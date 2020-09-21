AK Parti Osmancık ilçe teşkilatında yeni dönem - Son Dakika

AK Parti Osmancık ilçe teşkilatında yeni dönem

AK Parti Osmancık İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde Şerif Okudan ilçe başkanı seçildi.

AK Parti Osmancık ilçe teşkilatında yeni dönem, System.String[]

AK Parti Osmancık İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde Şerif Okudan ilçe başkanı seçildi.

Tek liste ile yapılan kongre Koyun Baba Mahallesi Osman Bey Kır Düğün Salonunda, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, delegeler ve partililerin katılımı ile gerçekleşti.

'Erdoğan'ın davasında nefer olmaktan gurur duyuyoruz'

Kongrede bir konuşma yapan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, AK Parti'de bayrak değişiminin hiçbir zaman bitmediğini hatırlatarak; "Biz çok önemli bir liderin genel başkanlığında, Cumhurbaşkanlığında bu hizmeti yürütüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın davasında birer nefer olmaktan gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Kongrelerimiz huzur ve kardeşlik içeresinde geçmiş olmasından da büyük mutluluk duyuyorum. Osmancık'ımız çok şanslı kendi içerisinden çıkmış bir milletvekili evladı var." dedi.

'Dünya Türkiye'ye imparatorluk gözüyle bakıyor'

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya; "Zor günlerden geçiyoruz, bir pandemi süreci atlatıyoruz. Liderimizin önderliğinde hükümetimizin kararlı icraatları ile dünyada bu süreci en kolay atlatan, ekonomisi en az zarar gören 3 ülkeden biriyiz. Bunu Avrupa diyor Avrupa Birliği diyor. Çin, Güney Kore ve Türkiye bu krizi en az zararla atlatan ülkeler. Biz pandemi sürecinde hızımızı kesmedik, devam ettik. Terörle mücadelede, doğal gaz aramada devam ettik. Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi Karadeniz de doğal gazı bulduk. Libya'da, Akdeniz'de, Suriye'de hızımızı hiç kesmedik, kesmeyeceğiz. Nasip olursa Cumhurbaşkanımız bu millete Ekim ayında güzel müjdeler verecek. Yılbaşından sonra daha güzel müjdeler verecek. Cumhurbaşkanımız sizden aldığı güçle Dünyaya meydan okuyor, cesaretiyle ferasetiyle hepimize örnek oluyor ve artık Dünya Türkiye'ye Cumhuriyet değil bir imparatorluk gözüyle bakıyor. ve inşallah 21'nci Yüzyılda bu icraatlarımız devam edecek. "şeklinde konuştu.

'Kırkdilim'de ikinci tünelin ışığı göründü'

Kırkdilimin bölgenin kanayan yarası, tarihi sorunu olduğunu hatırlatan Milletvekili Kaya, "Milletvekili olduktan sonra Kırkdilim tünellerini ihale ettirdik. İnşaatı başladı, Çorum-Kırkdilim Köyü, Laçin - Osmancık arası ihale oldu devam ediyoruz. Nasip olursa bu Perşembe günü Kırkdilim'de ikinci tünelin ışık göründü, törenini yapacağız. 2021 sonunda da 8 kilometrelik Kırkdilim geçişini bitirerek hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. "ifadelerini kullandı.

Osmancık'a yapılan yatırımlardan ve projelerden bahseden Milletvekili Kaya, " Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaların yapılmaya başladı, Kasım ayı içerisinde birkaç fabrikada açılacak. Osmancık Irmak Islahı için bu güne kadar 65 milyon para harcadık, harcamaya da devam ediyoruz. Irmak kenarı bittiğinde diğer illerden Osmancık'a gelecekler buda Osmancık'ın turizmine büyük katkı sağlayacak. Osmancık'ın içme suyunu karşılayacak olan barajın arıtma ve isale hattı için gerekli ödeneği sağladık bu ay içerisinde ihalesi yapılacak ve inşaatına başlanılacak. Hemşerilerimiz 1 yıl içerisinde arıtılmış damacana kalitesinde su içecekler. Osmancık için de bu hizmetimiz hayırlı uğurlu olsun. "dedi.

"Osmancık sulu tarımla daha da büyüyecek"

Sulu tarım için İncesu Göletini bitirdik sulamasını ihale ettirdik. İnşaatları devam ettiğini kaydeden milletvekili Kaya, "Kangren haline gelmiş Dutludere sulama projesini uzun uğraşlarımızdan sonra tasfiye ettirdik ve nasip olursa bu yıl ihale ettirip 45 bin dönüm arazinin sulanması için düğmeye basacağız. Böylece Osmancık sulu tarımla daha da büyüyecek. Gelecek yılın sonunda Osmancık'ta talep edipte doğalgaz vermediğimiz hiç kimse kalmayacak. Osmancık ırmak kenarına belediye ile birlikte Millet Bahçesi yapıyoruz. Çevre Şehircilik Bakanımız bahçenin yapılması için Osmancık Belediyesi'ne 1 milyon nakit hibe para gönderdi. Yine bakanlığımız 1 adet çöp kamyonu 300 adet konteyner hibe olarak gönderdi. Şenyurt-Esentepe TOKİ kuraları çekildi nasip olursa hak sahipleri birkaç aya evlerine taşınacaklar. Hemşerilerimiz ne kadar TOKİ istiyorlarsa o kadarda yapmaya devam edeceğiz. Osmancık'ın gelişmesi için ırmak kenarından Gemici'ye şehrin iki yakasına bağlayan bir alana bir başka köprü yapılacak Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan 6 milyonluk ödenekle inşallah önümüzdeki yıl ihale ettirip şehrimize kazandıracağız. Eymir yolu üzerinde bir alana yaklaşık 1000 kişilik kapalı bir cezaevi yapılacak." şeklinde konuştu

Yapılan ilçe kongresiyle Adalet ve Kalkınma Partisi Osmancık İlçe Başkanı Seçilen Şerif Okudan başkanlığında yeni yönetim şu isimlerden oluştu; Halil İbrahim Uslu, Muharrem Demir, İbrahim Şişli, Recep Çelik, Sinan Gökten, Yaşar Akıllı, Mustafa Çatal, Yavuz Derindere, Mehmet Gömeç, Gülseren Atmaca, Ramazan Duru, Selahattin Kabakçı, Abdurrahman Gürer, Meryem Geçmiş. - ÇORUM

Milletvekili, AK Parti, Osmancık, Çorum, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 14:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Osmancık ilçe teşkilatında yeni dönem - Son Dakika


Son Dakika

Freni boşalan kamyon çocuk parkındaki elektrik direğine çarparak durabildi! Çocuklar son anda kurtuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı müjdesi: 2021'in ilk aylarında milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz İşine olan sevgi ve saygısıyla takdir toplayan işçi bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildi ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a soğuk duş! Partisinin ikinci ismi Pierre Person istifa etti Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a soğuk duş! Partisinin ikinci ismi Pierre Person istifa etti         
20:06
Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi         
19:47
Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı         
19:04
Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi         
18:53
Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı         
18:02
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti         
17:19
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu         
14:05
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
12:09
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Acun Ilıcalı, çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası yaptı! Toplanan rakam dudak uçuklattı Acun Ilıcalı, çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası yaptı! Toplanan rakam dudak uçuklattı         
07:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 20:27:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Osmancık ilçe teşkilatında yeni dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei