AKPM üyesi, AK Partili Yaşar, sığınmacıların korunması için AB'ye çağrıda bulundu Açıklaması - Son Dakika

AKPM üyesi, AK Partili Yaşar, sığınmacıların korunması için AB'ye çağrıda bulundu Açıklaması

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi (AKPM), AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, "Uluslararası hukuk ve AB düzenlemeleri açıktır.

AKPM üyesi, AK Partili Yaşar, sığınmacıların korunması için AB'ye çağrıda bulundu Açıklaması, System.String[]

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi (AKPM), AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, "Uluslararası hukuk ve AB düzenlemeleri açıktır. Yunanistan, AB ve AB kurumları, sığınmacıları Avrupa'ya vardıklarında koruma yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır." dedi.

Milletvekili Yaşar, AKPM Göç ve Yerinden Edilmiş Kişiler Komisyonu toplantısına videokonferans ile bağlanarak konuşma yaptı.

Avrupa Konseyinin yıllardır, üye devletleri geri itme politikalarından kaçınmaya çağırdığına işaret eden Yaşar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, devletlerin geri itme uygulamasını açıkça yasakladığını vurguladı.

Yaşar, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yasal bir itiraz imkanı tanınmamasının, üye devletlerin yükümlülüklerinin ihlali olduğunu belirtmiştir. Buna paralel olarak AKPM, geri itmenin risklerine dikkat çekmekte ve tüm üye ülkeleri geri itme uygulamalarını durdurmaya çağırmaktadır.

Bununla birlikte son 3 yılda 74 bin göçmen ve sığınmacı Yunanistan tarafından Türkiye'ye geri itilmiştir. Yunan makamlarınca Türkiye sınırına geri itilen göçmenler insanlık dışı muameleye maruz bırakıldılar, şişme botların içinde terk edildiler. Geri itme sırasında kişisel eşyalarına el konuldu." diye konuştu.

"Mağdurların çektikleri acıların ihmal edilmesine yol açacaktır"

Göçmenlerin bir kısmının Ege Denizi'nin Tük kıyılarına yakın kısmında Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından son anda kurtarıldığını, diğerlerinin ise sevdiklerinin gözleri önünde kaybolduğunu ve boğulduğunu anlatan Yaşar, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuk ve AB düzenlemeleri açıktır. Yunanistan, AB ve AB kurumları, sığınmacıları Avrupa'ya vardıklarında koruma yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

BMMYK, IOM gibi birçok uluslararası kuruluşun yanı sıra Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu da bu acımasız uygulamaları kınamaktadır.

Nitekim, AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson da geri itmelerin yasa dışı olduğunu ve Avrupa sınırlarının Avrupa değerlerini ihlal ederek korunamayacağını açıklamıştır.

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının Ege'deki geri itmelere doğrudan karıştığını görmekten de büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Video görüntüleri de bunu kanıtlamaktadır. AKPM'nin, Yunanistan'ın uluslararası insan hakları hukukunu açıkça ihlal eden geri itme uygulamalarına değinmesi son derece önemlidir. Zira bu uygulamaların kapsamlı bir şekilde incelenmemesi, geri itme uygulamalarının devam etmesine, sorumluların cezasız kalmasına ve mağdurların çektikleri acıların ihmal edilmesine yol açacaktır."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 20:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika AKPM üyesi, AK Partili Yaşar, sığınmacıların korunması için AB'ye çağrıda bulundu Açıklaması - Son Dakika


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