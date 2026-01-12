AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci yoluna bilinen yol haritasıyla, terörden arınmış bir Türkiye ve bölge hedefine ulaşmak maksadıyla aynen devam edecektir." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

SDG'nin müzakerelerin sonuca ulaşmaya çalıştığı her zaman bir bahaneyle bunu ertelediğini ya da masadan sonuç çıkmaması için gayret ettiğini belirten Çelik, SDG'nin saldırıları karşısındaki tutumun, terör örgütü propagandasının çerçevesinde Kürtlere karşı bir tutum gibi ortaya koyulmasının son derece yanlış olduğunu söyledi.

Çelik, SDG'nin 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde 10 aydır olumlu hiçbir adım atmadığına dikkati çekerek, sürecin Kandil'in doğrudan müdahalesiyle çatışmaya sürüklenmeye çalışıldığını dile getirdi. Çelik, şunları kaydetti:

"Burada herhangi bir sorunun büyümemesi, daha fazla kan dökülmemesi için oraya otobüsler gönderildi. Oradaki birtakım sivillerin, kadınların hatta bazı SDG unsurlarının oradan kan dökülmeden, herhangi bir zarara uğramadan çıkması için de bir irade ortaya koyuldu. Bunun herhangi bir şekilde etnik çatışmayla da bir ilgisi yok. Burada Kürt kardeşlerimizin güvenliğinin SDG'nin birtakım odaklar tarafından cesaretlendirilerek, SDG'nin de buna riayet ederek birtakım saldırılar düzenlemesi sebebiyle Kürt kardeşlerimizin güvenliğinin riske atıldığını da net bir şekilde görüyoruz. Bu bir Arap-Kürt çatışması değil. Bir takım terör örgütü odakları bunu bir Arap-Kürt çatışması gibi sunuyor. Bu çok tehlikeli bir yaklaşım. Böyle bir şey orada söz konusu değil. Bütün tablo herkesin gözü önünde gerçekleşiyor."

"Sürecin ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi"

Çelik, Halep'te, Şeyh Maksut'ta, Eşrefiye'de, Beni Zeyd'de, 2016'da SDG'nin rejime destek vermek için nasıl hat tuttuğunu, bu hatlara nasıl yerleştiğini ve bunu hangi amaçlar doğrultusunda yaptığını net bir şekilde hatırladıklarını söyledi.

Suriye'nin bütünlüğünün önemli olduğunun altını çizen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'nin bütünlüğü içerisinde iç barışı, egemenliği ve müreffeh bir geleceğe sahip olması önemlidir. Bu açıdan bakıldığında Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz, Suriye'nin ayrılmaz ve eşit bir parçasıdır. Burada imza atılmış 10 Mart Mutabakatı sorunları çözecek bir yol haritası olarak gündeme gelmişti. Terör gündemden kalkacak, 10 Mart Mutabakatı'yla ilgili adımlar atılacak ve neticede de Suriye tek bir Suriye olarak, tek bir ordu, tek bir devlet ilkesi çerçevesinde yoluna güvenle devam edecek. 'Kalıcı barışı sağlayacak, toprak bütünlüğünü temin edecek olan da budur' diye defalarca söyledik. Bunun bugün bir kere daha teyit edildiğini görüyoruz. Ortaya çıkan tablo, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinin ne kadar iç içe, ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha gösterdi. SDG'nin bu tavrında, ortaya çıkan bu çatışma tablosunda Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini akamete uğratmaya çalışan bir dinamik de vardır. Bu dinamikle de mücadele edilmiştir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci yoluna bilinen yol haritasıyla, terörden arınmış bir Türkiye ve bölge hedefine ulaşmak maksadıyla aynen devam edecektir.

