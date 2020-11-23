AK Partili Bakbak'ın Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika

Gaziantep Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Dr. Derya Bakbak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, AK Parti döneminde eğitimde önemli mesafeler kat edildiğine vurgu yaptı.

AK Parti iktidarında eğitimin önündeki engellerin, yasakların tümüyle kaldırıldığı, yıllık ortalama 38 bin olmak üzere 650 binin üzerinde öğretmen ataması, 300 binin üzerinde ilave derslik yapıldığına dikkat çeken Milletvekili Dr. Derya Bakbak, küresel salgın olan pandemi döneminde, Türkiye'nin başarılı bir sınav verdiğini söyledi.

Türkiye'nin hiçbir yerinde öğretmenlerin ve öğrencilerin eğitim hizmetinden mahrum kalmaması için hükümetin seferber olduğunun altını çizen AK Parti Gaziantep Milletvekili Dr. Derya Bakbak, "Gaziantep'te son 2 yılda 92 okul, bin 804 derslik, 22 spor salonu, 13 atölye, 1 pansiyon, 1 öğretmenevi ve 2 çok amaçlı salon inşaatı tamamlanarak hizmete açıldı" diye konuştu.

Gaziantep'te eğitim yatırımları devam ediyor

Gaziantep'te eğitim yatırımlarının devam ettiğini ve en fazla öğretmen ataması yapılan iller arasında olduklarını ifade eden Milletvekili Dr. Derya Bakbak şunları kaydetti:

"2020'de ilimize 4 bin 622 yeni öğretmen ataması yapıldı. 112 okul yapımı için 32 milyon 700 bin TL ödenek gönderildi.

2020 yılında dünyanın en gelişmiş ülkeleri Covid-19 salgınıyla mücadelede sınıfta kalırken, Türkiye eğitim başta olmak üzere her alanda başarılı bir sınav verip örnek oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimiz pandeminin hemen başında bir dizi çözüm önerisi geliştirdi. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlığı dikkate alınarak tüm imkanlar seferber edildi.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi ve EBA TV üzerinden yayınlara başladı. Eğitimde fırsat eşitliği olsun diye tablet, bilgisayar ve internet destekleri yapıldı. 496 bin öğretmenimize bilişim teknolojileri alanında eğitimler verildi. Canlı sınıf imkanları her geçen gün daha da arttı. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz sınıf ortamındaymış gibi eğitimlerine devam etti.

Anne ve babadan sonra çocukların hayatına dokunan kişilerin başında gelen öğretmenlerimiz bu süreçte büyük bir özveri gösterdiler. Öğretmenlerimiz güvenin, bilginin, sevginin, fedakarlığın ve sabrın en güzel temsilcileri olduğunu bir kez daha ispat ettiler. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü öğretmenler sadece bilgiyi aktaran değil; aynı zamanda sevgiyi, adaleti, milli ve manevi değerleri de aşılayan vatansever kişilerdir.

Cumhuriyetimizin kurucusu ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 'Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' sözleriyle bu mesleğin önemini ifade etmiştir.

Bu vesileyle cennet vatanımızın her bir köşesinde büyük fedakarlıklarla görevlerini icra eden istikbalimizin mimarları olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ahirete irtihal edenleri de rahmetle anıyorum." - ANKARA