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Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Motorine üst üste 2. indirim - Son Dakika
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Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Motorine üst üste 2. indirim

Petrol fiyatlarının son 5 ayın en düşük seviyesinde seyretmesi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Dün 1 lira 34 kuruş indirim gelen motorinin fiyatı bugün de 88 kuruş ucuzladı.

08.12.2023 - 09:48,  Güncelleme: 09:52
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Ekim ayında İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasıyla 95 dolara kadar çıkan brent petrol, 74 dolara kadar düştü. Petrol fiyatlarının son 5 ayın en düşük seviyesinde seyretmesi akaryakıta indirim olarak yansıdı. Dün 1 lira 34 kuruş indirim gelen motorine bugün de 88 kuruş indirim geldi.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 35 lira 46 kuruşa, Ankara'da 36 lira 8 kuruşa, İzmir'de ise 36 lira 29 kuruşa düşecek.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATINA ÇIKTI

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Seçim sonrası akaryakıt fiyatları 2 katına çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Motorine üst üste 2. indirim
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Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Enerji Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Motorine üst üste 2. indirim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Motorine üst üste 2. indirim - Son Dakika
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