Biz, Suriye'de Arap, Türkmen, Kürt bütün kardeşlerimizin Suriye'nin eşit yurttaşları olarak, Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak yolunda devam etmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. Orada tabii ki Arapların, Türkmenlerin, Kürtlerin, Alevilerin, Sünnilerin, Şiilerin, Ezidilerin, Nusaybilerin, Dürzilerin hepsinin kazanımları korunmalıdır ama hiçbir terör örgütünün varlığı ya da aktivitesi, herhangi bir grubun kazanımı olarak adlandırılmamalıdır. Nasıl ki DEAŞ'in terör faaliyetleri Arap kardeşlerimize mal edilip herhangi bir şekilde Arapların kazanımı olarak sunulamazsa, SDG'nin terör faaliyetleri de Kürt kardeşlerimize mal edilemez. SDG'nin durumu da herhangi bir şekilde Kürt kardeşlerimizin kazanımı olarak sunulamaz. Bundan sonrasında esas olan 10 Mart Mutabakatı'nın bütün unsurlarıyla tam ve eksiksiz olarak hayata geçmesi, bunun neticesinde de terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerimiz çerçevesinde gereken amaçlara ulaşılmasıdır. Suriye'nin de bir ve bütün olarak yoluna devam etmesidir."

"Gazze'nin işgali meşrulaştırılmaya çalışılıyor"

Çelik, İsrail'in Sarı Hat üzerinden Gazze içerisinde yeni bir sınır getirmeye çalıştığına dikkati çekerek, "Bu son derece yanlış bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, Gazze'nin işgalinin meşrulaştırılmaya, bunun fiilen kabul ettirilmeye çalışılmasıdır. Bu hiçbir şekilde söz konusu olamaz." dedi.

İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırgan faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Çelik, bu çerçevede uluslararası toplumun daha net ve daha güçlü mesajlar vermesinin faydalı olacağına işaret etti.

Çelik, önlerindeki dönemde Teşkilat Başkanlığının planlaması çerçevesinde sahada olmaya devam edeceklerini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta Suriye ve Gazze olmak üzere dış politikada yoğun temasları olduğunu hatırlattı.

"Kötü gözle bakanın karşısında en önce Türkiye Cumhuriyeti durur"

"Suriye ordusunun, PKK/YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki operasyonlarında Kürtlerin, Alevilerin ve Dürzilerin hedef alındığı yönündeki iddiaların" sorulduğu Çelik, "Suriye'de bu terör örgütü sözcüleri gerek Avrupa'dan gerek Suriye'den gerek Kandil'den konuşanlar 'Suriye'de bir Kürt-Arap çatışması' tetiklendiği şeklinde bir takım sözler de söylüyorlar. Orada aslında Kürt-Arap çatışması diye bir şey söz konusu değil ama bunu tetiklemeye çalışan bir odak varsa bunun SDG olduğu zaten net bir şekilde görülüyor." yanıtını verdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik şunları kaydetti:

"Suriye'nin içerisinde herhangi bir Kürt, Dürzi, Alevi, Nusayri, Şii kardeşimize kötü gözle bakılmasının karşısında önce biz dururuz. ve Suriye Hükümeti ile de bu konuda mutabıkız. Yani Suriye Hükümeti ile yapılan görüşmelerde, varılan mutabakatlarda, konuşulan konularda bu hassasiyetler Türkiye tarafından iletiliyor. Onlar da gerçekten yaptıkları açıklamalarda bu hassasiyetlere riayet etme konusunda çok doğru mesajlar verip, doğru adımlar atmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla burada herhangi bir Dürzi, Kürt, Alevi, Nusayri, Şii kardeşimize kötü gözle bakanın karşısında en önce Türkiye Cumhuriyeti durur. Fakat kendisine 'Kürt'ün temsilcisiyim', 'Dürzi'nin temsilcisiyim' ya da kendisine 'Alevi, Şii'nin temsilcisiyim' diyenlerin aslında Kürt'le, Dürzi'yle, Alevi, Şii, Nusayri ile bir alakası yok. Onlar birtakım terör faaliyetleri yapmaya çalışıyorlar ve bu faaliyetler neticesinde kendilerine müdahale edildiği zaman da sanki bir etnik gruba ya da bir mezhep grubuna müdahale edilmiş gibi bunu sunmaya çalışıyorlar."

