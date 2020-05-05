AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yassıada rejimine karşı milletin iradesinden, demokrasimizden ve Cumhuriyet'imizden yana olmaya devam edeceğiz. Bir daha bu ülkede Yassıada rejimi hayata geçmeyecektir." dedi.

Çelik, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferansla gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, cunta çağrılarının başlamasıyla Yassıada'yı hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akıbetinin merhum Başbakan Adnan Menderes'in akıbeti gibi olacağına dair yazıların kamuoyunca bilinen internet sitelerinde yayınlandığını anımsattı.

Bu durumun milli iradeye dönük bir suikast girişimi olduğunu ifade eden Çelik, bunu başlatanlar içerisinde siyasetçi olanların hepsinin neden aynı partide bulunduklarının sorulması ve bununla yüzleşilmesi gerektiğini söyledi.

"Niye sürekli olarak cunta, milli iradeyi gasbetme, milli iradenin, demokrasimizin, Cumhuriyet'imizin kazanımlarını yok etme çağrıları hep bir siyasi partinin içindeki siyasetçilerden geliyor?" diye soran Çelik, bunun üzerinde çok düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Çelik, bu siyasi parti içerisindeki demokrat ve Cumhuriyet'e bağlı kişilerin buna tepki vermesi, bunların karşısında durması gerektiğini belirtti.

Herkesin önce kendi evini temizlemesi gerektiğine dikkati çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tip antidemokratik girişimlerden, çirkinliklerden evini ne kadar çok temizlersen toplam demokratik mücadeleye o kadar katkı verirsin. Yassıada rejimine karşı milletin iradesinden, demokrasimizden ve Cumhuriyet'imizden yana olmaya devam edeceğiz. Bir daha bu ülkede Yassıada rejimi hayata geçmeyecektir. Yassıada rejimi demokrasimizi ve Cumhuriyet'imizi gasbedemeyecektir. Yassıada rejimi 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesini asla ve asla imha edemeyecektir."

Çelik, koronavirüs ile mücadele ederken aynı zamanda çok yönlü tehditlerle de mücadele etmeye devam ettiklerini aktardı.

Libya'daki gelişmeler

Libya'daki gelişmeleri yakından izlediklerini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Libya'da milli menfaatlerimizi uygun gelişmelerde giderek mesafe katedildiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanımız bizzat takip ederek orada milli menfaatlerimiz doğrultusundaki gelişmelere karşı güçlü desteğimizi yinelemektedir. Aynı şekilde bütün bu mücadele sırasında Doğu Akdeniz'de Yunanların yapmaya çalıştığı kışkırtmalar ya da birtakım oldubittilere karşı hem siyasi olarak gerekli girişimleri yapıyoruz hem de kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz gereken şekilde milli menfaatlerimizi korumak için kararlı duruşlarını sürdürüyorlar."

Çelik, Suriye'deki tabloyu da çok yakından takip ettiklerini, sınırda Türkiye'nin güvenliğinin korunmasına dönük menfaatlerin teyit edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

"Türkiye büyük ve akil bir devlet olduğunu göstermiştir"

Türkiye'nin bu süreçte G20 içerisinde ya da başka yerlerde ekonomisi ya da askeri gücü daha fazla olan devletlerden büyük ve akil devlet olarak ayrıldığını vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomik büyüklüğü Türkiye'den daha fazla olan devletlerin insan odaklı bir sağlık politikasının olmaması, insanlarını koruyacak kapasiteden yoksun olmaları onları sadece iri devlet haline getirmiştir. Büyük devlet vasfından uzaklaştırmıştır. Türkiye hem konvansiyonel hem de konvansiyonel olmayan tehditlere karşı vatandaşlarını koruyabilecek her türlü altyapıya, hazırlığa sahip olduğunu göstererek iri devlet değil, büyük ve akil bir devlet olduğunu göstermiştir. Fakat maalesef en vicdan sahibi insanların sabrını tüketen noktaya gelecek şekilde içimizdeki hastalıklı bir zihniyet adeta koronavirüsle ilgili konularda başarısız olalım diye her gün yalan yanlış rakamlar ifade ediyor. Ölü sayısı artsın gibisinden sürekli olarak bir temenni siyaseti peşinde koşanları görüyoruz. Bunların içerisinde bilim adamı vasfı taşıyanların da olması, maalesef birtakım siyasi kimlikli kişilerin olması son derece üzüntü verici bir tabloyu ortaya koymaktadır."

