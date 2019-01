AK Parti Myk Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Kerç Boğazı'nda iki geminin alev almasıyla ilgili " Tanzanya bayraklı olarak geldi gemilerin ilk bilgisi ama sahiplerinin Türk olma ihtimali var. Moskova Büyükelçiliğimizin verdiği bilgiye göre, bir gemide patlama olmuş, diğer gemi de bundan etkilenmiş, 31 mürettebattan 16'sının Türk olduğu yönünde." dedi.Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu MYK ) Toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.Bir basın mensubunun, " MHP 'nin aday tanıtım toplantısı için AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a davet geldi mi? sorusuna Çelik, "Henüz bir davet ulaşmamıştır. Bir davet ulaştığı zaman bunun Cumhurbaşkanımız tarafından en güzel şekilde değerlendirileceği açıktır." yanıtını verdi.Bu formatların MHP'nin takdirinde olduğunu ifade eden Çelik, "İlleri açıklarken, kendilerinin ilan edeceği büyük şehirleri açıklarken bizim ilçe adaylarımızı da açıklamak isterlerse bizdeki formatla benzer şekilde, memnuniyet verici olacaktır. Cumhur İttifakı'nın güçlü şekilde mesaj vermesine, güçlü şekilde o ile seslenmesine yol açacaktır. Tabii ki takdir Sayın Bahçeli'nin ve MHP yetkililerinindir. Bizim yaklaşımımız budur. Davet olduğu takdirde arkadaşlarımız orada bulunacaklardır." diye konuştu. Rusya 10 arama kurtarma botunu bu bölgeye gönderdi"Rusya'nın Karadeniz 'de bir gemi kazası olduğuna dair açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Çelik, Kerç Boğazında iki geminin alev aldığını, bu konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.Çelik, "Tanzanya bayraklı olarak geldi gemilerin ilk bilgisi ama sahiplerinin Türk olma ihtimali var. Moskova Büyükelçiliğimizin verdiği bilgiye göre, bir gemide patlama olmuş, diğer gemi de bundan etkilenmiş, 31 mürettebattan 16'sının Türk olduğu yönünde." dedi.Rus arama kurtarma ekiplerinin durumu bir kriz merkezinden yürüttüğünü ifade eden Çelik, Rusya'nın 10 arama kurtarma botunu bu bölgeye gönderdiğini bildirdi.Çelik, Türkiye 'nin de arama kurtarma ekiplerinin faaliyetlerini, Türk vatandaşlarıyla ilgili durumu yakından takip ettiğini kaydetti."Çok güzel bir konser oldu" Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın, piyanist ve besteci Fazıl Say 'ın konserine katılmasına ilişkin bir soruya karşılık Çelik, çok güzel bir konser olduğunu belirterek, Say'a teşekkürlerini iletti.Say'ın, Kara Toprak'tan, İzmir Marşı'na, Truva Sonatı'na kadar son derece emek gerektiren yorucu bir icra ortaya koyulduğunu ifade eden Çelik, kendisiyle bir kere daha gurur duyduklarını söyledi.Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konserin ardından kulise geçtiğini Say ile bir süre sohbet ettiğini anlattı.Konserin başında Fazıl Say'ın karakterle ilgili bilgi verdiğini, kuliste bununla ilgili bir sohbet olduğunu aktaran Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:"Cumhurbaşkanımız önemli bir hatırlatmada bulundu. Truva, Homer'in destanı hemen hemen her yerde edebiyata sinmiş durumda, tarihçiler bunu tartışıyor. Cumhurbaşkanımız bazı tarihçilerin naklettiği şu anektodu aktardı; Yunanlıların Kurtuluş Savaşında ülkemizden kovulmasından sonra, İzmir'e doğru uzanırken Atatürk 'ün 'Truva'nın öcünü aldık.' şeklinde bir ifadesi olduğundan bahsediyor bazı tarihler veya bazıları, ' Hektor 'un öcünü aldık.' şeklinde bir ifadesinden bahsediyorlar. Cumhurbaşkanımız bu hatırlatmayı yaptı. 'Bu gözle de izledim konseri' diye. Atatürk'ün bu hatırlatmasında son derece önemli göndermeler var. Birincisi Truva'yı Anadolu şehri olarak benzetmesi. Aynı zamanda yapılan çalışmalar da bunun bu şekilde olduğu, Anadolu topraklarına ait bir dil konuştuklarını, mimarilerinin Anadolu olduğunu gösteriyor.Cumhurbaşkanımızın, Truva Savaşı on yıllarca sürmüş ama aynı zamanda da Atatürk'ün bu benzetmesiyle birlikte aynı yaklaşımın hala sürdüğü, bir bakıma da Atatürk'ün Yunanı Türk topraklarından kovduktan sonra 'Truva'nın öcünü aldık' diyerek bu tarihsel derinliğe gönderme yapmasını hatırlattığı güzel bir sohbet oldu.""Provakasyon olduğunu değerlendiriyoruz" Afganistan 'daki terör saldırısına ilişkin bir soru üzerine Çelik, Afganistan'daki barış süreci açısından bugünün ilginç bir gün olduğunu belirtti. Katar ve Doha 'da Amerikalı yetkililer ile Taliban yetkililerinin bir görüşme yaptığını anlatan Çelik, yakın zamanda da çok farklı ülkelerin barış görüşmelerinde taraf olmaya çalıştığını söyledi. Çelik, Afganistan'da barış görüşmelerine ilişkin ilerleme sağlandığı zamanlarda böyle eylemlerin ortaya çıktığını kaydetti.AK Parti Sözcüsü Çelik, bugün gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin, "Barış görüşmelerini ve Afganistan'ın istikrara kavuşmasını baltalamaya dönük saldırı, provakasyon olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.Afganistan Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, saldırıda 120 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini hatırlatan Çelik, Afganistan halkına baş sağlığı diledi. Çelik, "Ama teröre karşı verilecek, provakasyona karşı verilecek en iyi cevap, barış görüşmelerini ısrarla sürdürmeye devam etmektir. Afganistan'ın buna hem hakkı vardır hem de ihtiyacı vardır. Dolayısıyla, bütün bu yoldan saptırma eylemlerine karşın, umarız ki bu süreç bu şekilde devam eder." değerlendirmesinde bulundu.(Sürecek)