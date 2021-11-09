AK Partililer fidan dikim etkinliğinde buluştu - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi organizasyonu düzenledi.

Organizasyon ile Eyüpsultan Pirinççi Köyü'nde "AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturuldu. Orman, 100 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Organizasyonda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne ithafen 11 bin fidan toprakla buluştu.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti'nin ormanlarla, yeşille, çevreyle ilgili her şeyin öncülüğünü yapan bir parti olduğunu söyledi.

Türkiye'nin orman bakımından şu anda Avrupa'da 4., dünyada ise 20. sıralarda olduğuna dikkati çeken Demiröz, "Bunun son 20 yılda yüzde 5'i geldi, yüzölçümümüzün yüzde 29'u ağaç olan bir ülkedeyiz. Ağacın, fidanın ekilmesinin sadaka olduğunu bilen bir kültürden geliyoruz. Şu anda Türkiye 5,5 milyar adet orman ağacı olan bir ülke. Milli Ağaçlandırma Günü var, 11 bir Kasım'da. İnşallah o günde Türkiye çapında programlar yapılacak ve bölgelerde, her türlü ağacın ekildiği faaliyetlerde bulunacak." diye konuştu.

Demiröz, AK Parti'nin hizmet partisi olduğunu belirterek, "Herkes biliyor ki bu hizmetleri AK Parti yapacak. Artık onlar anmasa bile basın yazmasa bile AK Parti Türkiye'nin idaresini yapmak zorunda. Hiçbir partinin yapacak bir programı yok. İstanbul'da yaşıyoruz. Bizim yaptıklarımızın üzerini kapatıyorlar, metroları kapatıyorlar. Yaptığımız projeleri yarıda bırakıyorlar. İptal ediyorlar." dedi.

Cumartesi günü Batman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ilısu Barajı'nı hizmete açıldığını hatırlatan Demiröz, şöyle devam etti:

"Ilısu Barajı1954'lerde rahmetli Menderes zamanında projelendirilmiş ve o günden beri engellere de karşılaştı. 2 binli yıllarda AK Parti döneminde Recep Tayyip Erdoğan bu projeyi tekrar ele aldı. 2006'da ihalesi yapıldı. Bugün nasıl Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar var. O karşı çıkanlar 2006'da da aynı propagandaları yaptılar. Avusturya ve Almanya'dan kredi temin edilmişti. İptal ettirdiler. Gövdesi 3,5 kilometrelik bir baraj. Hamdolsun geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımızın dualarıyla hizmete girdi. 3 milyar lira her yıl bütçeye katkısı olan bir proje. Şimdi Kanal İstanbul'u, kendi güçleri yetmedi bu defa bütün büyükelçilere mektup yazıyorlar. Medet umuyorlar, 'engel olun, yaptırmayın, kredi vermeyin.' diyorlar. İşte bunların zihniyeti bu. Onun için İstanbul'daki vatandaşın metroları kapatması, projelere engel olması çok garip bir şey değil. Bunların zihniyetinde bu var. Köprüye de, yapılan her yatırıma karşılar. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti Türkiye'yi inşallah en kısa zamanda dünyanın 10. büyük ekonomisi haline getirecek."

"Şehitlerimizin değerlerine ve bize bıraktıkları emanetlere de sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Demiröz, dikilen fidanlardın İstanbul'a hayır getirmesi temennisinde bulunarak, etkinlikte emeği olan herkese teşekkür etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de orman varlığının hem metrekare olarak hem adet olarak arttırılmasının önemine işaret etti.

AK Parti'nin Türkiye'de son yirmi yılda birçok alanda sessiz bir devrim yaptığını dile getiren Kabaktepe, "Bunu başlatan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunun altını çizmemiz lazım. Ecdadın diktiği ya da AK Parti'nin diktiği ormanlara iki-üç tane çay ocağı yaparak 'biz 300 yıllık ormanı şeye açtık' diye gukuk kuşu siyaseti yapıp, kapkaç belediyeciliği değil, gerçekten eseri ve hizmeti koyan siyasetin adı AK Parti, lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. '1 milyon ağaç dikeceğiz' dediğimizde gülmeye ve dalga geçmeye çalışılanlar, 20 yıl sonunda diktiğimiz milyarlarca ağacın altında da gölgeleniyorlar. Bundan da mutluluk duyuyoruz." diye konuştu

Son 20 yıl içerisinde Avrupa'da da orman varlığını en çok arttıran ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Kabaktepe, ağaca, fidana sahip çıktıkları gibi i insanların her türlü değerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Gukuk kuşu siyasetine halkımızla beraber son vereceğimiz gibi cinnet geçiren muhalefet tarzına da bu memlekette geçit verilmeyecek ve bundan sonra da bu siyaset hükümet etme fırsatı bulmayacak. Bir kovboy filmi vardı, 'İyi, Kötü ve Çirkin'. Şu an yaşanan hadiselere baktığınızda bazı partilerin sadece adı iyi, gösterdikleri davranış kötü, hep beraber o çirkinliğe sahip çıkmaları da çirkin. Sanki filmin adını bu son 10 günlük yaşananlarda tekrar görüyormuş gibi hissediyorsunuz. Ama biz sadece toprağa diktiğimiz fidanların yeşermesine değil biz toprağın altında yaşayan şehitlerimizin değerlerine ve bize bıraktıkları emanetlere de sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Milyonlarca ağacı topraklara buluşturmaya devam edeceklerini kaydeden Kabaktepe, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

"Biz fidanları söndürenlerle birlikte fidan dikmiyoruz"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde nice fidanlar dikildiğini, bu fidanların ağaca dönüştüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Bir kaç tane ağaç söküldü diye şehirleri talan edenler, birbirine katanlar, yağmalayanlar, yıkanlara inat bizler fidan, eser bırakmaya, eser siyaseti üretmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. 'Yaş ağaç kesenin başını keserim' diyen bir kültürün, 'yarın kıyamet de kopsa bugün bir fidan dikin' diye tavsiye eden bir inancın mensupları olduğumuz için gururluyuz. İnancımızı ve kültürümüzü yaşatmak için gece gündüz çalışıyoruz. Biz milletimizin ferasetine ve basiretine güveniyoruz. Milletimizin suyu İstanbul'a getirenlerle, testiyi kıranların farkında olduğuna inanıyoruz. 37,5 kilometrelik Gayrettepe'den başlayan havalimanında biten 35 dakikada bizi havalimanına götüren metro hattının test sürüşünü yaptık Ulaştırma Bakanımızla birlikte. İstanbul'da sorumluluğu devralanlara rağmen İstanbul'a hizmet etmeye, metro ağlarını genişletmeye, İstanbul'u yeşillendirmeye, İstanbul'a hizmet etmeye devam ediyoruz. İnşallah bu kısa reklam arası da İstanbul'dan geçecek, aziz milletimiz hak edene hakkını teslim edip, bu arkadaşlarımızı tarihteki yerlerine gönderecektir diye düşünüyoruz. Biz fidanları söndürenlerle birlikte fidan dikmiyoruz. Biz fidanları sevenlerle birlikte fidan dikiyoruz."

Konuşmaların ardından AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından "Yeşil Bir İstanbul İçin Çalışıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen programa katılanlar, fidan dikip can suyu verdi.

Programa milletvekilleri, belediye başkanları, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan ve yönetim kurulu üyeleri ile AK Parti ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.