Çelik, siyasetin sadece önümüzdeki seçim için değil önümüzdeki nesil için yapıldığı takdirde çok kıymetli olacağını dile getirdi.

AK Parti'nin önümüzdeki seçimleri düşündüğü kadar gelecek nesilleri de düşünen bir parti olduğunu anlatan Çelik, önümüzdeki seçimler ve gelecek nesillerle ilgili derdi olmayanların sadece eleştiren bir tablo içinde yer aldıklarını aktardı.

Seçimle ilgili dertleri olmayanların seçim dışı yollarla iktidar değişiminin peşinden koştuğunu dile getiren Çelik, gelecek nesillerle ilgili dertleri olmayanların da onlarla ilgili alınan kararları istismar etmek ve onlara dönük kazanımları imha etmekten yana olduğunu söyledi.

Ekonomik destek paketleri

Önümüzdeki dönemde sosyal ve sağlık alanındaki toparlanmanın devam etmesi kadar vatandaşlara, esnafa verilen desteklerin de son derece önemli olduğunun altını çizen Çelik, şu bilgileri paylaştı:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi bünyesinde verilen destekler 200 milyar liraya ulaştı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları temel ihtiyaç desteği kapsamında 5 milyon vatandaşımıza 29 milyar 692 milyon lira tutarında bir kaynak sunmuştur. Aynı şekilde esnafımız çok önemlidir. Halk Bankası Esnaf Destek Paketi bağlamında 535 bin 249 esnafımıza 13 milyar 258 milyon liralık bir finansman desteğine ulaşılmıştır. İşletmelere sunulan kefaletli işe devam kredi desteği neticesinde 149 bin 325 firmamıza toplam 124 milyar 386 milyon lira finansman tahsis edilmiştir. Burada önemli bir husus da bu finansman tahsisi yapılan firmaların yüzde 97'sinin KOBİ'ler olması, orta kesimlere dönük yaygın bir destek paketinin yürürlüğe konmasıdır."

Şimdiye kadar 102 ülkeden 65 bin vatandaşın Türkiye'ye geldiğini bildiren Çelik, "Bir muhalefet yetkilisi sürekli olarak dış ülkelerden gelenlerin rakamları arttıkça 'Niye ikide bir değişik rakamlar açıklıyorsunuz?' diyor. Sayı arttıkça rakamı güncelliyoruz. Matematikten bile kopmuş bir zihniyetle karşı karşıyayız. Sabit bir evrende, sabit bir dünyada yaşadığını düşünen otoriter zihniyet burada da kendisini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, karantina süresinin dolmasının ardından yurtlardan ayrılan vatandaşların memnuniyet mesajlarını okumanın da son derece sevindirici olduğunu kaydetti.

Koronavirüs sonrası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği'ne katıldığını anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir mesaj çok önemlidir. Aşı dünyanın hepsinin ortak malı olmalıdır mesajını verdi. Koronavirüs sonrası dünyanın köklü bir biçimde değişeceğini öngörebiliriz. Geçmişteki veba salgını, İspanyol gribi dünyadaki yapılar üzerinde etkiler oluşturdu. Bu etkiler üzerine analiz yapanlar, tarihçiler, siyaset bilimciler, örneğin Katolikliğin veba salgını karşısındaki yetersizliğinin Protestanlığın doğmasına bir motivasyon kaynağı olduğunu, ona güç verdiğini ifade ederler. Feodalitenin yıkılmasında veba salgınının etkisinden bahsederler. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nın daha kısa sürede bitmesinin İspanyol gribinin ordulara ulaşması ile alakalı olduğunu söylerler. Tabii bunlar çeşitli tarih kitaplarında siyasi tarihçilerin değerlendirmeleri. Yani bir salgın ortaya çıktığı zaman onun çok yönlü boyutları olabiliyor.

Dolayısıyla korona öncesi dünya ile korona sonrası dünyada tarihteki örnekleri gibi farklı olacak. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen, NATO ile ilgili tartışmalarla mı bitti, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması ile mi bitti, küresel iklim değişikliği anlaşmasındaki anlaşmazlıklarla mı bitti gibisinden tartışmalar sürerken ileriye dönük bakıldığında İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki düzenin bu koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla bittiğini söyleyen çok kişi olacak."

(Sürecek)