştirdi ve Partililerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Uygur, CHP'yi Eleştirdi ve Partililerle Buluştu

Uygur, CHP\'yi Eleştirdi ve Partililerle Buluştu
18.01.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PARTİLİLERLE BİR ARAYA GELDİAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi'ni ziyaret etti.

PARTİLİLERLE BİR ARAYA GELDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi'ni ziyaret etti. Uygur, burada vakfın temsilcileriyle bir araya geldi. Uygur, daha sonra vakıf anı defterini imzaladı. Uygur, ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Uygur, bir dizi ziyaretin ardından AK Parti Çanakkale İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. Uygur'a burada AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu ve çok sayıda partili eşlik etti.

'CHP BELEDİYELERİNİN TÜRKİYE GENELİNDEKİ TABLOSU ORTADA'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, yerel yönetimlerde 2024 yılı seçimlerinde parti olarak Türkiye genelinde istedikleri sonucu alamadıklarını belirterek, CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerde bulundu. Uygur, "Kendi seçim bölgem Balıkesir'de seçim sonuçları açıklandığında şunu ifade etmiştim; bir belediyenin en asli görevi suyu akıtmak ve çöpü toplamaktır. Suyu akıtabildikleri, çöpü toplayabildikleri yerde biz zaten eser ve hizmet belediyeciliğinin, sosyal ve kültürel belediyeciliğin en güzel örneklerini gösterdik. CHP belediyelerinin Türkiye genelindeki tablosu ortada. En temel meseleler; sudur, trafiktir, çöptür. Trafik sıkışıklığına, su ve çöp toplanması noktasındaki yaklaşımlarına, eser ve hizmet anlayışlarına bakıldığında tablo açıkça görülüyor. Eser ve hizmet dendiğinde 'heykel belediyeciliği' akıllara geliyor. 'Trafik' denildiğinde 'AVM'ler yüzünden trafik sıkışıyor, trafik yoğunlaşıyor' deniliyor. Su meselesi gündeme geldiğinde ise top DSİ'ye atılıyor. Genel siyasette de hem hizmet noktasındaki hem de dış politika noktasındaki yönetim anlayışları ortada" ifadelerini kullandı.

'11 İLİ AYAĞA KALDIRDIK'

AK Parti'nin kurulduğu andan itibaren en büyük mücadelesinin terör ve vesayetle olduğunu söyleyen Uygur, "Allah'ın izniyle yerli ve milli savunma sanayimizle, 'Terörsüz Türkiye' hedefimizle bitme noktasına gelen terör meselesini kökünden çözüme kavuşturacağız. Bu millet, 15 Temmuz'da destansı bir dik duruşla hem demokrasisinin hem liderinin arkasında durdu. Demokrasisine, ülkesine, vatanına ve bekasına sahip çıktı. Ama görüyoruz ana muhalefet lideri hala o zihinsel dönüşümü sağlayamamış. Başka ülkelerin siyasi partilerinden vesayet dilenen, vesayet bekleyen ve ülkeyi yönetmeye talip olan bir muhalefetle karşı karşıyayken, 'Enkazın altında kalırsınız' denildiği noktada 450 bin konutu milletimizin her bir ferdine, 11 ilimizdeki her bir hak sahibine teslim ettik. O 11 ili ayağa kaldırdık. Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sizlerle birlikte bütün dava arkadaşlarımızla, yol arkadaşlarımızla, yaptıklarımızı anlatarak, bıkmadan usanmadan, istişare kültürünü merkezine alan bir siyasi hareket olarak istişare inancından, istişare medeniyetinden gelen bir siyasi hareket olarak, ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde 'Türkiye 100 Yılı' hedeflerimize, kutlu yürüyüşümüze inşallah devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

'EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ ORTAYA KOYAN BİR SİYASİ HAREKETİZ'

Uygur, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Biz güçlü bir siyasi hareketiz. 25 yıllık siyasi yolculuğunun 24 yılı iktidarda geçen, eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini ortaya koyan bir siyasi hareketiz. Bugün dünya mazlumlarına umut olan Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Bugün 'Daha adil bir dünya mümkün' diyen, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen, Gazze başta olmak üzere bütün dünya mazlumlarına umut olan, 'Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu, bir dünya tesis edilene kadar dünya 5'ten büyüktür demeye devam edeceğiz' diyen bir liderin yol arkadaşlarıyız."

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Belgin Uygur, Çanakkale, Politika, AK Parti, Türkiye, Uygur, Son Dakika

Son Dakika Politika Uygur, CHP'yi Eleştirdi ve Partililerle Buluştu - Son Dakika

Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı 8 kişi ölümden döndü Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
İstanbul’da kar geliyor, tarih verildi Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarılar İstanbul'da kar geliyor, tarih verildi! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor
Araplar yaptılar yapacaklarını N’Golo Kante transferinde ortalık karıştı Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı
Acun Ilıcalı, Survivor’da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

19:13
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
19:06
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
18:24
Arda Güler İspanya’yı salladı
Arda Güler İspanya'yı salladı
17:30
Beşiktaş’tan 35 milyon euroluk dev hamle
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle
17:18
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
14:21
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 19:20:24. #7.11#
SON DAKİKA: Uygur, CHP'yi Eleştirdi ve Partililerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.