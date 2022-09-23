AK PARTİ'Lİ YAZICI TÜRKİYE'NİN HİÇBİR SORUNUNU KAPI ARKASI BIRAKMADIK - Son Dakika
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AK PARTİ'Lİ YAZICI TÜRKİYE'NİN HİÇBİR SORUNUNU KAPI ARKASI BIRAKMADIK

23.09.2022 17:57

Diyarbakır'a sabah saatlerinde gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, beraberindeki heyetle birlikte çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Diyarbakır'a sabah saatlerinde gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, beraberindeki heyetle birlikte çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Yazıcı ve beraberindekiler 1117 gündür eylem yapan aileler tarafından kapıda karşılandı.

'BU ATEŞ SADECE ANNELERİN DEĞİL, HEPİMİZİN YÜREĞİNİ DAĞLIYOR'

Ziyaretin ardından konuşan Yazıcı, Diyarbakır annelerinin başlatmış olduğu bu duruşun kutsal olduğuna dikkati çekti. Yazıcı, Bu duruş İnsan hak ve özgürlükleri kapsamında anlamlıdır. Buradaki arkadaşların hepsini gezdik hepsi çocuklarının dağa kaçırılış tarihleri itibariyle düşüncelerini dile getirdiler. Söyleyecek söz bulmakta zorluk çekiyoruz. Çünkü sözün bittiği yerdeyiz. İnsanlık tarihinin en vahşi olayıyla anneler ve bizler karşı karşıyayız. Bu çocukların terör örgütleriyle irtibatında katkı sağlayan ve gaddarca gerçekleştirilen bu fiillerin, gerçekleşmesine katkı veren her kim ise yaratılmışların en şerefsizidir. Bu ateş sadece annelerin değil. Hepimizin yüreğini dağlıyor. Vicdanına seslenen bir insan yaşanmış bu insanlık dramı karşısında tüyleri diken diken olur. Yapması gerekenleri de yapar dedi.

'İNŞALLAH TÜRKİYE'Yİ BU BELADAN ARINDIRACAĞIZ?

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere terör örgütüyle mücadeleyi çok kararlı bir biçimde sürdürdüklerini aktaran Yazıcı, şunları kaydetti Görünen bu mücadelenin dışında devlet değişik birimleriyle terörle irtibatlı olan kesimleri de takip ediyor. İnşallah Türkiye'yi bu beladan arındıracağız. Bu çocuklarda dua ediyoruz ki anne ve babalarına kavuşur. Yaşanan bu dram geçte olsa sona erer. Annelerin buradaki direnişi, kamuoyu oluşturmaları son derece kıymetli. 1117 gündür anneler karınlarında taşıdıkları çocukları 15, 17 ve 20 yaşlarda terör örgütü tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılmalarını dinledik. Aileleriyle annelik hukukunu ortadan kaldırmaları karşısında Avrupa'da insan hakları üzerinde söylem geliştiren ülkelerin torunları duyarsız. Sessiz oluşları da ibretliktir. Bu vesileyle onların çifte standartları durumu da deşifre olmuştur. Annelerimize metanet diliyorum. Hep birlikteyiz. Öz olarak buradaki anneler bu çocukları doğurmuş ama bu çocuklar hepimizin ve Türk milletinin çocukları. Anneler ise Türk milletinin anneleridir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu durum karşısında hassasiyetimiz bu durum son bulana kadar devam edecektir. (DHA)

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Kaynak: DHA

Diyarbakır, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK PARTİ'Lİ YAZICI TÜRKİYE'NİN HİÇBİR SORUNUNU KAPI ARKASI BIRAKMADIK - Son Dakika

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