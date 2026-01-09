Akıngüç 2025 Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Akıngüç 2025 Ödülleri Sahiplerini Buldu

09.01.2026 10:39
Fahamettin Akıngüç'ün 100. yaşı onuruna düzenlenen ödül töreninde yapay zeka projeleri ödüllendirildi.

'EĞİTİMDE Geleceğin Araçları: Yapay Zeka ve Ötesi' temasıyla düzenlenen Akıngüç 2025 Ödülleri, Kültür Koleji, Kültür Koleji Vakfı ve İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Onursal Başkanı İnş. Yük. Müh. Fahamettin Akıngüç'ün 100'üncü yaş günü onuruna düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İstanbul Kültür Üniversitesi'nde düzenlenen törende Akıngüç 2025 Birincilik Ödülü, 'Yapay Zeka Destekli Bireyselleştirilmiş Öğrenme Sistemi' başlıklı projesiyle Prof. Dr. K. Zülfikar Deniz'e verildi. Prof. Dr. Deniz'e ödülü, Akıngüç Ailesi adına Kültür Koleji Vakfı Onursal Üyesi Gül Akıngüç tarafından takdim edildi. Akıngüç 2025 Mansiyon Ödülü ise 'Kullanıcıların Hatalarını Analiz Ederek Diyalog Tabanlı Zeki Etmenler ile Etkileşimli Yönlendirme Yapabilen Türkçe Python Kod Editörü (PyNar)' başlıklı projesiyle Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin'in oldu.

2025 AKINGÜÇ ÖDÜLLERİ GELECEĞE YATIRIM

Törende konuşan İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, Akıngüç Ödüllerinin 2016–2017 akademik yılında Akıngüç Ailesinin desteğiyle hayata geçirildiğini belirterek, bugüne kadar hukuk, sanat ve temel bilimler başta olmak üzere pek çok alanda bilim ve kültür dünyasının değerli isimleriyle buluştuklarını ifade etti. 2025 yılı ödül temasının, eğitimin geleceğini şekillendiren temel dinamiklerden biri olan yapay zeka ekseninde belirlendiğini vurgulayan Prof. Dr. Yüksektepe, başvuru sürecine katılan tüm çalışmaların ülkemizde eğitimin geleceği adına umut verici nitelikte olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yüksektepe, Üniversitenin Kurucusu ve Onursal Başkanı Fahamettin Akıngüç'ün 100'üncü yaşına ithaf edilen törenin önemini şu sözlerle dile getirdi:

"Onursal Başkanımızın 100'üncü yaş günü, bizlere ve yetişmekte olan yeni kuşaklara değer üreterek yaş almanın önemini bir kez daha anımsattı."

EĞİTİM MÜHENDİSİ FAHAMETTİN AKINGÜÇ'E 100'ÜNCÜ YAŞ KUTLAMASI

Akıngüç Ödül Töreni, Kültür Koleji, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Kültür Koleji Vakfının Kurucusu İnş. Yük. Müh. Fahamettin Akıngüç'ün, 8 Ocak 2026'da kutlanan 100'üncü yaş günü kapsamında gerçekleştirildi.

Törende konuşan İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, Akıngüç Ödüllerinin Fahamettin Akıngüç'ün eğitime duyduğu tutkunun ve yaşam boyu öğrenme anlayışının somut bir yansıması olduğunu belirterek, araştıran, sorgulayan, üreten ve emek veren herkese değer veren yaklaşımının eğitim yönetimi açısından örnek bir portre sunduğunu ifade etti.

Kültür Koleji Vakfı ve İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Başkanı Ful Akıngüç ise eğitim duayeni olarak tanımladığı 1926 doğumlu İnş. Yük. Müh. Fahamettin Akıngüç'ün, eğitimi yalnızca bir iş sahası değil; insanı, emeği, kültürü ve sanatı merkeze alan bir yaşam felsefesi olarak ele aldığını vurguladı. Ful Akıngüç, Fahamettin Akıngüç'ün bilimsel yönetim ilkeleriyle şekillenen hümanist değerlerinin, anaokulundan üniversiteye tüm okullarda, vakıf bünyesinde ve 65 yıllık Kültür geleneğinde halen en temel rehber olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Kültür Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Lale Akıngüç de Akıngüç Ödüllerinin, Akıngüç Ailesinin bilim ve kültüre duyduğu saygının simgesi olduğunu belirterek, Kurucu ve Onursal Başkan Fahamettin Akıngüç'ün yaşam kültürü ve entelektüel derinliğinin gelecek kuşaklara aktarılmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: DHA

