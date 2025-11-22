Aksaray'da Alkollü Şahıslara Biber Gazı ile Müdahale - Son Dakika
Aksaray'da Alkollü Şahıslara Biber Gazı ile Müdahale

22.11.2025 22:53  Güncelleme: 23:44
Aksaray'da bıçakla rahatsızlık veren 2 alkollü şahsa polis müdahale etti, gözaltına alındılar.

Aksaray'da Karasu Kavşağı'nda bulunan bir tesiste elindeki bıçakla sıkıntı çıkaran alkollü şahıslar, vatandaşlar ve tesis yetkilisi tarafından polise bildirildi.

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler şahısların üzerini aramak isteyince şahıslar memurlara güçlük çıkardı. Bir süre sonra polis ekiplerine mukavemette bulunan şahıslardan biri biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi.

Aksaray'da Alkollü Şahıslara Polis Müdahalesi

POLİSLERE ECEL TELLERİ DÖKTÜRDÜ

Ardından polis aracına bindirilmek istenen alkollü şahıs bu kez de biber gazının etkisiyle açamadığı gözlerini bahane ederek gözaltına alınmak istemedi. "Benim gözümü açın görmüyorum ben. Neredeyim ben?" dedi. Polis merkezine gitmeyi istemeyen şahıs ve basın mensuplarına görüntü engel olmak isteyen arkadaşı, polis tarafından kelepte takılarak gözaltına alınırken, bindirildikleri polis aracıyla polis merkezine götürüldü.

Aksaray'da Alkollü Şahıslara Polis Müdahalesi

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Aksaray'da Alkollü Şahıslara Polis Müdahalesi
Kaynak: İHA

