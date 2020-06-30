AK Parti'nin yeni Meclis yönetimi belirlendi - Son Dakika

AK Parti'nin yeni Meclis yönetimi belirlendi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) AK Parti yönetiminde, idare amirliği görevlerinde değişikliğe gidildi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) AK Parti yönetiminde, idare amirliği görevlerinde değişikliğe gidildi. İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, yeni TBMM idare amirleri oldu.

TBMM'de AK Parti Grubu, yeni yönetimin belirlenmesi için Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş başkanlığında, basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda grup başkanı, grup başkan vekilleri, idare amirleri ve komisyon başkanları seçimi yapıldı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, grup başkan vekilleri Mehmet Muş, Özlem Zengin, Cahit Özkan, Bülent Turan ve Emin Akbaşoğlu ile gelecek yasama yılında da devam kararı alındı. Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç de görevine devam edecek. AK Parti TBMM İdare Amirliği'nde ise değişikliğe gidildi. Mevcut idare amirleri Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ile Hasan Turan'dan boşalan koltuğa İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve Gaziantep Milletvekili Ali Şahin getirildi. Böylece  27'nci dönem 4'üncü yasama yılı için görev alacak AK Parti TBMM yönetimi belirlenmiş oldu.

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Milletvekili, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:29 Kaynak: DHA

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