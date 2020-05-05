AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yassıada rejimine karşı milletin iradesinden, demokrasimizden ve Cumhuriyet'imizden yana olmaya devam edeceğiz.

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2), System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yassıada rejimine karşı milletin iradesinden, demokrasimizden ve Cumhuriyet'imizden yana olmaya devam edeceğiz. Bir daha bu ülkede Yassıada rejimi hayata geçmeyecektir." dedi.

Çelik, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferansla gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, cunta çağrılarının başlamasıyla Yassıada'yı hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akıbetinin merhum Başbakan Adnan Menderes'in akıbeti gibi olacağına dair yazıların kamuoyunca bilinen internet sitelerinde yayınlandığını anımsattı.

Bu durumun milli iradeye dönük bir suikast girişimi olduğunu ifade eden Çelik, bunu başlatanlar içerisinde siyasetçi olanların hepsinin neden aynı partide bulunduklarının sorulması ve bununla yüzleşilmesi gerektiğini söyledi.

"Niye sürekli olarak cunta, milli iradeyi gasbetme, milli iradenin, demokrasimizin, Cumhuriyet'imizin kazanımlarını yok etme çağrıları hep bir siyasi partinin içindeki siyasetçilerden geliyor?" diye soran Çelik, bunun üzerinde çok düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Çelik, bu siyasi parti içerisindeki demokrat ve Cumhuriyet'e bağlı kişilerin buna tepki vermesi, bunların karşısında durması gerektiğini belirtti.

Herkesin önce kendi evini temizlemesi gerektiğine dikkati çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tip antidemokratik girişimlerden, çirkinliklerden evini ne kadar çok temizlersen toplam demokratik mücadeleye o kadar katkı verirsin. Yassıada rejimine karşı milletin iradesinden, demokrasimizden ve Cumhuriyet'imizden yana olmaya devam edeceğiz. Bir daha bu ülkede Yassıada rejimi hayata geçmeyecektir. Yassıada rejimi demokrasimizi ve Cumhuriyet'imizi gasbedemeyecektir. Yassıada rejimi 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesini asla ve asla imha edemeyecektir."

Çelik, koronavirüs ile mücadele ederken aynı zamanda çok yönlü tehditlerle de mücadele etmeye devam ettiklerini aktardı.

Libya'daki gelişmeler

Libya'daki gelişmeleri yakından izlediklerini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Libya'da milli menfaatlerimizi uygun gelişmelerde giderek mesafe katedildiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanımız bizzat takip ederek orada milli menfaatlerimiz doğrultusundaki gelişmelere karşı güçlü desteğimizi yinelemektedir. Aynı şekilde bütün bu mücadele sırasında Doğu Akdeniz'de Yunanların yapmaya çalıştığı kışkırtmalar ya da birtakım oldubittilere karşı hem siyasi olarak gerekli girişimleri yapıyoruz hem de kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz gereken şekilde milli menfaatlerimizi korumak için kararlı duruşlarını sürdürüyorlar."

Çelik, Suriye'deki tabloyu da çok yakından takip ettiklerini, sınırda Türkiye'nin güvenliğinin korunmasına dönük menfaatlerin teyit edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

"Türkiye büyük ve akil bir devlet olduğunu göstermiştir"

Türkiye'nin bu süreçte G20 içerisinde ya da başka yerlerde ekonomisi ya da askeri gücü daha fazla olan devletlerden büyük ve akil devlet olarak ayrıldığını vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomik büyüklüğü Türkiye'den daha fazla olan devletlerin insan odaklı bir sağlık politikasının olmaması, insanlarını koruyacak kapasiteden yoksun olmaları onları sadece iri devlet haline getirmiştir. Büyük devlet vasfından uzaklaştırmıştır. Türkiye hem konvansiyonel hem de konvansiyonel olmayan tehditlere karşı vatandaşlarını koruyabilecek her türlü altyapıya, hazırlığa sahip olduğunu göstererek iri devlet değil, büyük ve akil bir devlet olduğunu göstermiştir. Fakat maalesef en vicdan sahibi insanların sabrını tüketen noktaya gelecek şekilde içimizdeki hastalıklı bir zihniyet adeta koronavirüsle ilgili konularda başarısız olalım diye her gün yalan yanlış rakamlar ifade ediyor. Ölü sayısı artsın gibisinden sürekli olarak bir temenni siyaseti peşinde koşanları görüyoruz. Bunların içerisinde bilim adamı vasfı taşıyanların da olması, maalesef birtakım siyasi kimlikli kişilerin olması son derece üzüntü verici bir tabloyu ortaya koymaktadır."

Çelik, siyasetin sadece önümüzdeki seçim için değil önümüzdeki nesil için yapıldığı takdirde çok kıymetli olacağını dile getirdi.

AK Parti'nin önümüzdeki seçimleri düşündüğü kadar gelecek nesilleri de düşünen bir parti olduğunu anlatan Çelik, önümüzdeki seçimler ve gelecek nesillerle ilgili derdi olmayanların sadece eleştiren bir tablo içinde yer aldıklarını aktardı.

