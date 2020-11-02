Son dakika: Ak Parti Milletvekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da - Son Dakika

Son dakika: Ak Parti Milletvekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da

02.11.2020 12:04
Son dakika: Ak Parti Milletvekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da, System.String[]

Son dakika haberleri: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, beraberindeki heyet ile birlikte Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ile görüştü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, beraberindeki heyet ile birlikte Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ile görüştü.

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, beraberindeki heyet ile birlikte, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı geri almak için operasyon başlatan Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirdi. Yıldırım, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Ahmedov ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşad Zorlu da yer aldı.

Ali Ahmedov görüşmede Türk heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyareti iki ülke arasındaki üst düzey ilişkilere örnek olarak nitelendirdi. Haydar Aliyev'in 'bir millet, iki devlet' sözlerini hatırlatan Ali Ahmedov, bugün tüm dünyanın Azerbaycan-Türk kardeşliğine ve tarihi dostluğuna bir kez daha tanık olduğunu kaydetti. Ahmedov, Türkiye'nin özellikle bugün Azerbaycan'ın yanında olmasını ve adalet savaşını desteklemesini iki ülke arasındaki kardeşliğin ve dostluğun en açık ifadesi olduğunu belirtti. Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ahmedov, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde çok sayıda can kaybının yaşanmasından duyduğu üzüntüyü de dile getirerek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

"Maalesef AGİT Minsk Grubu eş başkanları işgalci Ermenilere karşı herhangi bir adım atmadı"

Azerbaycan'ın ziyareti etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Binali Yıldırım ise Azerbaycan halkına topraklarının kurtuluşu için verdiği büyük mücadelede başarılar dileyerek çatışmalarda hayatını kaybeden askerlere ve sivillere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Dağlık Karabağ sorunun 30 yıldır çözülmediğini kaydeden Yıldırım, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin yıllar içinde Ermenistan tarafından işgal edildiğini söyledi. Yıldırım, "Türkiye olarak Dağlık Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtulmasını ve yerinden edilen Azerbaycanlıların vatanlarına geri dönmesini her zaman destekledik. Bugüne kadar yapılan diplomatik görüşmeler sonuç vermedi. Maalesef AGİT Minsk Grubu eş başkanları işgalci Ermenilere karşı herhangi bir adım atmadı. Dolayısıyla durum, Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmak için haklı bir savaşı başlatma noktasına geldi ve bu savaşta Azerbaycan destan yazıyor" diye konuştu.

Türk halkının Azerbaycan'ı her zaman desteklediğini kaydeden Yıldırım, 102 yıl önce Nuri Paşa liderliğindeki Kafkas İslam Ordusu'nun verdiği desteği hatırlattı. Yıldırım, Türkiye'nin her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağını söyledi.

-İHA-

Son dakika: Ak Parti Milletvekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da
Son dakika: Ak Parti Milletvekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da
Son dakika: Ak Parti Milletvekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ak Parti Milletvekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da - Son Dakika


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