Şeyh Maksud ve Eşrefiye'de SDG'nin başlattığı kamu binalarını, sivil altyapıyı hedef alan çatışmaya müdahale edildiği zaman hem orada hem Türkiye'de konuşanların "Kürtler hedef alınıyor" dediğini aktaran Çelik, "Bunun Kürtlerle ne ilgisi var?" diye sordu.

"Kimsenin yemediği bir numara"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Hikmet El-Hicri'nin bir terör faaliyetine giriştiği zaman, ona ve onun yanındakilere müdahale edildiği zaman, bunun "Dürzilere müdahale" gibi sunulmasının büyük bir siyasi yalan olduğunu ve saha gerçekleriyle alakasının olmadığını söyledi.

Tartus ve Lazkiye'de Nusayrilere dönük herhangi bir yanlış eylem söz konusu olduğunda, Türkiye'nin bunun karşısında duracağını dile getiren Çelik, "Ama orada açık kaynaklara da yansıdığı gibi, ki biz bunun istihbaratına da sahibiz, bunun bilgisine de sahibiz, Esad rejiminin artığı diyebileceğimiz birtakım silahlı güçlerin, birtakım sızma unsurların ayrıca bunlara eklenen, orada çatışma çıkarıp, kendilerine müdahale edildiği zaman, daha sonrasında sanki Alevi, Nusayri kardeşlerimize müdahale edilmiş gibi bir propaganda yapması artık kimsenin yemediği bir numara." değerlendirmesinde bulundu.

"Terör örgütleri kendilerine etnik grupları, mezhep gruplarını kalkan yapıyorlar." diyen Çelik, "Yani SDG'nin kendisine oradaki kadın ve çocukları kalkan yapması, kadın ve çocukların bulunduğu yerleri atış mevzisi olarak kullanmasının Kürt kardeşlerimizle ne ilgisi var? Esad'a bağlı aranan birtakım silahlı unsurların Lazkiye'de, Tartus'ta çatışma çıkardığı zaman bunun Nusayri, Şii kardeşlerimizle ne ilgisi var? Siyonizmin dalga boyunda hareket eden Hikmet El-Hicri'nin aktivitelerinin Dürzi kardeşlerimizle ne ilgisi var?" ifadelerini kullandı.

"Terör örgütlerinin durumu örtbas edilmeye çalışılıyor"

Çelik, şunları ifade etti:

"Bunlara müdahale edildiği zaman, kim ki diyorsa ki 'Kürtlere müdahale ediliyor', yalan söylüyor. Kim ki diyorsa ki 'Dürzilere karşı tavır alınıyor', yalan söylüyor. Kim ki diyorsa ki 'Alevi, Nusayrilere karşı bir kötülük yapılmaya çalışılıyor', yalan söylüyor. Şimdi şuna çok dikkat etmek lazım. Bugün terör örgütlerine müdahaleden sonra 'Bütün bunlar müzakere yoluyla çözülsün' diyenlerin, arşiv ortada, son 10 aydır yaptığı konuşmalara bakın. Bir tane 'PKK terör örgütü silah bıraksın' diyen cümle var mıdır? Bir tane 'SDG terör örgütü silah bıraksın' diyen bir cümle var mıdır?

Herhangi bir şekilde 'PKK silah bıraksın', 'SDG silah bıraksın, terörden vazgeçsin' diye tek bir cümle kurmamış olanların meseleyi, açık kaynaklarda yazdığı için söylüyorum, 'Suriye yönetimi cihadisttir' diyerekten Batı'daki kara propagandanın diliyle konuşarak, burada terör örgütünü aklama yoluna gitmeleri aslında başka bir amacı bize göstermektedir."

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Suriye temaslarını hatırlatan Çelik, "Pek çok devlet başkanı orayı ziyaret etti. Suriye Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler gibi temel platformlarda Suriye'yi temsil eden cumhurbaşkanı olarak ağırlandı ve kabul gördü. Burada bu yapıya 'cihadist' denilerekten, aslında terör örgütlerinin durumu örtbas edilmeye çalışılıyor." dedi.

(Sürecek)