Seçimle ilgili dertleri olmayanların seçim dışı yollarla iktidar değişiminin peşinden koştuğunu dile getiren Çelik, gelecek nesillerle ilgili dertleri olmayanların da onlarla ilgili alınan kararları istismar etmek ve onlara dönük kazanımları imha etmekten yana olduğunu söyledi.

Ekonomik destek paketleri

Önümüzdeki dönemde sosyal ve sağlık alanındaki toparlanmanın devam etmesi kadar vatandaşlara, esnafa verilen desteklerin de son derece önemli olduğunun altını çizen Çelik, şu bilgileri paylaştı:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi bünyesinde verilen destekler 200 milyar liraya ulaştı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları temel ihtiyaç desteği kapsamında 5 milyon vatandaşımıza 29 milyar 692 milyon lira tutarında bir kaynak sunmuştur. Aynı şekilde esnafımız çok önemlidir. Halk Bankası Esnaf Destek Paketi bağlamında 535 bin 249 esnafımıza 13 milyar 258 milyon liralık bir finansman desteğine ulaşılmıştır. İşletmelere sunulan kefaletli işe devam kredi desteği neticesinde 149 bin 325 firmamıza toplam 124 milyar 386 milyon lira finansman tahsis edilmiştir. Burada önemli bir husus da bu finansman tahsisi yapılan firmaların yüzde 97'sinin KOBİ'ler olması, orta kesimlere dönük yaygın bir destek paketinin yürürlüğe konmasıdır."

Şimdiye kadar 102 ülkeden 65 bin vatandaşın Türkiye'ye geldiğini bildiren Çelik, "Bir muhalefet yetkilisi sürekli olarak dış ülkelerden gelenlerin rakamları arttıkça 'Niye ikide bir değişik rakamlar açıklıyorsunuz?' diyor. Sayı arttıkça rakamı güncelliyoruz. Matematikten bile kopmuş bir zihniyetle karşı karşıyayız. Sabit bir evrende, sabit bir dünyada yaşadığını düşünen otoriter zihniyet burada da kendisini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, karantina süresinin dolmasının ardından yurtlardan ayrılan vatandaşların memnuniyet mesajlarını okumanın da son derece sevindirici olduğunu kaydetti.

Koronavirüs sonrası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği'ne katıldığını anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir mesaj çok önemlidir. Aşı dünyanın hepsinin ortak malı olmalıdır mesajını verdi. Koronavirüs sonrası dünyanın köklü bir biçimde değişeceğini öngörebiliriz. Geçmişteki veba salgını, İspanyol gribi dünyadaki yapılar üzerinde etkiler oluşturdu. Bu etkiler üzerine analiz yapanlar, tarihçiler, siyaset bilimciler, örneğin Katolikliğin veba salgını karşısındaki yetersizliğinin Protestanlığın doğmasına bir motivasyon kaynağı olduğunu, ona güç verdiğini ifade ederler. Feodalitenin yıkılmasında veba salgınının etkisinden bahsederler. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nın daha kısa sürede bitmesinin İspanyol gribinin ordulara ulaşması ile alakalı olduğunu söylerler. Tabii bunlar çeşitli tarih kitaplarında siyasi tarihçilerin değerlendirmeleri. Yani bir salgın ortaya çıktığı zaman onun çok yönlü boyutları olabiliyor.

Dolayısıyla korona öncesi dünya ile korona sonrası dünyada tarihteki örnekleri gibi farklı olacak. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen, NATO ile ilgili tartışmalarla mı bitti, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması ile mi bitti, küresel iklim değişikliği anlaşmasındaki anlaşmazlıklarla mı bitti gibisinden tartışmalar sürerken ileriye dönük bakıldığında İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki düzenin bu koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla bittiğini söyleyen çok kişi olacak."

(Sürecek)

Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 07:08 Kaynak: AA


Son Dakika

Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı Gizli kahramanlar veresiye defterlerini kapattı, yoksulların yüzü güldü Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerin odağındaki YKS sınav tarihiyle ilgili gençlere seslendi Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu         
00:54
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı         
00:33
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı         
00:18
İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu         
00:12
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı         
00:06
Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi         
00:01
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli         
23:48
Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti         
23:33
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu         
23:18
Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı         
23:14
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var         
23:11
Bank Asya'ya 75 bin lira yatıran Fetullah Gülen'in yeğeni tahliye edildi Bank Asya'ya 75 bin lira yatıran Fetullah Gülen'in yeğeni tahliye edildi         
23:08
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza         
22:51
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu         
22:44
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı         
22:39
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü         
22:30
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti         
22:20
New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı         
22:16
Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı         
22:10
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı         
22:01
Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi         
21:56
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor         
21:33
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum         
21:23
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı         
21:23
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü         
21:13
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi         
21:10
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil         
21:03
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor         
21:00
Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti         
21:00
Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 01:51:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]