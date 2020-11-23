AK Partili Bakbak'ın Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika

AK Partili Bakbak'ın Öğretmenler Günü Mesajı

23.11.2020 10:50
AK Partili Bakbak'ın Öğretmenler Günü Mesajı, System.String[]

Gaziantep Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Dr. Derya Bakbak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, AK Parti döneminde eğitimde önemli mesafeler kat edildiğine vurgu yaptı.

Gaziantep Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Dr. Derya Bakbak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, AK Parti döneminde eğitimde önemli mesafeler kat edildiğine vurgu yaptı.

AK Parti iktidarında eğitimin önündeki engellerin, yasakların tümüyle kaldırıldığı, yıllık ortalama 38 bin olmak üzere 650 binin üzerinde öğretmen ataması, 300 binin üzerinde ilave derslik yapıldığına dikkat çeken Milletvekili Dr. Derya Bakbak, küresel salgın olan pandemi döneminde, Türkiye'nin başarılı bir sınav verdiğini söyledi.

Türkiye'nin hiçbir yerinde öğretmenlerin ve öğrencilerin eğitim hizmetinden mahrum kalmaması için hükümetin seferber olduğunun altını çizen AK Parti Gaziantep Milletvekili Dr. Derya Bakbak, "Gaziantep'te son 2 yılda 92 okul, bin 804 derslik, 22 spor salonu, 13 atölye, 1 pansiyon, 1 öğretmenevi ve 2 çok amaçlı salon inşaatı tamamlanarak hizmete açıldı" diye konuştu.

Gaziantep'te eğitim yatırımları devam ediyor

Gaziantep'te eğitim yatırımlarının devam ettiğini ve en fazla öğretmen ataması yapılan iller arasında olduklarını ifade eden Milletvekili Dr. Derya Bakbak şunları kaydetti:

"2020'de ilimize 4 bin 622 yeni öğretmen ataması yapıldı. 112 okul yapımı için 32 milyon 700 bin TL ödenek gönderildi.

2020 yılında dünyanın en gelişmiş ülkeleri Covid-19 salgınıyla mücadelede sınıfta kalırken, Türkiye eğitim başta olmak üzere her alanda başarılı bir sınav verip örnek oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimiz pandeminin hemen başında bir dizi çözüm önerisi geliştirdi. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlığı dikkate alınarak tüm imkanlar seferber edildi.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi ve EBA TV üzerinden yayınlara başladı. Eğitimde fırsat eşitliği olsun diye tablet, bilgisayar ve internet destekleri yapıldı. 496 bin öğretmenimize bilişim teknolojileri alanında eğitimler verildi. Canlı sınıf imkanları her geçen gün daha da arttı. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz sınıf ortamındaymış gibi eğitimlerine devam etti.

Anne ve babadan sonra çocukların hayatına dokunan kişilerin başında gelen öğretmenlerimiz bu süreçte büyük bir özveri gösterdiler. Öğretmenlerimiz güvenin, bilginin, sevginin, fedakarlığın ve sabrın en güzel temsilcileri olduğunu bir kez daha ispat ettiler. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü öğretmenler sadece bilgiyi aktaran değil; aynı zamanda sevgiyi, adaleti, milli ve manevi değerleri de aşılayan vatansever kişilerdir.

Cumhuriyetimizin kurucusu ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 'Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' sözleriyle bu mesleğin önemini ifade etmiştir.

Bu vesileyle cennet vatanımızın her bir köşesinde büyük fedakarlıklarla görevlerini icra eden istikbalimizin mimarları olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ahirete irtihal edenleri de rahmetle anıyorum." - ANKARA

AK Partili Bakbak'ın Öğretmenler Günü Mesajı

Öğretmenler Günü, Derya Bakbak, Milletvekili, Gaziantep, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Bakbak'ın Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika


Son Dakika

Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık Haftaya 17 kuruş yükselişle başlayan dolar, 7,80'den işlem görüyor Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayısındaki artış devam ederse hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü Aracını satmakta anlaştığı kişinin "Parayı EFT ile gönderiyorum" sözüne inanınca dolandırıldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü
Haftaya 10 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469,5 liradan işlem görüyor Haftaya 10 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469,5 liradan işlem görüyor         
10:41
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz         
10:15
Türkiye'de Çin aşısı ücretsiz uygulanacak, diğer üreticilerin aşıları ise eczanelerden para ile alınabilecek Türkiye'de Çin aşısı ücretsiz uygulanacak, diğer üreticilerin aşıları ise eczanelerden para ile alınabilecek         
10:05
Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi         
09:22
4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı 4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı         
09:14
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası         
07:34
Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış         
23:40
Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı         
22:13
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz         
17:04
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Oyuncu Emre Karayel ve Gizem Demirci evlendi Oyuncu Emre Karayel ve Gizem Demirci evlendi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 11:23:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Bakbak'ın Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei