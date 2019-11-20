Akdeniz ülkelerinin tekstil sektöründeki geleceği Barselona'da tartışıldı

İspanya Tekstil Konseyi Eski Başkanı Alejandro Laquidain, "Tekstil sektöründeki tüm firmaların önceliği teknolojik gelişime adapte olmak. Dijital baskı ve geri dönüşüme odaklanmış şirketlerin sayısı hızla artmalı ve illegal üretime karşı mücadele edilmeli." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 13'üncü Akdeniz Ekonomi Liderleri Haftası (MedaWeek) kapsamında düzenlenen Akdeniz Tekstil Forumu, İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirildi.

Forumda konuşan Laquidain, dünya genelinde tekstil firmalarının teknolojik yeniliklerle eskiye oranla çok daha hızlı geliştiğini kaydetti.

Yeni projeler ve yeni yatırımlar için iş birliklerinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Laquidain, "İspanya, İtalya, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri kendilerini yeni teknolojilerle geliştiriyor ve daha ileri gideceklerine şüphe yok fakat bunun sürdürülebilirliğini sağlamak önemli. Bunun için hem Akdeniz ülkeleri hem diğer ülkeler iş birliklerini geliştirmeli." şeklinde konuştu.

Laquidain, yüksek fiyat ve maliyetlerin şartları zorlaştırmasına rağmen gelecek için geri dönüşüme ve yeni tekniklere odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

Arap Moda Konseyi Kurucusu ve Baş Yöneticisi Jacop Abrian da günümüzde neredeyse tüm ülke ekonomilerinin sadece belirli bir kaynağa dayalı olduğunu belirterek, geleceğe yönelik daha fazla yeni fikir, üretim ve yaratıcılığa ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Abrian, Akdeniz bölgesini de kapsayan birçok Arap ülkesinin ucuza kumaş ihraç edip sonra pahalıya geri ithal ettiğini ve bunun söz konusu ülkelerde zarara neden olduğunu kaydetti.

Sürdürülebilir ekonominin yerinde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Abrian, " Cezayir, Fas, Tunus gibi tekstil hammaddesi üretiminde gelişmiş ülkeler yeterli kaliteli üretim yapamıyor. Bu konuda gelişme sağlandığı takdirde Afrika ve diğer Arap ülkelerinden yaşanan kaçak göçlerin de önlenmesine katkı sağlanacaktır." diye konuştu.