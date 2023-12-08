Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Motorine üst üste 2. indirim

İsrail\'in savaşı bitirmek için Hamas\'tan 2 isteği var

Ekim ayında İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasıyla 95 dolara kadar çıkan brent petrol, 74 dolara kadar düştü. Petrol fiyatlarının son 5 ayın en düşük seviyesinde seyretmesi akaryakıta indirim olarak yansıdı. Dün 1 lira 34 kuruş indirim gelen motorine bugün de 88 kuruş indirim geldi.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 35 lira 46 kuruşa, Ankara'da 36 lira 8 kuruşa, İzmir'de ise 36 lira 29 kuruşa düşecek.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATINA ÇIKTI

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Seçim sonrası akaryakıt fiyatları 2 katına çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.